Ехала сквозь эпохи и не состарилась: экземпляр из 80-х внезапно стал предметом охоты

Отреставрированный УАЗ Буханка 1982 года без коррозии оценили в 2,8 млн рублей

Автомобили, пережившие несколько десятилетий, редко сохраняют первозданный вид, но иногда на рынке появляются экземпляры, способные удивить даже опытных коллекционеров. Классическая "Буханка", выпущенная в начале 1980-х, неожиданно напомнила о себе не как утилитарный транспорт, а как почти музейный объект, полностью готовый к эксплуатации и путешествиям.

Фото: commons.wikimedia.org by kees torn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Буханка

Экземпляр с историей и вторым рождением

На продажу выставлен УАЗ "Буханка", сошедший с конвейера в июле 1982 года. За годы существования автомобиль не просто дожил до наших дней, но прошёл капитальное восстановление, максимально приближенное к заводскому состоянию. Владелец обновил все ключевые узлы и агрегаты, уделяя внимание не только технической части, но и сохранению оригинального облика.

Речь идёт не о косметическом ремонте, а о масштабной работе, затронувшей кузов, интерьер и механические компоненты. Итогом стала машина, которая выглядит и ощущается значительно "моложе" своего возраста. Подобный подход встречается редко, особенно когда речь идёт о серийных советских внедорожниках.

Техника и возможности на каждый день

Автомобиль оснащён гидроусилителем руля, что заметно упрощает управление как в городе, так и вне асфальта. Полный привод позволяет уверенно чувствовать себя на грунтовых дорогах и сложных маршрутах, а классическая компоновка сохраняет узнаваемый характер модели.

Салон рассчитан на семь пассажиров, что делает машину практичным вариантом для семьи или компании. Несмотря на солидный возраст, УАЗ готов к повседневной эксплуатации и не требует дополнительных вложений, что особенно важно для потенциальных владельцев, рассматривающих автомобиль не только как экспонат.

Трансформация для путешествий и отдыха

Одной из ключевых особенностей стала возможность быстрой трансформации салона. Задние сиденья за несколько минут превращаются в полноценное спальное место размером 1,80×1,40 метра. Такое решение расширяет сценарии использования автомобиля.

Буханка подходит для автотуризма, кемпинга и длительных поездок за город. Внутреннего пространства достаточно для комфортного отдыха, а продуманная конструкция позволяет легко менять конфигурацию салона в зависимости от задач.

Состояние и ценность редкого предложения

Кузов автомобиля не имеет следов коррозии, лакокрасочное покрытие выглядит свежо, а элементы интерьера аккуратно восстановлены. Всё это формирует впечатление ухоженного и бережно сохранённого экземпляра, который может стать предметом гордости владельца, сообщает 110 km. ru.

Цена автомобиля составляет 29 900 евро, что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по текущему курсу. За эти деньги можно приобрести новый кроссовер, однако подобные УАЗы встречаются крайне редко. Для ценителей советской техники и автомобилей с характером этот экземпляр представляет особую ценность.