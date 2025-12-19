Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
Джиган может сыграть Воланда в пародии на роман Булгакова

Заводился вчера, не заводится сегодня: одна зимняя ошибка убивает аккумулятор быстрее мороза

При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Авто

Зимой автомобильный аккумулятор работает в самых тяжёлых условиях и теряет ёмкость значительно быстрее. Холод, короткие городские поездки и постоянная нагрузка от обогрева салона могут привести к тому, что мотор просто не запустится. Именно состояние батареи часто становится решающим фактором в морозное утро. Об этом сообщает Actualno.

Аккумуляторы в мороз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аккумуляторы в мороз

Почему аккумулятор страдает зимой

При низких температурах химические процессы внутри батареи замедляются, а каждый запуск двигателя требует больше энергии, чем летом. Дополнительную нагрузку создают обогрев стекол, сидений, вентиляция и мультимедиа. Если автомобиль используется в основном для коротких поездок, генератор просто не успевает полностью восполнить заряд.

В итоге даже относительно свежий аккумулятор может неожиданно разрядиться, особенно после нескольких холодных ночей подряд.

Можно ли снимать клеммы при работающем двигателе

Отсоединять аккумулятор при заведённом моторе не рекомендуется. Это может привести к скачкам напряжения и повредить электронику автомобиля.

Если же батарею необходимо снять полностью, важно правильно выполнять снятие клемм зимой: сначала всегда отсоединяют минусовую клемму, а при установке — подключают её последней. Такой порядок снижает риск короткого замыкания.

Как помочь аккумулятору пережить морозы

Для поддержания заряда полезны более длительные поездки за городом, где двигатель работает стабильно и генератор успевает зарядить батарею. После холодного запуска желательно дать мотору поработать 5-10 минут без включения энергоёмких систем.

При температуре ниже -30 °C аккумулятор иногда имеет смысл снять и организовать хранение аккумулятора зимой в тёплом помещении. В автомобилях с механической коробкой передач перед запуском рекомендуется выжимать сцепление — это снижает нагрузку на стартер и батарею.

Правильный запуск двигателя зимой

Стартер не стоит крутить дольше 5-7 секунд. Если двигатель не завёлся, лучше подождать около минуты, чтобы аккумулятор частично восстановил заряд.

Многократные попытки запуска без пауз быстро разряжают батарею и могут привести к полной потере энергии в самый неподходящий момент.

Проверка состояния аккумулятора перед зимой

Средний срок службы автомобильной батареи составляет от 3 до 7 лет. Перед холодным сезоном важно осмотреть корпус на наличие трещин и вздутий.

Напряжение на клеммах можно измерить мультиметром при выключенном двигателе. Показатели 12,6-12,8 В говорят о полной зарядке, около 12,4 В — о частичном разряде, а значения 12 В и ниже указывают на глубокую разрядку.

Что означает индикатор на аккумуляторе

Многие батареи оснащены цветным индикатором. Обычно зелёный цвет говорит о нормальном заряде, тёмный или чёрный — о разряде, а светлый или жёлтый может сигнализировать о необходимости замены. Точное значение зависит от производителя, поэтому стоит ориентироваться на инструкцию.

Влияние моторного масла на запуск и батарею

Для регионов с холодными зимами рекомендуется использовать моторные масла с низким зимним индексом — 0W или 5W, если это допускает руководство по эксплуатации.

Такие масла сохраняют текучесть на морозе, облегчают проворачивание двигателя и уменьшают нагрузку на стартер и аккумулятор, что положительно сказывается на сроке службы батареи.

Сравнение: новый и изношенный аккумулятор зимой

Новый аккумулятор лучше переносит холод и быстрее восстанавливает заряд после запуска. Изношенная батарея теряет ёмкость, дольше заряжается и чаще подводит при резком похолодании. В зимний период разница между ними становится особенно заметной.

Плюсы и минусы профилактики аккумулятора

Регулярный контроль состояния батареи снижает риск внезапных отказов. Однако он требует времени и минимальных затрат.

  • Плюсы: надёжный запуск, меньший износ стартера, спокойствие зимой.
  • Минусы: необходимость периодических проверок и возможная замена аккумулятора заранее.

Советы по уходу за аккумулятором шаг за шагом

Проверяйте напряжение перед наступлением холодов.
Не перегружайте батарею при запуске.
Совершайте более длинные поездки для подзарядки.
Используйте подходящее моторное масло.

Популярные вопросы об аккумуляторе зимой

Можно ли заряжать аккумулятор на морозе?
Лучше делать это в тёплом помещении, чтобы зарядка была эффективной.

Сколько живёт аккумулятор в холодном климате?
В среднем срок службы сокращается, особенно при частых коротких поездках.

Стоит ли менять батарею до зимы?
Если аккумулятор старый и плохо держит заряд, замена заранее снизит риск проблем.

Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Тарталетки для новогоднего стола дома пекут из песочного теста
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Картофель "Барон" созревает через 60–70 дней после посадки
Следование тренду morning shed ведёт к обезвоживанию кожи — дерматолог Тетерь
Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
До 12 млн км² суши могут уйти ниже уровня моря к 2040 году
Простую намазку из шпрот готовят с яйцами и плавленым сыром
Belgee S50 — самый доступный автомат от 1,99 млн руб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.