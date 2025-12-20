Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машины больше не радуют глаз: Россия присматривается к рынку, где цена перестала быть главным

Автомобили возрастом 3–6 лет показали лучшую окупаемос
Авто

Выбор автомобиля в 2026 году перестал быть простым решением «понравилось — купил». Новые машины продолжают дорожать, рынок сместился в сторону китайских брендов, а покупатели все чаще считают владение, а не только цену в салоне. В этих условиях выигрывает не спонтанность, а холодный расчет и понимание сценариев эксплуатации. Об этом сообщает FAVORIT MOTORS.

Что происходит с авторынком в 2026 году

Рост утильсбора, логистических издержек и себестоимости производства напрямую отражается на ценниках. Новые автомобили становятся менее доступными, поэтому спрос смещается в сторону взвешенных решений и вторичного рынка. Лидеры продаж остаются стабильными: Lada удерживает массовый сегмент, а среди иномарок доминируют Haval, Chery, Geely и Changan. Эти бренды активно развивают модельные линейки и сервисную инфраструктуру, что снижает риски владения и укладывается в общий прогноз российского авторынка на 2026 год.

С чего начинать выбор автомобиля

Отталкиваться стоит не от бренда, а от реальных задач. Городская эксплуатация и поездки на дачу требуют клиренса и недорогих расходников. Семейный автомобиль — это безопасность, второй ряд и багажник. Частые трассовые поездки — комфорт, свет и устойчивость. Для такси и бизнеса важны ремонтопригодность и минимальные простои. Электромобили и гибриды подойдут тем, кто готов учитывать зарядную инфраструктуру и специфику сервиса.

Как считать бюджет без иллюзий

Цена автомобиля — лишь часть расходов. Полная стоимость владения включает страховку ОСАГО и КАСКО, плановое ТО, шины, налоги и потери при перепродаже. На горизонте трех лет автомобиль легко «дорожает» на 20–25% от цены покупки за счет сопутствующих затрат. Именно этот эффект все чаще определяет поведение покупателей на фоне роста цен на новые автомобили.

Новый или подержанный автомобиль

В 2026 году особенно привлекательно выглядят машины возрастом 3–6 лет. Они уже прошли период детских болячек, имеют понятную статистику надежности и не несут максимальной наценки за новизну. Новый автомобиль оправдан при корпоративных закупках, выгодном кредите или необходимости заводской гарантии. Подержанный — когда важен класс, ликвидность и разумный бюджет.

Новый автомобиль vs автомобиль с пробегом

Новый автомобиль дает гарантию, современные системы безопасности и прозрачную историю, но требует больших вложений и быстрее теряет цену. Машина с пробегом выигрывает по стоимости входа и часто по комплектации, однако требует тщательной диагностики и проверки истории. В 2026 году оба варианта остаются рабочими при системном подходе.

Плюсы и минусы китайских брендов

Китайские автомобили привлекают оснащением, гарантией и ценой. Они массовые, а значит, проще с сервисом и запчастями.
К минусам относят неоднородное качество отдельных узлов и пока еще формирующуюся статистику долговременной надежности. Чем популярнее модель, тем ниже эти риски и выше ликвидность.

Стоит ли смотреть на электромобили и гибриды

Гибриды выглядят наиболее рациональным компромиссом: низкий расход в городе и отсутствие зависимости от зарядок на трассе. Электромобили подходят тем, кто ездит по предсказуемым маршрутам и имеет доступ к зарядке. В регионах с ограниченной инфраструктурой ДВС и простые гибриды остаются более универсальным выбором.

Советы по выбору автомобиля шаг за шагом

  1. Определите сценарий эксплуатации и годовой пробег.

  2. Рассчитайте полную стоимость владения минимум на три года.

  3. Выбирайте массовые модели с развитым сервисом.

  4. Проверяйте гарантийные условия и сроки поставки запчастей.

  5. На вторичке — только диагностика и прозрачная история.

Популярные вопросы о выборе автомобиля в 2026 году

Какой тип кузова самый универсальный?
Кроссовер остается оптимальным вариантом для города и поездок за город.

Что выгоднее по деньгам — новый или б/у?
Чаще всего автомобили 3–6 лет дают лучший баланс цены и смысла.

Стоит ли брать гибрид вместо бензинового авто?
Да, если есть понимание маршрутов и условий сервиса в регионе.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
