Современный водитель больше не механик: какие навыки реально нужны за рулём сегодня

Современному водителю не требуется навык ремонта авто — автоэксперт Пахомов

Современный автомобиль всё меньше требует от владельца технической вовлечённости, а роль водителя постепенно сводится к управлению и базовому контролю. Развитие технологий и сервисной инфраструктуры изменило сами требования к подготовке автомобилистов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заливка очистителя в двигатель

Об этом сообщает издание MosTimes, ссылаясь на комментарий вице-председателя Союза автосервисов РФ Александра Пахомова.

Как изменились требования к водителям

По словам эксперта, ещё несколько десятилетий назад вождение автомобиля фактически было технической профессией. Водителю приходилось разбираться в устройстве машины и уметь устранять неполадки самостоятельно. Сегодня ситуация иная: автопроизводители сознательно избавляют владельцев от необходимости заниматься сложным ремонтом.

"Сегодня производители автомобилей сделали всё, чтобы водитель только умел ездить", — отметил Александр Пахомов.

Он пояснил, что современные машины рассчитаны на эксплуатацию без вмешательства в технические узлы, а обслуживание полностью передано профессиональным сервисам.

Минимальный набор необходимых навыков

Эксперт считает, что для большинства владельцев легковых автомобилей, особенно в городской среде, достаточно владеть самым простым набором навыков. Речь идёт о замене пробитого колеса, доливе технических жидкостей и умении пользоваться запаской. Эти действия не требуют глубоких знаний, но позволяют водителю чувствовать себя увереннее в дороге.

"За исключением, может быть, замены пробитого колеса и долива технических жидкостей", — уточнил Пахомов.

По его словам, этого вполне достаточно при стандартной эксплуатации автомобиля в городе.

Когда требования становятся выше

Более расширенные навыки, как подчёркивает специалист, нужны только в особых условиях. Например, водителям внедорожников, которые передвигаются по бездорожью, в тайге или болотистой местности, приходится быть технически подготовленнее. В таких ситуациях самостоятельное устранение неполадок может быть критически важным.

Отдельно эксперт выделил умение пользоваться компрессором для подкачки колёс. Сегодня такие устройства доступны практически на каждой автозаправке, а многие водители возят компактные компрессоры с собой.

Кроме того, важной частью подготовки остаётся правильная реакция на нештатные ситуации. Наличие мобильного телефона для связи с механиком или службой эвакуации, по словам Пахомова, остаётся одним из ключевых элементов безопасности.