Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Богатырёв намекнул, что не был для Арнтгольц хорошим мужем
Беговые кроссовки снижают ударную нагрузку на суставы — фитнес-эксперты
Для разделки форели используются острый нож, кухонные ножницы и бумажные полотенца
Эксперт Мольдерф советует рассмотреть инвестиции в серебро в 2026 году
Пищевая плёнка и уксус позволяют удалить налёт с кухонной раковины — Ripam
Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
Лак для волос изменил функции от удержания формы к поддержке подвижности — Bazaar
Давление ниже 80 мм рт ст ухудшает работу почек — врач-кардиолог Конев
Спрос на поездки к винодельням стабильно вырос в регионах — Олеся Латышева

Эту привычку считают пережитком прошлого: именно она решает, чем закончится жизнь турбомотора

Турбодвигатель потерял ресурс из-за остановки без охлаждения — Blaze Trends
Авто

Долгая поездка на автомобиле почти всегда заканчивается одинаково — водитель глушит двигатель и уходит отдыхать. Но именно в этот момент может запускаться цепочка процессов, способных привести к дорогостоящему ремонту. Особенно уязвимыми оказываются современные автомобили с турбированными моторами. Об этом сообщает издание Blaze Trends.

Проверка подкапотного пространства
Фото: Desiggned by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проверка подкапотного пространства

Почему двигатель нельзя глушить сразу 

После продолжительной поездки мотор работает в режиме повышенной температуры. Высокая скорость, нагрузка, длительное движение без остановок — всё это приводит к нагреву узлов силового агрегата. Резкое отключение двигателя обрывает циркуляцию масла и охлаждающей жидкости, из-за чего тепло концентрируется в отдельных зонах и ускоряет износ, о котором часто говорят как о разрушающих двигатель привычках водителей.

Для обычных атмосферных двигателей последствия могут быть минимальными, но для турбированных моторов риск возрастает в разы. Турбонагнетатель вращается на экстремальных оборотах и сильно нагревается, а без охлаждения его элементы начинают изнашиваться быстрее нормы.

Что происходит с турбированным двигателем

Турбосистема аккумулирует тепло в зоне турбины, выпускного коллектора и подшипников. Если двигатель заглушить сразу, масло перестаёт поступать к трущимся элементам, а температура продолжает расти. В результате возможны деформация деталей, ускоренный износ подшипников и повреждение клапанов.

Оставляя двигатель работать на холостых оборотах 1-3 минуты, водитель даёт системе возможность стабилизироваться. За это время масло и антифриз продолжают циркулировать, снижая тепловую нагрузку и защищая ключевые компоненты, в отличие от сценариев, где нагрузку увеличивают системы вроде старт-стопа в городском режиме.

Когда это действительно важно

Не каждая поездка требует такой паузы. После короткого городского маршрута или спокойной езды на низких оборотах двигатель не успевает критически перегреться. В таких условиях дополнительное ожидание не является обязательным.

Иная ситуация — трасса, высокие скорости, буксировка прицепа, подъёмы, жара или длительная работа без остановок. В этих случаях кратковременная работа двигателя на холостом ходу становится элементом базового технического ухода, наряду с заменой масла, фильтров и контролем системы охлаждения.

К чему приводит игнорирование этой привычки

Регулярное резкое отключение двигателя после нагрузки может закончиться серьёзными неисправностями. Среди них — выход из строя турбонагнетателя, износ подшипников, трещины внутренних элементов и общее сокращение ресурса мотора. Такие поломки редко обходятся дёшево и часто требуют замены узлов.

Сравнение: атмосферный и турбированный двигатель

Атмосферные моторы менее чувствительны к тепловым скачкам и проще переносят резкую остановку. Их конструкция не предполагает экстремальных температур в отдельных узлах. Турбированные двигатели, напротив, работают на пределе возможностей, что требует более внимательного отношения к режимам охлаждения.

Плюсы и минусы привычки оставлять двигатель включённым

Эта практика имеет как очевидные преимущества, так и ограничения.

Плюсы:

  • снижает тепловую нагрузку на турбину и выхлопную систему
  • продлевает срок службы двигателя
  • уменьшает риск дорогостоящего ремонта

Минусы:

  • не имеет смысла после коротких поездок
  • увеличивает расход топлива, пусть и незначительно

Советы по уходу за двигателем шаг за шагом

  1. После долгой поездки оставьте двигатель работать 1-3 минуты.

  2. Следите за качеством моторного масла и соблюдайте интервалы замены.

  3. Проверяйте систему охлаждения перед дальними маршрутами.

  4. Избегайте резких нагрузок сразу перед остановкой.

Популярные вопросы о работе двигателя после поездки

Нужно ли ждать после каждой поездки?

Нет, только после длительных или интенсивных маршрутов.

Сколько минут достаточно?

Обычно хватает 1-3 минут работы на холостом ходу.

Что лучше для турбированного двигателя?

Плавное снижение нагрузки перед остановкой и краткая пауза перед отключением зажигания.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Последние материалы
Сорт капусты "Агрессор" растёт на бедных почвах без ухода
Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet
Спрос на поездки к винодельням стабильно вырос в регионах — Олеся Латышева
Замена майонеза йогуртом снижает жирность селёдки под шубой — Николай Миллер
У ЕС нет денег на кредит Украине в 90 миллиардов евро — политолог Баширов
Пумы начали охоту на магеллановых пингвинов у побережья Патагонии — учёные
Сальные железы кожи головы активнее работают при частом мытье — дерматолог Лин
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Стрелец признан самым везучим знаком зодиака в декабре
Жертвы Помпеи надевали тяжелые шерстяные плащи, пытаясь спастись — Daily Mail
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.