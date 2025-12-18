Рынок авто с пробегом хоронят зря: почему прогнозы о стагнации не сходятся с реальностью

Прогнозы о грядущей стагнации на рынке подержанных автомобилей не соответствуют реальной ситуации. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Ранее “Коммерсантъ” со ссылкой на участников авторынка сообщил, что в 2026 году продажи машин с пробегом могут остаться на уровне 2025 года или вырасти не более чем на 5%.

По словам Ладушкина, сокращение продаж новых машин создает ложное впечатление замедления всего авторынка, хотя сегмент автомобилей с пробегом продолжает адаптироваться к текущей экономической ситуации.

"История о том, что рынок подержанных автомобилей будет стагнировать, — это миф, выращенный искусственно. Продажи новых машин действительно падают из-за их высокой стоимости и трудностей с получением автокредитов. Однако рынок автомобилей с пробегом живет по другим законам и быстро реагирует на изменения в экономике", — пояснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что в сегменте машин с пробегом всегда можно найти подходящий вариант — вне зависимости от бюджета покупателя, ведь цены и состояние автомобилей позволяют формировать широкий выбор.

"В любом ценовом сегменте можно подобрать нужный вариант — рынок подержанных машин достаточно гибок и способен удовлетворить спрос разных категорий покупателей. Здесь все зависит от состояния автомобиля, прозрачности его истории и целесообразности самой покупки. Поэтому говорить о серьезной стагнации рынка подержанных автомобилей, на мой взгляд, не приходится", — отметил Ладушкин.

По его словам, определенные сложности возможны из-за повышения утилизационного сбора и ограничений на ввоз мощных автомобилей из-за рубежа. Однако эти изменения затронут лишь небольшой сегмент импорта и не окажут заметного влияния на внутренний рынок.