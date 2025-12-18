Троллейбус отвязался от проводов: что на самом деле проверяют на улицах Новосибирска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Троллейбус Синара-6254 из Челябинска тестируют на улицах Новосибирска
Авто

В городском транспорте Новосибирска тестируют технику, от которой ждут не косметических улучшений, а реальной гибкости в работе на сложной уличной сети. Речь идёт о троллейбусе с увеличенным автономным ходом, способном менять привычную логику движения без привязки к проводам.

Новый троллейбус "Синара"
Фото: Own work by Itzartemii, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новый троллейбус "Синара"

Тестовая машина из Челябинска

18 декабря в Новосибирске представили троллейбус "Синара-6254", прибывший из Челябинска для опытной эксплуатации. Модель рассматривается городскими властями как потенциальный вариант для дальнейшего обновления подвижного состава. Пока речь идёт исключительно о тестах без обязательств по закупке.

Для пассажиров одной из наиболее заметных особенностей стал встроенный телевизор с интерактивной картой города. Такой формат навигации позволяет лучше ориентироваться на маршруте и повышает информативность поездки, особенно на протяжённых направлениях.

Автономный ход и возможности маршрутов

Ключевое техническое отличие новой модели — автономный ход до 40 километров. Это даёт возможность двигаться без контактной сети, объезжать заторы и временные разрывы линии. В условиях крупного города такая функция расширяет сценарии использования троллейбусов и снижает зависимость от инфраструктурных ограничений.

В мэрии подчёркивают, что именно подобные решения позволяют продлевать маршруты в отдалённые районы. За последние годы троллейбусная сеть Новосибирска уже заметно изменилась, и испытание "Синары" вписывается в эту стратегию развития.

Состояние парка и планы обновления

Начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин отметил рост троллейбусного парка и расширение маршрутной сети.

"Парк увеличился более чем на 54 процента. Только за 11 месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, мы имеем прирост 12,3 процента. 10 маршрутов продлены в удаленные направления", — сказал он.

При этом потребность в обновлении сохраняется. Город планирует заменить подвижной состав ещё на двух маршрутах и использовать резерв троллейбусных депо, где остаётся 142 машиноместа. Новосибирск приглашает российских производителей испытывать технику в сибирских условиях, а инициатива тестирования "Синары" исходила от самой компании, сообщает om1.ru Новосибирск.

Условия испытаний и требования города

В первые две недели троллейбус будет эксплуатироваться без пассажиров, после чего ближе к Новому году определят маршрут. В мэрии рассчитывают, что он пройдёт через центральную часть города. При этом подчёркивается, что машина остаётся тестовым образцом.

Среди ключевых требований города — надёжность электропривода и аккумуляторов, а также комфорт пассажиров. Власти оценивают работу отопления, адресных кнопок открытия дверей и кондиционирования в тёплое время года, считая эти параметры принципиальными для современной техники.

Куратор Игорь Моржаретто
