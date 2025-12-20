Бренд остался, ощущение ушло: что произошло с корейскими автомобилями на рынке России

Крупные модели Kia перешли в премиальный ценовой сегмент

Корейские автомобили в России незаметно перешли в другую ценовую лигу. Новый утильсбор, вступивший в силу с декабря 2025 года, резко изменил экономику покупки Kia — особенно для тех, кто смотрел на крупные и мощные модели. Формально это экологическая мера, но на практике — прямое удорожание импорта. Об этом сообщает отраслевой журнал Favorit Motors.

Почему новый утильсбор стал проблемой для Kia

С декабря 2025 года в России заработала обновлённая формула расчёта утильсбора. Базовые ставки выросли, а для автомобилей с более мощными двигателями добавились повышающие коэффициенты. Это стало частью общей логики, при которой цены на автомобили начинают расти цепной реакцией, даже если сами модели формально не обновлялись.

Для Kia это совпало сразу с несколькими уязвимыми точками. Бренд почти полностью утратил локализацию, машины ввозятся готовыми и не получают послаблений. Дополнительно усугубляет ситуацию структура модельного ряда — крупные кроссоверы, внедорожники и минивэны автоматически попадают под максимальные ставки.

Как именно изменились правила с 1 декабря 2025 года

Ключевое нововведение — жёсткое разделение по мощности двигателя и происхождению автомобиля. Машины до 160 л. с. получили относительно мягкую фиксированную ставку, тогда как всё, что выше порога, резко подорожало.

Именно этот порог стал переломным для рынка: барьер в 160 л. с. переворачивает логику параллельного импорта и заставляет покупателей иначе смотреть на характеристики, которые раньше считались второстепенными. Для Kia, где многие версии выходят за этот диапазон, эффект оказался особенно заметным.

Что произошло с "серым" импортом из Кореи

Параллельный импорт долгое время оставался способом купить актуальную Kia по вменяемой цене. После реформы расчёты выглядят иначе.

Kia Carnival, который ранее "под ключ" обходился примерно в 3 млн рублей, после всех платежей легко приближается к 6 млн. Аналогичная ситуация с Kia Mohave: вместо условных 4 млн — около 7 млн рублей и выше. В этих моделях налоговая нагрузка фактически сопоставима со стоимостью самого автомобиля.

Седаны вроде Kia K5 пострадали меньше, но и здесь утильсбор может доходить до 700-800 тыс. рублей, особенно в мощных и хорошо оснащённых версиях.

Цены на новые Kia у российских продавцов

Несмотря на отсутствие классического официального импорта, автомобили Kia продолжают продаваться. Цены формируются из схемы завоза, курса валют и полного перекладывания утильсбора на покупателя.

Ориентиры рынка выглядят так: Kia Seltos — от 2,3 млн рублей, Sportage — от 3,8 млн, Sorento — от 6,1 млн, K5 — около 2,7 млн. Эти цифры нестабильны и чувствительны к любым изменениям валюты и налоговой нагрузки.

Какие модели подорожали сильнее всего

Наибольший рост пришёлся на крупные кроссоверы, внедорожники и минивэны. Kia Carnival, Mohave и мощные версии Sorento получили максимальную нагрузку сразу по всем параметрам. Существенно пострадали и "заряженные" версии с турбомоторами — их цена стала конкурировать уже с премиальными брендами, что резко снизило интерес покупателей.

Какие Kia выглядят разумнее на фоне остальных

Модели с моторами до 160 л. с. пока держатся лучше. Kia Seltos и базовые версии компактных кроссоверов остаются в льготном коридоре. Рост цен есть, но он не разрушает баланс между стоимостью, налогами и эксплуатацией.

Прогноз на 2026 год

С января 2026 года утильсбор вырастет ещё на 25%, а затем будет индексироваться ежегодно. Это означает, что текущие цены — не потолок. Без возвращения глубокой локализации крупные и мощные Kia будут и дальше уходить в премиальный сегмент исключительно за счёт налогов.

Сравнение: Kia до и после нового утильсбора

До реформы крупные модели Kia конкурировали с массовыми брендами по цене. После — они всё чаще сравниваются с премиум-классом. Компактные модели до 160 л. с. сохраняют рыночную адекватность, тогда как мощные версии теряют экономический смысл при легальном ввозе.

Плюсы и минусы покупки Kia в текущих условиях

Ситуация неоднозначная и напрямую зависит от выбранной конфигурации.

Плюсы:

широкий модельный ряд;

понятная эксплуатация и сервис;

относительно стабильные цены в сегменте до 160 л. с.

Минусы:

высокий утильсбор для мощных версий;

сильная зависимость от курса валют;

снижение ликвидности крупных моделей.

Советы по выбору Kia шаг за шагом

Сначала определить мощность двигателя и проверить, попадает ли она в льготный диапазон. Сравнить итоговую цену с конкурентами с учётом налогов и страховки. Оценить ликвидность модели на вторичном рынке через 2-3 года. Учитывать, что дальнейший рост утильсбора уже заложен в правила.

Популярные вопросы о покупке Kia в России

Какую Kia выгоднее брать сейчас?

Наиболее рациональны модели до 160 л. с., прежде всего Seltos и базовые версии кроссоверов.

Насколько утильсбор влияет на цену?

Для мощных моделей он добавляет миллионы рублей, для маломощных — сотни тысяч.

Есть ли смысл ждать снижения цен?

Текущая налоговая траектория указывает на дальнейший рост, а не на откат.