С толкача — значит в сервис: старый приём запуска ведёт к поломкам, о которых узнают слишком поздно

Запуск двигателя с толкача вызывает ударную нагрузку на трансмиссию
Авто

Севший аккумулятор способен сорвать планы даже у опытного водителя, особенно зимой или после долгого простоя машины. Многие до сих пор воспринимают запуск "с толкача" как универсальное решение, но для современных автомобилей этот приём может обернуться серьёзными поломками, в этом разобрался rambler.

Поломка на зимней дороге
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Поломка на зимней дороге

Почему запуск "с толкача" опасен для современных машин

Автомобили за последние десятилетия кардинально изменились. Если раньше мотору хватало искры и топлива, то сегодня его работа напрямую зависит от электроники и стабильного напряжения в бортовой сети. Именно поэтому попытки механического запуска при разряженной батарее часто заканчиваются дорогостоящим ремонтом, что хорошо иллюстрирует тема неправильного способа запуска.

Недостаток питания для электронных систем

При полностью разряженном аккумуляторе электронный блок управления двигателем не получает необходимого напряжения. Он может включиться, но работает нестабильно. Датчики коленвала, распредвала и расхода воздуха начинают передавать искажённые данные, из-за чего система впрыска не способна корректно рассчитать подачу топлива и момент зажигания. В лучшем случае двигатель не запустится, в худшем — заведётся с перебоями и риском дальнейших неисправностей.

Ударная нагрузка на трансмиссию

Особенно опасен запуск с буксировки для автомобилей с автоматической коробкой передач. В АКПП масляный насос работает только при заведённом двигателе, поэтому включение передачи на ходу приводит к сухому трению фрикционов и элементов планетарного механизма. Аналогичные риски характерны для вариаторов и роботизированных коробок, чувствительных к нештатным нагрузкам. Даже механическая трансмиссия при резком старте получает удар по сцеплению и дифференциалу.

Риск повреждения электроники

Генератор и регулятор напряжения рассчитаны на штатный режим работы. При запуске двигателя на буксире возможны скачки напряжения, опасные для блока управления двигателем, систем ABS и ESP, модуля подушек безопасности и мультимедиа. Ремонт этих компонентов зачастую обходится дороже нового аккумулятора.

Что делать, если аккумулятор разрядился

К счастью, существует несколько безопасных и проверенных способов завести автомобиль без риска для техники.

Зарядка аккумулятора стационарным устройством

Если есть доступ к гаражу или розетке, оптимальный вариант — снять аккумулятор и поставить его на зарядку. Сначала отключают минусовую клемму, затем плюсовую. Медленная зарядка малыми токами не только восстанавливает заряд, но и продлевает срок службы батареи.

Использование пуско-зарядного устройства

Компактный бустер — удобное решение для экстренных ситуаций. Это автономный источник питания, который подключается напрямую к клеммам аккумулятора и позволяет запустить двигатель без посторонней помощи. Такой вариант особенно практичен зимой и подробно раскрыт в материале о пуско-зарядном устройстве.

"Прикуривание" от другого автомобиля

Этот способ остаётся рабочим при соблюдении техники безопасности. Машины должны иметь одинаковое напряжение бортовой сети. Последовательность подключения проводов важна: сначала плюсовые клеммы, затем минус заряженного аккумулятора и только после этого "массу" на двигатель автомобиля с разряженной батареей. После короткой подзарядки можно пробовать запуск.

Плюсы и минусы безопасных решений

Стационарная зарядка максимально бережёт аккумулятор и электронику, но требует времени и доступа к сети. Бустер обеспечивает автономность и быстрый запуск в любых условиях, однако его нужно регулярно подзаряжать. "Прикуривание" доступно в дороге, но требует аккуратности и качественных проводов.

Советы по запуску авто с севшим аккумулятором

Перед действиями убедитесь, что проблема именно в батарее, а не в стартере или генераторе. Не пытайтесь заводить современный автомобиль "с толкача". Держите в машине бустер или хорошие провода для "прикуривания", а после успешного запуска обязательно проверьте состояние аккумулятора и работу генератора.

Популярные вопросы о запуске автомобиля при разряженном аккумуляторе

Можно ли заводить современный автомобиль с буксира?
Нет, это опасно для трансмиссии и электроники, особенно у машин с автоматической коробкой передач.

Что безопаснее — бустер или "прикуривание"?
Бустер надёжнее и не требует второго автомобиля, но при правильном подключении "прикуривание" тоже допустимо.

Стоит ли экономить на способе запуска?
Нет, риски повреждения электроники и трансмиссии несоразмерны стоимости аккумулятора или пускового устройства.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
