Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзопланету с двумя солнцами подтвердили астрономы — nedd
Сочетание рыбы с сыром нагружает пищеварение — Белновости
Визуальный осмотр ремней выявил износ до поломки — Jalopnik
Ситуация с заблокированными активами РФ достигла критической точки
Дети до 2 лет летают без места по сниженной цене — авиакомпании
Инвестиции в драгкамни уступают традиционным активам — инвестбанкир Коган
Агрессивное очищение зимой ухудшает состояние кожи после 45 лет — косметолог Созинова
Прямая связь больных зубов с органами не подтверждена — стоматолог Антипенко
Навязчивая доверительность выдает попытку обмана — клинический психолог Абравитова

Современный водитель больше не механик: какие навыки реально нужны за рулём сегодня

Современному водителю не требуется навык ремонта авто — автоэксперт Пахомов
Авто

Современный автомобиль всё меньше требует от владельца технической вовлечённости, а роль водителя постепенно сводится к управлению и базовому контролю. Развитие технологий и сервисной инфраструктуры изменило сами требования к подготовке автомобилистов.

Заливка очистителя в двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заливка очистителя в двигатель

Об этом сообщает издание MosTimes, ссылаясь на комментарий вице-председателя Союза автосервисов РФ Александра Пахомова.

Как изменились требования к водителям

По словам эксперта, ещё несколько десятилетий назад вождение автомобиля фактически было технической профессией. Водителю приходилось разбираться в устройстве машины и уметь устранять неполадки самостоятельно. Сегодня ситуация иная: автопроизводители сознательно избавляют владельцев от необходимости заниматься сложным ремонтом.

"Сегодня производители автомобилей сделали всё, чтобы водитель только умел ездить", — отметил Александр Пахомов.

Он пояснил, что современные машины рассчитаны на эксплуатацию без вмешательства в технические узлы, а обслуживание полностью передано профессиональным сервисам.

Минимальный набор необходимых навыков

Эксперт считает, что для большинства владельцев легковых автомобилей, особенно в городской среде, достаточно владеть самым простым набором навыков. Речь идёт о замене пробитого колеса, доливе технических жидкостей и умении пользоваться запаской. Эти действия не требуют глубоких знаний, но позволяют водителю чувствовать себя увереннее в дороге.

"За исключением, может быть, замены пробитого колеса и долива технических жидкостей", — уточнил Пахомов.

По его словам, этого вполне достаточно при стандартной эксплуатации автомобиля в городе.

Когда требования становятся выше

Более расширенные навыки, как подчёркивает специалист, нужны только в особых условиях. Например, водителям внедорожников, которые передвигаются по бездорожью, в тайге или болотистой местности, приходится быть технически подготовленнее. В таких ситуациях самостоятельное устранение неполадок может быть критически важным.

Отдельно эксперт выделил умение пользоваться компрессором для подкачки колёс. Сегодня такие устройства доступны практически на каждой автозаправке, а многие водители возят компактные компрессоры с собой.

Кроме того, важной частью подготовки остаётся правильная реакция на нештатные ситуации. Наличие мобильного телефона для связи с механиком или службой эвакуации, по словам Пахомова, остаётся одним из ключевых элементов безопасности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Садоводство, цветоводство
Тяжёлая почва выталкивает клубни картофеля наружу
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Ночью приходят за едой, а утром остаются в ловушке: простая система обезоруживает тараканов
Ночью приходят за едой, а утром остаются в ловушке: простая система обезоруживает тараканов
Последние материалы
Инвестиции в драгкамни уступают традиционным активам — инвестбанкир Коган
Агрессивное очищение зимой ухудшает состояние кожи после 45 лет — косметолог Созинова
Прямая связь больных зубов с органами не подтверждена — стоматолог Антипенко
Навязчивая доверительность выдает попытку обмана — клинический психолог Абравитова
Сок диффенбахии может спровоцировать отёк рта и горла
Учёные выявили аномальную структуру под дном Атлантики — ilmessaggero
Госдума утвердила особый порядок управления аварийными домами в России
Говяжий фарш подходит для запекания, жарки и гриля — Serious Eats
Реагенты и снег сделали номера авто нечитаемыми зимой
Кадышева, Шнуров и Киркоров зарабатывают больше других звёзд — продюсер Дробыш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.