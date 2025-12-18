Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дороже, но привычнее: за какими брендами в России по-прежнему стоят очереди покупателей

Nissan Qashqai вернулся в Россию по параллельному импорту от 3,9 млн рублей
Авто

Китайские кроссоверы сегодня формируют основу российского рынка, но выбор ими не ограничивается. В продаже постепенно появляются модели глобальных брендов — как через официальные каналы, так и по схеме параллельного импорта. Такие автомобили заметно дороже "китайцев", однако интерес к ним остается стабильным. Об этом сообщает Autonews.

Nissan Qashqai
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Nissan Qashqai

Не китайские кроссоверы: что доступно официально

Несколько моделей не китайских брендов сегодня продаются в России без сложных схем ввоза. Они ориентированы на массовый сегмент и предлагают привычные технические решения — атмосферные или турбированные моторы, классические коробки передач и понятный набор опций.

Москвич 3

Кроссовер "Москвич 3" остается самым доступным вариантом среди глобальных марок. Модель оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 л. с. и предлагается с механической коробкой передач или вариатором. Привод исключительно передний. Базовая цена стартует с отметки 1 913 000 рублей.

Solaris HC

Solaris HC предлагает более широкий выбор конфигураций. Покупателям доступны моторы 1,6 и 2,0 литра, механическая коробка или автомат, а также версии с передним и полным приводом. Это один из немногих не китайских кроссоверов в сегменте до 2,5 млн рублей с возможностью выбора трансмиссии. Стоимость начинается от 2 390 000 рублей.

Xcite X-Cross 7

Xcite X-Cross 7 ориентирован на городскую эксплуатацию. Под капотом — 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод передний, а цена стартует от 2 499 000 рублей.

KGM Tivoli и Korando

Корейские Tivoli и Korando закрывают нишу более "взрослых" кроссоверов. Оба оснащаются 1,5-литровыми моторами мощностью 163 л. с. и 6-ступенчатым автоматом. Tivoli предлагается только с передним приводом и стоит от 2 940 000 рублей. Korando доступен также с полным приводом, а его цена начинается от 3 190 000 рублей.

Параллельный импорт: знакомые модели

Через параллельный импорт на рынок возвращаются популярные модели, хорошо известные российским водителям. Их главный плюс — проверенная репутация и понятные характеристики, главный минус — более высокий ценник.

Kia Seltos и Skoda Karoq

Kia Seltos в базовой версии оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 115 л. с. и вариатором. Привод передний, цена — от 3 300 000 рублей. Skoda Karoq предлагается с турбомотором 1,4 литра (150 л. с.) и автоматической коробкой передач, его стоимость начинается от 3 650 000 рублей.

Nissan Qashqai и Hyundai Tucson

Nissan Qashqai доступен с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л. с. и вариатором. Цена — от 3 900 000 рублей. Hyundai Tucson L оснащается более мощным 1,5-литровым мотором на 200 л. с. и 8-ступенчатым автоматом, стартовая стоимость — 3 950 000 рублей.

Сравнение официальных моделей и параллельного импорта

Официально продаваемые кроссоверы выигрывают по цене и простоте обслуживания, но часто уступают в оснащении и выборе версий. Параллельный импорт предлагает более широкий модельный ряд и знакомые бренды, однако требует большего бюджета и внимательного подхода к сервису и гарантии — особенно на фоне того, как меняется структура российского авторынка.

Плюсы и минусы не китайских кроссоверов

Выбор таких моделей имеет свои особенности.

  • плюсами считаются узнаваемые бренды, привычная эргономика и проверенные агрегаты;
  • к минусам относятся высокая цена, ограниченные комплектации и зависимость от импорта запчастей.

Советы по выбору не китайского кроссовера

Определите бюджет с учетом страховки и обслуживания.

Проверьте наличие официальной гарантии или условий сервиса.

Уточните происхождение автомобиля и историю ввоза.

Сравните стоимость владения с альтернативами китайских брендов.

Популярные вопросы о не китайских кроссоверах в России

Какой самый дешевый не китайский кроссовер?
На сегодняшний день самым доступным остается "Москвич 3".

Что выгоднее — официальный автомобиль или параллельный импорт?
Официальные модели проще в обслуживании, но параллельный импорт дает больший выбор.

Сколько стоит содержание такого кроссовера?
Расходы зависят от бренда, но в среднем выше, чем у массовых китайских моделей.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
