Автосалоны ушли в минус: почему в 2025 году машины продавали почти бесплатно

Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин

Российские автодилеры в 2025 году оказались в ситуации, когда автомобили приходилось продавать практически без прибыли или даже с убытками, несмотря на распространенное мнение о сверхдоходах отрасли, отметил президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. О состоянии российского авторынка по итогам 2025 года и причинах кризиса дилерской модели он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Конфликт в автосалоне

Подщеколдин пояснил, что ключевой проблемой для дилеров стало резкое перенасыщение рынка автомобилями на фоне падения спроса. По его словам, компании были вынуждены избавляться от складских запасов, поскольку их содержание обходилось слишком дорого, а кредиты дополнительно усиливали финансовую нагрузку.

"Дилеры даже быстрее, чтобы избавиться от складов, многие автомобили продавали в ноль или даже в минус. Хранение автомобилей было очень дорого для дилера. В этом году мы торговали в ноль или плюс один, а кто-то в минус один процент", — рассказал эксперт.

Он также обратил внимание, что реальная дилерская наценка существенно ниже представлений, которые часто формируются у покупателей. По его словам, доходность бизнеса не позволяет компенсировать издержки в условиях переполненных складов и слабого спроса.

"Наша дилерская наценка в среднем составляет от 5 до 7 процентов, не 10, не 20. Рынок был перегружен автомобилями, дилеры имели на своих складах трех-четырех даже порой месячные склады", — отметил Подщеколдин.

Полная запись разговора с Алексеем Подщеколдиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.