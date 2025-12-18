Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интервальное голодание без тренировок приводит к потере мышц — доктор Лейн Нортон
Куба вводит новую систему валютного курса
Джинсы с высокой талией и задними карманами визуально подчёркивают ягодицы — Bovary
Сочные куски и золотистая корочка у карпа получаются за счёт рапсового масла
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш

Машина для дорог, которых нет: китайский Haval получил автономность уровня полярников

Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Авто

Китайский рамный внедорожник Haval H9 получил заводскую версию с повышенной автономностью, рассчитанную на дальние поездки и тяжёлые условия эксплуатации. Ключевая особенность модификации — сразу два топливных бака, что выводит запас хода автомобиля на уровень экспедиционной техники. Решение ориентировано на водителей, которые регулярно уходят за пределы привычной инфраструктуры, сообщает Сhina Motors.

Haval H9
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval H9

Два бака и больше тысячи километров без АЗС

Новая версия Haval H9 оснащается двумя топливными баками общей ёмкостью до 110 литров. В реальных условиях это даёт запас хода свыше 1 000 километров без необходимости заезжать на заправку. Такой показатель особенно актуален для поездок по удалённым регионам, где расстояние между АЗС может исчисляться сотнями километров, а требования к технике сопоставимы с теми, что предъявляют к машинам для дальних поездок.

Второй бак интегрирован в заднюю часть рамы и не снижает практичность автомобиля. Инженеры Great Wall Motor сохранили объём багажника, геометрию кузова и углы съезда, одновременно усилив крепления и добавив защиту от механических повреждений. Система подачи топлива реализована раздельно, что повышает надёжность и удобство эксплуатации.

Техника без компромиссов

Силовая часть осталась без изменений и хорошо знакома владельцам модели. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 224 л. с. с крутящим моментом 385 Н·м. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Полный привод дополнен понижающей передачей, блокировками дифференциалов и системой Terrain Management, адаптирующей настройки под разные типы покрытия. В связке с подходящими внедорожными шинами такой набор делает H9 полноценным инструментом для тяжёлого бездорожья и длительных маршрутов.

Оснащение и визуальные отличия

Экстерьер "дальнобойной" версии получил практичные доработки. Среди них — расширенные колёсные арки, рейлинги на крыше для экспедиционного груза, передняя лебёдка и фирменный шильдик Dual Tank. Эти элементы подчёркивают утилитарную направленность версии и её ориентацию на автономные поездки, где ценится выносливость и предсказуемое поведение зимних внедорожников.

Салон сохраняет уровень, характерный для флагманского внедорожника. В оснащение входят кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, цифровая приборная панель, система кругового обзора, климат-контроль и современные ассистенты водителя. Это делает автомобиль удобным не только на бездорожье, но и в повседневной эксплуатации.

Официальный статус для российского рынка

Принципиальный момент — модификация полностью сертифицирована для России. Автомобиль доступен у официальных дилеров с заводской гарантией и не требует доработок после покупки. Это отличает версию с двумя баками от неофициального тюнинга и снижает риски для владельца.

Сравнение Haval H9 Dual Tank и стандартной версии

Обе версии построены на одной рамной платформе и используют одинаковый двигатель и трансмиссию. Ключевое различие заключается в автономности и ориентации на дальние маршруты. Стандартный H9 подходит для путешествий с развитой инфраструктурой, тогда как Dual Tank рассчитан на экспедиции, удалённые трассы и регионы с редкими заправками. При этом уровень комфорта и оснащения у версий сопоставим.

Плюсы и минусы версии с двумя баками

Расширенная автономность меняет сценарии использования автомобиля. Это решение имеет свои сильные и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

  • увеличенный запас хода;
  • заводская интеграция без потери гарантии;
  • сохранённая геометрия и проходимость;
  • высокая пригодность для экспедиций и дальних поездок.

Среди ограничений можно отметить:

  • более высокую стоимость по сравнению с базовой версией;
  • увеличение массы автомобиля;
  • избыточность для городской эксплуатации.

Советы по выбору Haval H9 для дальних поездок

  1. Оцените реальные маршруты и частоту поездок в удалённые регионы.

  2. Учитывайте тип топлива и доступность АЗС на предполагаемых направлениях.

  3. Подберите подходящие шины и дополнительное экспедиционное оборудование.

  4. Проверьте условия гарантии и сервисного обслуживания у дилера.

Популярные вопросы о Haval H9 с двумя баками

Сколько стоит версия Dual Tank?

Цена выше стандартного H9 за счёт заводских доработок, но компенсируется отсутствием необходимости в дооснащении.

Что лучше — заводская версия или доработка после покупки?

Заводская модификация выигрывает по надёжности, сертификации и сохранению гарантии.

Подходит ли такой внедорожник для города?

Да, но его потенциал полностью раскрывается на трассах, бездорожье и в дальних путешествиях.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Конфликт России и Запада вышел за рамки экономики и ресурсов — историк Нарочницкая
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Яблони и груши переносят зимнюю посадку без стресса — Mistika Kipou
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш
Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.