Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Андрей Гайдулян справился с болезнью благодаря вере
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA

След под машиной похож на предупреждающий знак: вот как утечки намекают на будущий ремонт

Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Авто

Обнаружить пятно под автомобилем — ситуация, знакомая многим водителям. Это может быть безобидная мелочь или сигнал о проблеме, которую лучше не откладывать. Цвет жидкости — первый и самый понятный ориентир. Об этом сообщает Jiffy Lube.

охлаждающая жидкость для автомобиля
Фото: commons.wikimedia by Gasper12345, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
охлаждающая жидкость для автомобиля

Почему цвет утечки имеет значение 

Автомобиль — это система из десятков узлов, каждый из которых работает на своей жидкости. Масло, антифриз, трансмиссионная жидкость, жидкости для тормозов и стеклоомывателя отличаются по цвету, плотности и запаху. Эти признаки помогают быстро понять, где искать источник проблемы. Чем раньше водитель сориентируется, тем ниже риск серьёзных поломок и затрат.

Жёлтая или зелёная жидкость

Такая утечка чаще всего указывает на охлаждающую жидкость. Антифриз защищает двигатель от перегрева и работает под давлением, поэтому даже небольшая трещина в системе даёт заметную лужу. В зависимости от модели автомобиля цвет может уходить в жёлтый, зелёный, розовый или оранжевый. Характерные признаки — скользкая текстура и сладковатый запах. Обычно пятно появляется в районе моторного отсека.

Проверка простая: под капотом находится расширительный бачок. Если уровень ниже нормы, утечка почти наверняка связана с системой охлаждения. Игнорировать такую ситуацию нельзя — перегрев двигателя быстро приводит к дорогостоящему ремонту и ускоряет износ деталей, особенно при уже нестабильной работе мотора.

Красная жидкость

Красный или тёмно-красный след чаще всего связан с трансмиссией или гидроусилителем руля. Эти жидкости обеспечивают плавное переключение передач и комфортное управление. Со временем цвет темнеет, а запах становится сладковато-горелым. Подобные утечки особенно критичны для автомобилей с автоматическими коробками передач, где любая потеря давления напрямую отражается на ресурсе узла и может быть связана с ошибками эксплуатации АКПП.

Расположение пятна подскажет источник: спереди — чаще гидроусилитель, ближе к центру или задней части — трансмиссия. В обоих случаях откладывать визит в сервис рискованно, поскольку последствия могут затронуть управляемость и безопасность.

Прозрачная жидкость

Не каждая лужа — повод для тревоги. Если жидкость бесцветная, без запаха и напоминает воду, это, скорее всего, конденсат от кондиционера. В жаркую погоду система охлаждения салона активно отводит влагу, и капли стекают на асфальт. Это нормальная работа автомобиля.

Если же прозрачная жидкость появляется в холодную погоду или при выключенном кондиционере, стоит проверить, нет ли сопутствующих признаков других неисправностей, особенно если параллельно наблюдаются сбои в работе электрики или климатической системы.

Синяя жидкость

Синий оттенок обычно указывает на жидкость стеклоомывателя. Она водянистая, иногда с лёгким спиртовым или мыльным запахом. Причины утечки часто банальны: трещина в бачке, слабое соединение или повреждённый шланг.

Хотя такая проблема не критична для двигателя, без стеклоомывателя ухудшается обзор, а значит — и безопасность движения, особенно в зимний период, когда нагрузка на систему очистки стёкол возрастает.

Оранжевая жидкость

Оранжевый цвет — тревожный сигнал. Он может означать старую трансмиссионную жидкость или антифриз, в который попала ржавчина. Это указывает на коррозию элементов системы охлаждения или износ узлов трансмиссии. Подобные процессы нередко развиваются параллельно с перегревом шин и другими скрытыми факторами, влияющими на надёжность автомобиля, включая неправильное давление в колёсах.

Коричневая или чёрная жидкость

Тёмная, густая жидкость с нефтяным запахом — почти всегда моторное масло. Оно смазывает детали двигателя и защищает их от перегрева. Причины утечки варьируются от изношенной прокладки до повреждения поддона или блока двигателя. На автомобилях с большим пробегом такие проблемы встречаются чаще. Потеря масла напрямую угрожает ресурсу двигателя и может привести к его разрушению.

На что ещё обратить внимание

Цвет — лишь часть картины. Важно учитывать и другие факторы:

  1. Место утечки. Передняя часть автомобиля чаще связана с двигателем и охлаждением, задняя — с трансмиссией.

  2. Запах и плотность. Масло густое, трансмиссионная жидкость более текучая, антифриз скользкий.

  3. Объём. Капли и небольшие пятна — сигнал, лужа — повод действовать срочно.

  4. Поведение машины. Перегрев, шумы, тугой руль или посторонние вибрации часто идут в связке с утечками.

Плюсы и минусы ранней диагностики утечек

Своевременное внимание к пятнам под машиной даёт ощутимые преимущества. Оно снижает риск серьёзных поломок и помогает планировать обслуживание.

Плюсы:
— экономия на ремонте;
— сохранение ресурса двигателя и трансмиссии;
— повышение безопасности движения.

Минусы:
— необходимость регулярных проверок;
— затраты времени на диагностику;
— возможные расходы на профилактическое обслуживание.

Советы шаг за шагом: что делать при обнаружении утечки

  1. Осмотрите цвет и консистенцию жидкости.

  2. Проверьте уровень соответствующей жидкости под капотом.

  3. Оцените, увеличивается ли пятно со временем.

  4. При сомнениях обратитесь в сервис для диагностики.

Популярные вопросы о цветах утечек автомобильных жидкостей

Как понять, что течёт именно масло?
Оно тёмное, густое и пахнет нефтепродуктами.

Сколько стоит устранение утечки?
Цена зависит от источника — от недорогой замены прокладки до серьёзного ремонта узлов.

Что лучше: долить жидкость или сразу ехать в сервис?
Долив — временная мера. Без устранения причины проблема вернётся.

Регулярное техническое обслуживание, включая проверку жидкостей, помогает избежать неприятных сюрпризов и сохранить автомобиль в рабочем состоянии.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Техника окраски через нижнюю линию делает брови натуральными
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
От пряника до космоса: калужская кухня пошла по неожиданному пути
Лёд может стать основным материалом городов на Марсе — Science
Синюю жидкость под автомобилем связали с утечкой омывателя — Jiffy Lube
Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Стена затонувшего города найдена у Иль-де-Сен — геолог Ив Фуке
Геном гренландской акулы вдвое больше человеческого
Гороскоп на 19 декабря обещает спокойный день точных решений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.