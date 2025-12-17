Алкоголь за рулём и иллюзия безнаказанности: январская правда, о которой не говорят вслух

Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе привлечён к уголовной ответственности

Лёгкость праздничных дней нередко оборачивается тяжёлыми последствиями на дорогах: в новогодние каникулы число рискованных поездок традиционно растёт. Алкоголь, спешка и иллюзия безнаказанности создают опасную смесь, из-за которой за руль садятся те, кто не должен этого делать ни при каких обстоятельствах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Машина ГАИ

Пьяное вождение как праздничная угроза

В период январских праздников сотрудники Госавтоинспекции фиксируют всплеск нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. По итогам прошлых каникул было пресечено 470 таких случаев, причём каждый десятый водитель оказался за рулём повторно и в итоге понёс уголовную ответственность. Эти цифры наглядно показывают, что проблема носит системный характер и не ограничивается единичными инцидентами.

Статистика аварий подтверждает серьёзность ситуации. В новогоднюю ночь произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, ещё девять получили травмы. Для правоохранительных органов такие данные становятся основанием для усиления профилактических мер именно в праздничные дни.

Усиленные экипажи без "палочной системы"

В январские праздники личный состав кузбасской Госавтоинспекции будет работать в усиленном режиме, а на улицах городов появятся дополнительные экипажи ДПС. При этом, как подчёркивают в ведомстве, речь не идёт о формальном выполнении показателей или гонке за цифрами. Основной акцент делается на предупреждение аварий и реальную помощь участникам движения, сообщает Сiбдепо.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу полковник полиции Евгений Матвеев пояснил принципы такой работы. Планы, так называемая, "палочная система", она давно искоренена. У нас есть такое понятие, как "целенаправленность надзора", то есть проводится анализ аварийности, и уже исходя из этого, сотрудники ДПС выставляются по маршрутам патрулирования. Главная задача инспектора ДПС — это оказание помощи, пресечение нарушений правил и предупреждение автоаварий.

Роль граждан в профилактике ДТП

Такой формат взаимодействия рассматривается как дополнительный инструмент профилактики. Он не заменяет работу инспекторов, но помогает быстрее реагировать на потенциально опасные ситуации и снижать риск трагедий в дни, которые должны ассоциироваться с отдыхом, а не с аварийными сводками.