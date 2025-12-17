Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофеин влияет на рост положительных эмоций в утренние часы — Scientific Reports
Метод задушивания снижает рост зимних сорняков без гербицидов — данные Actualno
Банк "Евроальянс" и "Киви" представили новый электронный кошелёк Qplus
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи

Алкоголь за рулём и иллюзия безнаказанности: январская правда, о которой не говорят вслух

Каждый десятый пьяный водитель в Кузбассе привлечён к уголовной ответственности
Авто

Лёгкость праздничных дней нередко оборачивается тяжёлыми последствиями на дорогах: в новогодние каникулы число рискованных поездок традиционно растёт. Алкоголь, спешка и иллюзия безнаказанности создают опасную смесь, из-за которой за руль садятся те, кто не должен этого делать ни при каких обстоятельствах.

Машина ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машина ГАИ

Пьяное вождение как праздничная угроза

В период январских праздников сотрудники Госавтоинспекции фиксируют всплеск нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. По итогам прошлых каникул было пресечено 470 таких случаев, причём каждый десятый водитель оказался за рулём повторно и в итоге понёс уголовную ответственность. Эти цифры наглядно показывают, что проблема носит системный характер и не ограничивается единичными инцидентами.

Статистика аварий подтверждает серьёзность ситуации. В новогоднюю ночь произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, ещё девять получили травмы. Для правоохранительных органов такие данные становятся основанием для усиления профилактических мер именно в праздничные дни.

Усиленные экипажи без "палочной системы"

В январские праздники личный состав кузбасской Госавтоинспекции будет работать в усиленном режиме, а на улицах городов появятся дополнительные экипажи ДПС. При этом, как подчёркивают в ведомстве, речь не идёт о формальном выполнении показателей или гонке за цифрами. Основной акцент делается на предупреждение аварий и реальную помощь участникам движения, сообщает Сiбдепо.

Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу полковник полиции Евгений Матвеев пояснил принципы такой работы. Планы, так называемая, "палочная система", она давно искоренена. У нас есть такое понятие, как "целенаправленность надзора", то есть проводится анализ аварийности, и уже исходя из этого, сотрудники ДПС выставляются по маршрутам патрулирования. Главная задача инспектора ДПС — это оказание помощи, пресечение нарушений правил и предупреждение автоаварий.

Роль граждан в профилактике ДТП

Такой формат взаимодействия рассматривается как дополнительный инструмент профилактики. Он не заменяет работу инспекторов, но помогает быстрее реагировать на потенциально опасные ситуации и снижать риск трагедий в дни, которые должны ассоциироваться с отдыхом, а не с аварийными сводками.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Недвижимость
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Новости спорта
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Сок алоэ подавляет рост бактерий и ускоряет заживление ран
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Скорпион Козерог и Лев стойко проходят жизненные испытания
Салат "Спартак": лёгкая версия крабового салата
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
18 декабря: план Барбаросса, арабская весна и День мигранта
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.