Ошибка, о которой узнают после праздников: чем опасен простой машины в длинные выходные

При простое в мороз автомобиль теряет энергию — автоэксперт Васильев

Даже при длительной стоянке автомобиль продолжает расходовать энергию и подвергаться внутренним эксплуатационным нагрузкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Поломка на зимней дороге

По словам Васильева, длительная стоянка автомобиля, особенно в мороз, может привести к разрядке аккумулятора и проблемам при запуске двигателя. Даже если машина не используется, она продолжает потреблять энергию — это характерно для всех современных моделей, включая электрокары.

"Современный автомобиль, находясь в неподвижном состоянии, все равно потребляет энергию. Причем, в зависимости от модели, может потреблять довольно много. Это касается как автомобилей с обычными двигателями внутреннего сгорания, так и электрических. Я бы даже сказал особенно это касается электрокаров, потому что в электрическом автомобиле происходит термостатирование блока аккумуляторных батарей, на что тратится энергия", — пояснил автоэксперт.

Он отметил, что при низких температурах двигатель с трудом запускается из-за загустевшего масла и охлажденных технических жидкостей. Ситуацию усугубляет использование систем автозапуска и предпусковых подогревателей, которые активно разряжают аккумулятор. Васильев напомнил, что даже производители подобных устройств рекомендуют не включать их слишком часто, чтобы избежать полной потери заряда.

Васильев также обратил внимание на механические проблемы, которые могут возникать во время простоя. При перепадах температуры нередко примерзают щетки стеклоочистителей и дверные уплотнители, а у автомобилей с выдвижными ручками возможны сбои в работе замков и электроники.