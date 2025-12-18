Машина для дорог, которых нет: китайский Haval получил автономность уровня полярников

Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками

Китайский рамный внедорожник Haval H9 получил заводскую версию с повышенной автономностью, рассчитанную на дальние поездки и тяжёлые условия эксплуатации. Ключевая особенность модификации — сразу два топливных бака, что выводит запас хода автомобиля на уровень экспедиционной техники. Решение ориентировано на водителей, которые регулярно уходят за пределы привычной инфраструктуры, сообщает Сhina Motors.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval H9

Два бака и больше тысячи километров без АЗС

Новая версия Haval H9 оснащается двумя топливными баками общей ёмкостью до 110 литров. В реальных условиях это даёт запас хода свыше 1 000 километров без необходимости заезжать на заправку. Такой показатель особенно актуален для поездок по удалённым регионам, где расстояние между АЗС может исчисляться сотнями километров, а требования к технике сопоставимы с теми, что предъявляют к машинам для дальних поездок.

Второй бак интегрирован в заднюю часть рамы и не снижает практичность автомобиля. Инженеры Great Wall Motor сохранили объём багажника, геометрию кузова и углы съезда, одновременно усилив крепления и добавив защиту от механических повреждений. Система подачи топлива реализована раздельно, что повышает надёжность и удобство эксплуатации.

Техника без компромиссов

Силовая часть осталась без изменений и хорошо знакома владельцам модели. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 224 л. с. с крутящим моментом 385 Н·м. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Полный привод дополнен понижающей передачей, блокировками дифференциалов и системой Terrain Management, адаптирующей настройки под разные типы покрытия. В связке с подходящими внедорожными шинами такой набор делает H9 полноценным инструментом для тяжёлого бездорожья и длительных маршрутов.

Оснащение и визуальные отличия

Экстерьер "дальнобойной" версии получил практичные доработки. Среди них — расширенные колёсные арки, рейлинги на крыше для экспедиционного груза, передняя лебёдка и фирменный шильдик Dual Tank. Эти элементы подчёркивают утилитарную направленность версии и её ориентацию на автономные поездки, где ценится выносливость и предсказуемое поведение зимних внедорожников.

Салон сохраняет уровень, характерный для флагманского внедорожника. В оснащение входят кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, цифровая приборная панель, система кругового обзора, климат-контроль и современные ассистенты водителя. Это делает автомобиль удобным не только на бездорожье, но и в повседневной эксплуатации.

Официальный статус для российского рынка

Принципиальный момент — модификация полностью сертифицирована для России. Автомобиль доступен у официальных дилеров с заводской гарантией и не требует доработок после покупки. Это отличает версию с двумя баками от неофициального тюнинга и снижает риски для владельца.

Сравнение Haval H9 Dual Tank и стандартной версии

Обе версии построены на одной рамной платформе и используют одинаковый двигатель и трансмиссию. Ключевое различие заключается в автономности и ориентации на дальние маршруты. Стандартный H9 подходит для путешествий с развитой инфраструктурой, тогда как Dual Tank рассчитан на экспедиции, удалённые трассы и регионы с редкими заправками. При этом уровень комфорта и оснащения у версий сопоставим.

Плюсы и минусы версии с двумя баками

Расширенная автономность меняет сценарии использования автомобиля. Это решение имеет свои сильные и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

увеличенный запас хода;

заводская интеграция без потери гарантии;

сохранённая геометрия и проходимость;

высокая пригодность для экспедиций и дальних поездок.

Среди ограничений можно отметить:

более высокую стоимость по сравнению с базовой версией;

увеличение массы автомобиля;

избыточность для городской эксплуатации.

Советы по выбору Haval H9 для дальних поездок

Оцените реальные маршруты и частоту поездок в удалённые регионы. Учитывайте тип топлива и доступность АЗС на предполагаемых направлениях. Подберите подходящие шины и дополнительное экспедиционное оборудование. Проверьте условия гарантии и сервисного обслуживания у дилера.

Популярные вопросы о Haval H9 с двумя баками

Сколько стоит версия Dual Tank?

Цена выше стандартного H9 за счёт заводских доработок, но компенсируется отсутствием необходимости в дооснащении.

Что лучше — заводская версия или доработка после покупки?

Заводская модификация выигрывает по надёжности, сертификации и сохранению гарантии.

Подходит ли такой внедорожник для города?

Да, но его потенциал полностью раскрывается на трассах, бездорожье и в дальних путешествиях.