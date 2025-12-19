Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА
Новостройки в России подорожают на 13–15% в 2026 году — аналитик ЦИАН Попов
Испанские физики создали сверхяркий импульс мягкого рентгеновского излучения
Страховка реально спасает в горах или на горнолыжном курорте — от врача до вертолёта
Дети Маргариты Симоньян чуть не умерли во время рождения
Для рассады в январе рекомендуют 12–14 часов искусственного освещения

После 200 тысяч всё только начинается: список поломок, о которых продавцы предпочитают молчать

После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Авто

Пробег за 200 тысяч километров уже давно не считается приговором для автомобиля. При регулярном обслуживании и спокойной эксплуатации многие машины спокойно проходят и куда большие дистанции. Однако именно после этой отметки износ узлов становится особенно заметным, а покупка требует холодного расчёта. Об этом сообщает Actualno.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Пробег — не главное, важна история автомобиля

Ключевой фактор — не цифра на одометре, а то, как автомобиль прожил свои 200 тысяч километров. Машина, которая большую часть времени ездила по трассе, вовремя обслуживалась и получала качественное масло, может оказаться куда надёжнее экземпляра с меньшим пробегом, но тяжёлой городской эксплуатацией.

При этом важно заранее понимать: некоторые узлы почти наверняка потребуют внимания. Эти расходы стоит закладывать в бюджет ещё до покупки.

ГРМ: ремень или цепь под особым контролем

Первый вопрос при большом пробеге — состояние газораспределительного механизма. Если ремень ГРМ не менялся по регламенту, он может быть серьёзно изношен вместе с роликами и водяной помпой.

У моторов с цепью риск иной — растяжение. Наличие сервисной истории с отметкой о замене ГРМ считается большим плюсом. Если подтверждений нет, потенциальному владельцу стоит сразу готовиться к этим затратам.

Турбина и утечки масла

После 200 000 км турбокомпрессор нередко начинает подавать тревожные сигналы, особенно у машин, которые большую часть времени ездили по городу. Потеря динамики, дым из выхлопа или посторонние звуки — повод насторожиться.

Также типичны утечки масла: из-под клапанной крышки, через уплотнения или сальники. Эти мелочи по отдельности не критичны, но в совокупности могут говорить о серьёзном износе.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные сайлентблоки, разбитые рычаги и даже лопнувшие пружины — частая картина для автомобилей с большим пробегом. Симптомы включают стуки на неровностях, "плавание" в поворотах и неравномерный износ шин.

Отдельного внимания заслуживает рулевая система. Люфт руля, течи рейки или удары при резких поворотах могут означать необходимость дорогостоящего ремонта. Тест-драйв по плохой дороге помогает выявить эти проблемы быстрее всего.

Коробка передач и сцепление

У машин с механической коробкой после 200 тысяч километров часто проявляется износ синхронизаторов. Трудности при быстром переключении, хруст или вой на отдельных передачах — сигналы, которые нельзя игнорировать.

Сцепление к этому пробегу нередко подходит к концу: о проблемах говорят пробуксовки при ускорении и высокая точка схватывания.

Автоматические коробки ещё более чувствительны. Если масло в АКП менялось редко или вовсе не обновлялось (обычно интервал — до 80 тысяч км), возможны рывки, задержки и потеря плавности. Диагностика и ремонт "автомата" требуют специалиста и могут быть дорогими.

DPF и EGR у дизелей

Для дизельных автомобилей после 200 000 км на первый план выходят сажевый фильтр и клапан EGR. Забитый DPF проявляется частыми регенерациями, падением мощности и ошибками электроники.
Загрязнённый EGR может вызывать неровную работу двигателя и дымность. Очистка или замена этих узлов обычно обходится недёшево, поэтому их состояние важно оценить заранее.

Сравнение: высокий пробег и "скрученный" одометр

Автомобиль с честными 220 тысячами километров и прозрачной сервисной историей зачастую надёжнее машины с признаками скрученного одометра. В первом случае износ предсказуем, во втором — риск скрытых проблем намного выше.

Плюсы и минусы покупки авто с пробегом за 200 000 км

Такая покупка может быть разумной, но требует внимательности и расчёта.

  • Плюсы: более низкая цена, часто — богатая комплектация, понятная история эксплуатации.
  • Минусы: повышенные расходы на обслуживание, риск крупных ремонтов, ограниченный ресурс отдельных узлов.

Советы по покупке шаг за шагом

Проверьте сервисную историю и интервалы обслуживания.
Обязательно сделайте расширенный тест-драйв.
Проведите диагностику двигателя, подвески и коробки передач.
Заложите резервный бюджет на первые ремонты.

Популярные вопросы о покупке авто с большим пробегом

Стоит ли бояться отметки в 200 000 км?
Нет, если машина обслуживалась регулярно и эксплуатировалась аккуратно.

Какие узлы чаще всего требуют вложений?
ГРМ, подвеска, сцепление, турбина и элементы выхлопной системы у дизелей.

Обязательно ли ехать на диагностику?
Да, это снижает риск неожиданных расходов после покупки.

Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Авто
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Вертикальные шкафы очищают визуальное пространство — C.B. RADAR
Кит не может проглотить человека из-за строения пищевода — IflScience
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Линцское тесто для рассыпчатого печенья замешивают из холодного масла и желтков
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Огурцы пучкового типа формируют 5–10 завязей в узле
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.