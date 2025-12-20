Когда бренд заигрывается: новое решение BMW выглядит эффектно, но настораживает владельцев

BMW запатентовала винты с головкой в форме логотипа бренда — Auto Motor und Sport

Даже опытные автолюбители давно привыкли к тому, что под капотом и в салоне современных машин появляются всё более нестандартные решения. Производители последовательно усложняют конструкции, снижая возможность вмешательства со стороны. На этом фоне новая патентная заявка BMW выглядит логичным, но спорным шагом. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

Что именно запатентовала BMW

Летом 2024 года BMW подала заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности на новую конструкцию винта. Документ был опубликован лишь недавно и сразу привлёк внимание автомобильного сообщества, привыкшего следить за эволюцией инженерных решений бренда и за тем, как меняется премиальный сегмент в целом — особенно на фоне того, что премиум-рынок в России постепенно возвращается к росту. Речь идёт о винтах с нестандартной головкой, выполненной в форме фирменного логотипа бренда — стилизованного пропеллера с надписью BMW.

В описании патента автопроизводитель прямо указывает, что классические винты и отвертки слишком распространены. Это, по мнению компании, упрощает несанкционированный доступ к соединениям и деталям автомобиля. BMW подчёркивает, что существуют зоны, где работать с крепежом должна только ограниченная группа специалистов.

Зачем нужен винт с логотипом

С точки зрения инженеров BMW, проблема решается за счёт уникальной формы привода. Новый винт нельзя открутить или затянуть стандартными отвертками и битами. Геометрия углублений рассчитана так, чтобы исключить использование привычного инструмента.

Подобный подход хорошо укладывается в общую стратегию бренда, который всё чаще делает ставку на контроль жизненного цикла автомобиля — от дизайна до сервиса, как это уже происходит с ограниченными сериями и финальными версиями моделей вроде последнего родстера BMW Z4.

Удобство для бренда — ограничения для владельца

Для поклонников марки винты с логотипом выглядят эффектно и подчёркивают внимание BMW к деталям. Однако практическая сторона вызывает вопросы. Винты невозможно обслуживать без специального инструмента, который, исходя из логики патента, не предназначен для свободного распространения.

Это означает, что любые работы, связанные с такими креплениями, потребуют визита к официальному дилеру. Для владельцев автомобилей BMW это может обернуться дополнительными затратами и потерей гибкости, особенно для тех, кто привык обслуживать машину самостоятельно или в независимых сервисах.

Сравнение стандартных винтов и винтов BMW с логотипом

Обычные винты рассчитаны на массовое применение. Они совместимы с распространёнными отвертками и подходят для ремонта в гаражных условиях. Винты BMW, напротив, ориентированы на ограниченный доступ и сервисную модель производителя. Стандартный крепёж выигрывает по универсальности и удобству, а фирменный — по защите и контролю доступа.

Плюсы и минусы решения BMW

Такой подход имеет очевидные преимущества и не менее заметные ограничения.

С одной стороны, винты с уникальной головкой повышают уровень защиты элементов салона. Они снижают риск вмешательства посторонних и подчёркивают фирменную идентичность бренда. Кроме того, это упрощает контроль качества сервисных работ.

С другой стороны, владельцы теряют возможность самостоятельного ремонта. Любая работа с сиденьями или центральной консолью требует обращения к официальному дилеру. Это напрямую влияет на стоимость владения автомобилем и делает обслуживание менее гибким.

Советы владельцам BMW шаг за шагом

Уточняйте при покупке автомобиля, используются ли в салоне фирменные винты нового типа. Планируйте обслуживание с учётом необходимости визита к официальному дилеру. Храните сервисную историю — это поможет избежать проблем при ремонте и перепродаже.

Популярные вопросы о фирменных винтах BMW

Можно ли открутить такие винты обычной отверткой

Нет, конструкция исключает использование стандартного инструмента.

Зачем BMW усложняет доступ к крепежу

Компания стремится ограничить несанкционированное вмешательство и сохранить контроль над сервисом.

Сколько может стоить обслуживание с такими винтами

Точная стоимость зависит от модели и работ, но обслуживание у дилера обычно дороже независимых сервисов.

Что лучше: стандартные винты или фирменные

Для самостоятельного ремонта удобнее стандартные решения, для бренда и безопасности — фирменные.