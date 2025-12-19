Toyota снова достаёт забытое имя: бренд вернули, но вместо авто он получил неожиданную роль

Гибридную силовую установку Scion 01 оценили выше 300 л.с. — Autoblog

[ЛИД-АБЗАЦ]: Toyota снова использует имя Scion, но делает это в неожиданном формате. После показа радикального концепта Scion 01 на SEMA компания впервые подробно объяснила, зачем возвращает бренд и какую роль он будет играть. Речь идёт не о новых купе или хэтчбеках для молодёжи, а о более широкой стратегии в сфере мобильности. Об этом сообщает Autoblog.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Scion

Scion возвращается, но в новом статусе

Scion в своё время был для Toyota экспериментальной площадкой, ориентированной на молодую аудиторию и нестандартные продукты. Бренд запомнился моделями вроде FR-S, который фактически стал первым поколением Toyota 86, но в середине 2010-х Scion был закрыт из-за слабых продаж и внутренней конкуренции.

Интерес к имени Scion вспыхнул снова после дебюта концепта внедорожника Scion 01 на выставке SEMA. Тогда Toyota не уточняла, идёт ли речь о полноценном перезапуске бренда или разовой демонстрации идей. Теперь стало ясно: Scion возвращается, но уже не как классический автомобильный бренд с линейкой серийных машин.

Инновационное мобильное подразделение

Toyota фактически возвращает Scion к первоначальной концепции "лаборатории идей", где можно тестировать смелые форматы и новые типы транспорта. Это напрямую связано с курсом компании, который ранее обозначил председатель Toyota: автопроизводитель трансформируется в компанию в сфере мобильности, а не только автомобилей.

Почему Scion 01 — не просто шоу-кар

Концепт Scion 01 стал наглядным примером новой философии. Это не дорожный автомобиль, а рекреационное внедорожное транспортное средство формата side-by-side. Модель ориентирована на активный отдых, бездорожье и использование вне асфальта — сегмент, который активно растёт на рынке и пересекается с интересом к таким моделям, как Toyota RAV4.

Scion 01 оснащён гибридной силовой установкой с четырёхцилиндровым двигателем общей мощностью более 300 лошадиных сил. В конструкции предусмотрен режим Silent Mode, позволяющий двигаться почти бесшумно, что актуально для узких трасс, природных зон и туристических маршрутов. Такой подход подчёркивает, что речь идёт не о тюнинг-шоу, а о проработанной концепции с практическим уклоном.

Спортивные автомобили Scion не вернутся

Для поклонников старого Scion новости скорее нейтральные, чем радостные. Дон Федерико прямо дал понять: дорожные автомобили под брендом Scion возвращаться не будут. Новые купе или хэтчбеки, аналогичные tC или FR-S, в случае появления получат логотип Toyota.

Логика проста: у компании уже есть развитая спортивная линейка Gazoo Racing. Модели GR86, GR Supra и GR Corolla закрывают потребность в драйверских автомобилях и не оставляют места для отдельного спортивного бренда Scion внутри концерна, особенно на фоне интереса к таким проектам, как гибридный GR GT.

Возможен ли серийный Scion в будущем

При этом Scion не будет ограничен только внедорожными концепциями. В Toyota подчёркивают, что проекты нового подразделения могут выходить в серийное производство, если покажут коммерческий и технологический потенциал. Речь идёт о разных форматах мобильности — от внедорожной техники до нишевых транспортных решений.

Таким образом, Scion становится гибким инструментом для тестирования идей, которые не всегда вписываются в традиционную модельную линейку Toyota, но могут быть востребованы рынком.

Сравнение: Scion прошлого и Scion будущего

Ранее Scion ассоциировался с компактными автомобилями для города, доступной ценой и молодёжным дизайном. В центре внимания были купе, хэтчбеки и седаны с упором на стиль и индивидуализацию.

Новый Scion — это не про массовые авто и не про дилерские залы. Бренд смещается в сторону мобильных решений, внедорожной техники и экспериментальных форматов. Если старый Scion конкурировал с Mazda, Honda и Hyundai, то новый скорее пересекается с рынком рекреационных транспортных средств и специализированной техники.

Плюсы и минусы нового подхода

Такой перезапуск имеет свои сильные и слабые стороны. Он выглядит логичным с точки зрения стратегии Toyota, но меняет саму суть бренда.

Преимущества:

свобода экспериментов без давления массовых продаж;

возможность быстро выводить нишевые продукты;

отсутствие внутренней конкуренции с моделями Toyota и GR.

Ограничения:

потеря узнаваемости среди фанатов классического Scion;

неочевидная аудитория для новых продуктов;

риск остаться в статусе концептуального бренда без серийных моделей.

Советы шаг за шагом: как понять, для кого создаётся новый Scion

Оцените формат продукта: это не городской автомобиль, а специализированное средство мобильности. Посмотрите на сценарий использования — активный отдых, бездорожье, рекреация. Сравните с аналогами на рынке side-by-side и внедорожной техники. Учтите гибридные технологии и экологические режимы, такие как Silent Mode.

Популярные вопросы о возвращении Scion

Что такое новый Scion для Toyota?

Это инновационное подразделение, которое занимается разработкой нестандартных мобильных решений, а не классических автомобилей.

Будут ли серийные модели Scion?

Toyota допускает выпуск серийных продуктов, если концепты покажут практическую ценность и рыночный спрос.

Вернётся ли FR-S или аналогичный спорткар?

Нет, спортивные дорожные модели теперь сосредоточены в линейке Toyota Gazoo Racing.