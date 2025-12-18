Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомат — на вес золота: эти машины с АКПП исчезают быстрее остальных в салонах страны

Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Авто

Автомобили с классической автоматической коробкой передач остаются востребованными, несмотря на рост популярности вариаторов и "роботов". На российском рынке таких моделей становится меньше, а цены — выше, но доступные варианты всё ещё есть. Мы разобрались, какие новые машины с классической автоматической коробкой сегодня можно купить дешевле остальных. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему классический "автомат" по-прежнему в цене

По данным агентства "Автостат", в 2025 году доля двухпедальных машин в России превысила 70%. Однако в эту статистику входят не только автомобили с классическим "автоматом", но и модели с вариаторами и роботизированными коробками, которые особенно распространены у китайских брендов.
Гидромеханическая АКП ценится за предсказуемость, плавность работы и проверенную надёжность. Именно поэтому многие покупатели сознательно ищут машины именно с таким типом трансмиссии, даже если выбор ограничен.

Самые доступные модели с АКП

Среди наиболее бюджетных вариантов выделяются компактные седаны и кроссоверы с передним приводом. Самым доступным предложением стал Belgee S50 с мотором 1,5 л (122 л. с.) и шестиступенчатым "автоматом" по цене от 1 999 990 рублей.

Чуть дороже расположились модели марки Solaris — HS, KRS и KRX, оснащённые 6-ступенчатыми АКП и моторами 1,4-1,6 л. Их стоимость начинается примерно от 2,1 млн рублей. В сегменте кроссоверов внимание привлекают Jetta VS5 и VS7, Belgee X70, а также VGV U70 Pro. Эти автомобили предлагают более мощные двигатели и просторный салон, оставаясь в пределах 2,4-2,7 млн рублей с учётом скидок.

Самыми мощными в подборке стали Bestune B70 с мотором 2,0 л (217 л. с.) и VGV U75 Plus, оснащённый восьмиступенчатым "автоматом".

Сравнение: классический "автомат" и альтернативы

Гидромеханическая АКП выигрывает у вариаторов по устойчивости к нагрузкам и у "роботов" — по плавности. Вариаторы часто экономичнее, а роботизированные коробки дешевле в производстве, но именно классический "автомат" остаётся самым универсальным решением для города и трассы.

Плюсы и минусы автомобилей с АКП

Покупка машины с классическим "автоматом" имеет свои особенности. Такие автомобили удобны в повседневной эксплуатации и не требуют привыкания.

  • Плюсы: плавность хода, надёжность, комфорт в пробках.
  • Минусы: более высокая цена по сравнению с МКП и ограниченный выбор моделей.

Советы по выбору автомобиля с АКП шаг за шагом

Уточните тип коробки — именно гидромеханический "автомат".
Сравните цены с учётом скидок и акций.
Обратите внимание на двигатель и расход топлива.
Проверьте доступность сервиса и запчастей.

Популярные вопросы о машинах с классическим "автоматом"

Почему таких моделей стало меньше?
Производители всё чаще переходят на вариаторы и "роботы" из-за себестоимости и требований по экологии.

Надёжнее ли классический "автомат"?
При регулярном обслуживании он считается одним из самых долговечных типов трансмиссий.

Можно ли найти АКП дешевле 2 млн рублей?
В 2025 году это возможно лишь в единичных случаях и, как правило, с учётом специальных предложений.

Куратор Игорь Моржаретто
