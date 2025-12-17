Двигатели сдают позиции: автопром столкнулся с проблемой, о которой не предупреждали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Массовые отказы двигателей стали одной из самых заметных проблем автопрома в 2025 году. Крупные бренды один за другим запускают отзывные кампании, затрагивающие сотни тысяч машин. Причины разные, но итог схожий — риск потери мощности, поломки мотора и даже возгорания. Об этом сообщает Autonews.

Hyundai Solaris HC
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Solaris HC

Какие автоконцерны столкнулись с проблемами

В 2025 году под сервисные акции попали автомобили сразу нескольких мировых производителей. Речь идет не о единичных дефектах, а о системных сбоях в силовых агрегатах, выявленных уже в процессе эксплуатации.

General Motors: дефекты V8

General Motors объявила об отзыве 721 тыс. бензиновых двигателей V8 объемом 6,2 литра. Проблема затронула Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban и Tahoe, а также GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL 2021-2024 годов выпуска.

Причина — возможные производственные дефекты шатунов и коленчатого вала. Они способны привести к падению мощности и разрушению двигателя. В компании признали, что зафиксированы ДТП и случаи травм, которые могут быть связаны с этой неисправностью. В рамках кампании дилеры проводят диагностику, ремонт или замену мотора, а в отдельных случаях используют моторное масло большей вязкости.

Toyota: посторонние частицы в турбомоторах

Toyota расширила отзыв в США, включив 127 тыс. пикапов Toyota Tundra и внедорожников Lexus LX и GX с 3,5-литровыми турбированными V6. Речь идет об автомобилях, выпущенных с конца 2022 по начало 2024 года.

По данным компании, во время сборки внутрь двигателя мог попасть производственный мусор. Это увеличивает трение, вызывает шумы, нестабильную работу и в крайних случаях — полный отказ мотора. Ранее аналогичные проблемы уже приводили к замене силовых агрегатов, включая автомобили на российском рынке.

Honda и Acura: повторная проверка

Национальное управление безопасности дорожного движения США инициировало дополнительную проверку 1,4 млн автомобилей Honda и Acura. Под внимание регулятора попали Pilot, MDX, Odyssey, TLX и Ridgeline разных годов выпуска.

Причина — жалобы на дефекты шатунных подшипников в машинах, не попавших под отзыв 2023 года. Регулятор оценивает масштаб проблемы и потенциальные риски для безопасности.

Hyundai и Stellantis: риск возгорания

Hyundai отзывает более 135 тыс. негибридных Santa Fe 2024-2025 годов с турбированным мотором 2,5 литра. Неправильно установленная крышка стартера может привести к короткому замыканию и возгоранию при ДТП.

Stellantis, в свою очередь, отозвала свыше 112 тыс. гибридных Jeep Grand Cherokee 4XE и Wrangler 4XE. Причина — попадание песка в блок цилиндров на этапе литья, что чревато потерей тяги и пожаром в моторном отсеке.

В чем корень проблемы

Как отмечает Carscoops, большинство случаев объединяет общий фактор: использование сверхлегких моторных масел и крайне жесткие производственные допуски. Современные двигатели рассчитаны на масла 0W-16 и 0W-20, которые работают только при минимальных зазорах.

Любые микрочастицы — металлическая стружка, песок — в таких условиях быстро приводят к серьезным повреждениям. Если раньше моторы могли "переварить" мелкие огрехи сборки, то сейчас цена ошибки стала слишком высокой.

Сравнение современных и прежних двигателей

Ранние атмосферные моторы отличались большими зазорами и высокой живучестью, но уступали по экономичности и экологии. Современные турбированные агрегаты мощнее и экономичнее, лучше соответствуют нормам, но гораздо чувствительнее к качеству сборки, масла и обслуживания.

Плюсы и минусы новых технологий

Современные силовые агрегаты имеют очевидные преимущества. Они обеспечивают высокую отдачу, меньший расход топлива и соответствие экологическим стандарта.

Однако есть и минусы.

  • повышенная чувствительность к дефектам производства;
  • строгие требования к моторному маслу и интервалам обслуживания;
  • более дорогой ремонт и риск полной замены двигателя.

Советы по эксплуатации автомобилей с современными моторами

Используйте только рекомендованное моторное масло нужной вязкости.

Не затягивайте с сервисным обслуживанием и диагностикой.

Следите за отзывными кампаниями производителя.

При посторонних шумах или потере тяги сразу обращайтесь к дилеру.

Популярные вопросы о проблемных двигателях

Как узнать, попал ли автомобиль под отзыв?
Проверить VIN-код можно на официальном сайте производителя или у дилера.

Опасно ли ездить на машине с таким дефектом?
Риски зависят от характера неисправности, но возможны потеря мощности и возгорание.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
