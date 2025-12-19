Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти вещи в машине кажутся удобными: именно из-за них растут штрафы и риски на дороге

Дефлекторы капота ускорили повреждение краски и коррозию
Авто

Рынок автоаксессуаров растёт быстрее, чем реальная потребность водителей в них. Производители обещают комфорт, безопасность и "прокачку" внешнего вида, но на практике часть решений не работает или даже мешает. Некоторые аксессуары выглядят безобидно, однако могут привести к штрафам, лишним расходам и рискам на дороге. Об этом сообщает Favorit Motors.

Салон авто
Фото: unsplash.com by Stuart Bartlett is licensed under Free to use under the Unsplash License
Салон авто

Почему не все автоаксессуары одинаково полезны 

Дополнительное оборудование для автомобиля — от чехлов до декоративных элементов — часто покупают импульсивно. Водители ориентируются на рекламу, цену или внешний эффект, забывая о практичности и требованиях безопасности. В результате в салоне появляются предметы, которые не повышают комфорт и не улучшают эксплуатацию, а иногда работают против водителя, особенно в условиях плотного городского трафика и ограниченной видимости.

Заглушки для ремней безопасности

Эти аксессуары устанавливают, чтобы убрать звуковое напоминание о непристёгнутом ремне. Формально — мелочь, по факту — серьёзный риск. При резком торможении или ДТП ремень отсутствует, а подушка безопасности не рассчитана на работу без него. Вероятность тяжёлых травм возрастает кратно, особенно при городской скорости и резких манёврах.

Отдельный риск — использование заглушек для пассажиров и детей, что полностью противоречит базовым принципам пассивной безопасности. Подобные "обходные решения" по логике опасны так же, как и привычки, которые водители считают безобидными, но которые на практике незаметно разрушают автомобиль и здоровье человека за рулём.

Незаводская тонировка стекол

Самостоятельная оклейка стекол тёмной плёнкой часто выглядит как быстрый способ добавить уединённости. Однако слишком низкая светопропускная способность ухудшает обзор ночью, в дождь и снег. Водитель позже реагирует на пешеходов и препятствия, а риск ДТП растёт.

Дополнительно стоит учитывать требования ПДД: передние стекла обязаны пропускать не менее 70% света, иначе — грозит штраф и принудительное удаление плёнки. В условиях зимней или ночной дороги ухудшение обзора становится особенно критичным — видимость напрямую влияет на безопасность и контроль над ситуацией.

Дефлекторы капота

"Мухобойки" позиционируют как защиту от камней и грязи, но в реальности они меняют аэродинамику. Под дефлектором скапливается песок и влага, из-за чего лакокрасочное покрытие быстрее повреждается. Со временем появляются очаги коррозии, а внешний вид автомобиля только страдает.

Кроме того, вмешательство в поток воздуха может повлиять на поведение машины на скорости, что особенно заметно при длительных поездках и трассовом режиме, где стабильность и управляемость важнее декоративных решений.

Массажные накидки на сиденья

Большинство бюджетных моделей ограничиваются вибрацией, не имеющей отношения к полноценному массажу. Накидки часто скользят, мешают правильной посадке и создают лишнюю нагрузку на спину. Электронные версии нередко выходят из строя, а ремонт оказывается нерентабельным.

Для повседневной езды эффективнее анатомические подушки или корректно настроенное штатное сиденье, особенно если водитель проводит за рулём много времени. Комфорт в салоне формируется не эффектами, а правильной эргономикой и поддержкой позвоночника.

Лишний декор в салоне

Игрушки на панели, объёмные ароматизаторы, ворсовые чехлы и нестандартные коврики выглядят эффектно, но отвлекают от дороги. Подвижные элементы перекрывают обзор, предметы могут попадать под педали, а яркие детали раздражают зрение.

В салоне, где внимание водителя рассеивается, повышается риск ошибок — ровно по тем же причинам, по которым ухудшается реакция и контроль в сложных дорожных условиях.

Полезные и бесполезные автоаксессуары

Полезные аксессуары работают на безопасность и эксплуатацию: качественные шины, сертифицированные детские кресла, видеорегистраторы, резиновые коврики. Бесполезные решения ориентированы на внешний эффект или обход систем безопасности. Разница между ними — не в цене, а в реальной пользе в дороге.

Плюсы и минусы популярных аксессуаров

Перед покупкой важно трезво оценивать последствия.

  • Плюсы: быстрый визуальный эффект, низкая стоимость, простота установки.
  • Минусы: ухудшение обзора, снижение безопасности, риск штрафов, износ салона и кузова.

Советы по выбору автоаксессуаров

  1. Проверяйте соответствие ПДД и требованиям безопасности.

  2. Оценивайте влияние аксессуара на обзор и управление.

  3. Отдавайте приоритет сертифицированным решениям и штатным опциям.

  4. Учитывайте реальные условия эксплуатации автомобиля.

Популярные вопросы о бесполезных автоаксессуарах

Можно ли безопасно использовать заглушки ремней?
Нет, они полностью отключают один из ключевых элементов пассивной безопасности.

Что лучше вместо тёмной тонировки?
Заводские стекла с допустимым светопропусканием или сертифицированные солнцезащитные решения.

Стоит ли покупать массажные накидки для дальних поездок?
В большинстве случаев эффективнее анатомические подушки и корректная регулировка сиденья.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
