Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
Мыши в саду избегают резких запахов и ароматных растений — Actualno

Ошибка, о которой узнают после праздников: чем опасен простой машины в длинные выходные

При простое в мороз автомобиль теряет энергию — автоэксперт Васильев
Авто

Даже при длительной стоянке автомобиль продолжает расходовать энергию и подвергаться внутренним эксплуатационным нагрузкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Поломка на зимней дороге
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Поломка на зимней дороге

По словам Васильева, длительная стоянка автомобиля, особенно в мороз, может привести к разрядке аккумулятора и проблемам при запуске двигателя. Даже если машина не используется, она продолжает потреблять энергию — это характерно для всех современных моделей, включая электрокары.

"Современный автомобиль, находясь в неподвижном состоянии, все равно потребляет энергию. Причем, в зависимости от модели, может потреблять довольно много. Это касается как автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания, так и электрических. Я бы даже сказал особенно это касается электрокаров, потому что в электрическом автомобиле происходит термостатирование блока аккумуляторных батарей, на что тратится энергия", — пояснил автоэксперт.

Он отметил, что при низких температурах двигатель с трудом запускается из-за загустевшего масла и охлажденных технических жидкостей. Ситуацию усугубляет использование систем автозапуска и предпусковых подогревателей, которые активно разряжают аккумулятор. Васильев напомнил, что даже производители подобных устройств рекомендуют не включать их слишком часто, чтобы избежать полной потери заряда.

Васильев также обратил внимание на механические проблемы, которые могут возникать во время простоя. При перепадах температуры нередко примерзают щетки стеклоочистителей и дверные уплотнители, а у автомобилей с выдвижными ручками возможны сбои в работе замков и электроники.

"Лучше периодически контролировать состояние автомобиля — раз в два дня аккуратно заводить и прогревать его. Делать это стоит не на холостом ходу, а чуть выше, чтобы вся механика прогревалась, а из глушителя выходила влага. При необходимости можно снять аккумулятор и держать его в тепле, чтобы он не терял емкость. Такие простые меры помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить автомобиль в рабочем состоянии", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
41,7% собак чаще используют левую лапу — Applied Animal Behaviour Science
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Поедание потомства у животных повышает выживаемость вида — эколог Босе
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.