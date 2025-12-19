Ошибка, о которой узнают после праздников: чем опасен простой машины в длинные выходные

Даже при длительной стоянке автомобиль продолжает расходовать энергию и подвергаться внутренним эксплуатационным нагрузкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.
По словам Васильева, длительная стоянка автомобиля, особенно в мороз, может привести к разрядке аккумулятора и проблемам при запуске двигателя. Даже если машина не используется, она продолжает потреблять энергию — это характерно для всех современных моделей, включая электрокары.
"Современный автомобиль, находясь в неподвижном состоянии, все равно потребляет энергию. Причем, в зависимости от модели, может потреблять довольно много. Это касается как автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания, так и электрических. Я бы даже сказал особенно это касается электрокаров, потому что в электрическом автомобиле происходит термостатирование блока аккумуляторных батарей, на что тратится энергия", — пояснил автоэксперт.
Он отметил, что при низких температурах двигатель с трудом запускается из-за загустевшего масла и охлажденных технических жидкостей. Ситуацию усугубляет использование систем автозапуска и предпусковых подогревателей, которые активно разряжают аккумулятор. Васильев напомнил, что даже производители подобных устройств рекомендуют не включать их слишком часто, чтобы избежать полной потери заряда.
Васильев также обратил внимание на механические проблемы, которые могут возникать во время простоя. При перепадах температуры нередко примерзают щетки стеклоочистителей и дверные уплотнители, а у автомобилей с выдвижными ручками возможны сбои в работе замков и электроники.
"Лучше периодически контролировать состояние автомобиля — раз в два дня аккуратно заводить и прогревать его. Делать это стоит не на холостом ходу, а чуть выше, чтобы вся механика прогревалась, а из глушителя выходила влага. При необходимости можно снять аккумулятор и держать его в тепле, чтобы он не терял емкость. Такие простые меры помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить автомобиль в рабочем состоянии", — заключил автоэксперт.
