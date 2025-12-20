Ставка на розетку вместо обещаний: в России с нетерпением ждут новый автомобиль китайского бренда

Chery раскрыла характеристики электрокроссовера iCar V27

Chery продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей и раскрыла детали о новом крупном кроссовере iCar V27. Модель ориентирована на покупателей, которым важны запас хода, динамика и современная электроника. Автомобиль уже называют одной из самых заметных премьер своего класса, сообщает China Motors.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ iCar V27

Большой электрокроссовер с прицелом на премиум

iCar V27 создан на модульной платформе E0X и изначально разрабатывался как крупный электрический SUV. Габариты модели подчёркивают её позиционирование: длина 4 825 мм, ширина 1 930 мм, колёсная база 2 920 мм. Такие размеры позволяют рассчитывать на просторный салон и возможность компоновки с тремя рядами сидений, что важно для семейных сценариев эксплуатации и дальних поездок.

Кроссовер предложат в версиях с задним и полным приводом. Базовая модификация оснащается одним электромотором мощностью 230 кВт (313 л. с.), а топовая — двумя моторами с суммарной отдачей 370 кВт (503 л. с.). В максимальном исполнении разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, что выводит модель в зону спортивных показателей для своего класса.

Запас хода и быстрая зарядка

Одним из ключевых аргументов iCar V27 стал заявленный запас хода до 610 км по циклу CLTC. Для крупного электромобиля это показатель, позволяющий рассматривать автомобиль не только для города, но и для междугородных маршрутов.

Отдельный акцент сделан на 800-вольтовой архитектуре. Она обеспечивает быструю зарядку: восполнение энергии с 10 до 80 % занимает около 18 минут на станциях DC. На фоне того, как в России развивается рынок электромобилей, подобные характеристики становятся всё более востребованными и практичными для повседневной эксплуатации.

Интерьер и цифровые технологии

Салон iCar V27 выполнен с явным уклоном в премиум-сегмент. Центральное место занимает трио экранов: цифровая приборная панель, центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма и отдельный экран для переднего пассажира. Такое решение уже становится стандартом для новых электрокроссоверов, ориентированных на комфорт и мультимедийные возможности.

В оснащение входят трёхзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, расширенная аудиосистема и современные материалы отделки, включая переработанную кожу и алькантару. Подобный подход к интерьеру всё чаще встречается и у других моделей, включая российские электромобили, где акцент делается на цифровую экосистему.

Ассистенты и автопилот

iCar V27 получит набор электронных помощников уровня L2+. В него входят адаптивный круиз-контроль, автоматическая смена полосы, системы помощи при парковке и распознавание дорожной обстановки. Такой функционал постепенно становится обязательным для крупных электрических SUV и напрямую влияет на восприятие автомобиля как технологичного продукта.

Сравнение iCar V27 с другими электрокроссоверами

В сравнении с компактными электрокроссоверами iCar V27 выигрывает за счёт размеров, мощности и вместимости салона. На фоне многих китайских моделей он выделяется 800-вольтовой системой и ускоренной зарядкой. По сравнению с европейскими аналогами кроссовер делает ставку на более доступное позиционирование при сопоставимом уровне оснащения и технологий.

Плюсы и минусы iCar V27

Модель ориентирована на практичное использование и современные сценарии владения электромобилем.

К основным плюсам относятся высокий запас хода, мощные силовые установки, быстрая зарядка и продвинутая мультимедийная система.

Среди потенциальных минусов можно отметить зависимость от зарядной инфраструктуры и пока не объявленную официальную цену для российского рынка.

Советы по выбору электрокроссовера

Оцените реальный запас хода и условия эксплуатации в вашем регионе. Обратите внимание на поддерживаемые типы зарядки и мощность бортовой системы. Сравните уровень ассистентов водителя и мультимедийные возможности. Учтите стоимость обслуживания и доступность сервисной сети бренда.

Популярные вопросы о iCar V27

Какой запас хода у iCar V27?

Заявлено до 610 км по циклу CLTC, что соответствует сегменту крупных электрокроссоверов.

Сколько времени занимает быстрая зарядка?

С 10 до 80 % — около 18 минут при использовании 800-вольтовых зарядных станций.

Когда модель появится в России?

Ожидается, что продажи стартуют в 2026 году.