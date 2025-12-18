Машина для дорог, которых нет: китайский Haval получил автономность уровня полярников

Китайский рамный внедорожник Haval H9 получил заводскую версию с повышенной автономностью, рассчитанную на дальние поездки и тяжёлые условия эксплуатации. Ключевая особенность модификации — сразу два топливных бака, что выводит запас хода автомобиля на уровень экспедиционной техники. Решение ориентировано на водителей, которые регулярно уходят за пределы привычной инфраструктуры, сообщает Сhina Motors.
Новая версия Haval H9 оснащается двумя топливными баками общей ёмкостью до 110 литров. В реальных условиях это даёт запас хода свыше 1 000 километров без необходимости заезжать на заправку. Такой показатель особенно актуален для поездок по удалённым регионам, где расстояние между АЗС может исчисляться сотнями километров, а требования к технике сопоставимы с теми, что предъявляют к машинам для дальних поездок.
Второй бак интегрирован в заднюю часть рамы и не снижает практичность автомобиля. Инженеры Great Wall Motor сохранили объём багажника, геометрию кузова и углы съезда, одновременно усилив крепления и добавив защиту от механических повреждений. Система подачи топлива реализована раздельно, что повышает надёжность и удобство эксплуатации.
Силовая часть осталась без изменений и хорошо знакома владельцам модели. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 224 л. с. с крутящим моментом 385 Н·м. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Полный привод дополнен понижающей передачей, блокировками дифференциалов и системой Terrain Management, адаптирующей настройки под разные типы покрытия. В связке с подходящими внедорожными шинами такой набор делает H9 полноценным инструментом для тяжёлого бездорожья и длительных маршрутов.
Экстерьер "дальнобойной" версии получил практичные доработки. Среди них — расширенные колёсные арки, рейлинги на крыше для экспедиционного груза, передняя лебёдка и фирменный шильдик Dual Tank. Эти элементы подчёркивают утилитарную направленность версии и её ориентацию на автономные поездки, где ценится выносливость и предсказуемое поведение зимних внедорожников.
Салон сохраняет уровень, характерный для флагманского внедорожника. В оснащение входят кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, цифровая приборная панель, система кругового обзора, климат-контроль и современные ассистенты водителя. Это делает автомобиль удобным не только на бездорожье, но и в повседневной эксплуатации.
Принципиальный момент — модификация полностью сертифицирована для России. Автомобиль доступен у официальных дилеров с заводской гарантией и не требует доработок после покупки. Это отличает версию с двумя баками от неофициального тюнинга и снижает риски для владельца.
Обе версии построены на одной рамной платформе и используют одинаковый двигатель и трансмиссию. Ключевое различие заключается в автономности и ориентации на дальние маршруты. Стандартный H9 подходит для путешествий с развитой инфраструктурой, тогда как Dual Tank рассчитан на экспедиции, удалённые трассы и регионы с редкими заправками. При этом уровень комфорта и оснащения у версий сопоставим.
Расширенная автономность меняет сценарии использования автомобиля. Это решение имеет свои сильные и слабые стороны.
К преимуществам относятся:
Среди ограничений можно отметить:
Оцените реальные маршруты и частоту поездок в удалённые регионы.
Учитывайте тип топлива и доступность АЗС на предполагаемых направлениях.
Подберите подходящие шины и дополнительное экспедиционное оборудование.
Проверьте условия гарантии и сервисного обслуживания у дилера.
Цена выше стандартного H9 за счёт заводских доработок, но компенсируется отсутствием необходимости в дооснащении.
Заводская модификация выигрывает по надёжности, сертификации и сохранению гарантии.
Да, но его потенциал полностью раскрывается на трассах, бездорожье и в дальних путешествиях.
Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.