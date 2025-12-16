Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европа пересела за руль по-разному: рейтинг показал лидеров, которых редко называют первыми

Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
Авто

Рост автопарка в Европе давно перестал быть равномерным: одни страны приближаются к пределу насыщения, другие только набирают темп. При этом лидеры по числу машин на душу населения оказываются не всегда очевидными. Статистика отражает не только уровень благосостояния, но и транспортные привычки населения. Разрыв между странами по этому показателю по-прежнему остается значительным.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Общая картина по Европе

Исследование охватывает 43 европейские страны, включая все государства Евросоюза, Великобританию, Норвегию, Швейцарию, а также страны Балкан и Восточной Европы. За последние десятилетия количество легковых автомобилей в регионе стабильно росло, хотя темпы этого роста заметно различаются. В одних странах автопарк увеличивался поступательно, в других — скачкообразно, особенно после экономических преобразований.

В среднем по Европе число автомобилей на тысячу жителей продолжает расти, но в последние годы динамика стала менее однозначной. Экологические ограничения, рост стоимости топлива и изменение транспортных привычек начали сдерживать спрос в развитых экономиках. При этом в странах с более низкой базой показатели продолжают быстро увеличиваться.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Наиболее высокий уровень автомобилизации зафиксирован в странах Западной Европы. В Люксембурге и Италии на тысячу жителей приходится более 650 легковых автомобилей, что стабильно удерживает их в числе лидеров. Высокие показатели также демонстрируют Финляндия с 666 машинами и Польша с уровнем 629 автомобилей на тысячу человек.

На другом конце шкалы находятся страны Восточной и Юго-Восточной Европы. В Молдове, Албании и Сербии показатель не превышает 400 автомобилей на тысячу жителей. Самый низкий уровень зафиксирован в Турции — 189 машин. Эти различия во многом объясняются уровнем доходов населения и общей экономической ситуацией.

Роль инфраструктуры и новых трендов

Отдельного внимания заслуживают страны с развитой городской средой. В Нидерландах и Дании, несмотря на высокую плотность населения, уровень автомобилизации остается ниже среднеевропейского. Это связано с развитым общественным транспортом и широкой популярностью велосипедов и других альтернативных способов передвижения, сообщает 110km.ru.

В последние годы рост автопарка замедляется под влиянием экологических стандартов, каршеринга и технологических изменений. Однако в Румынии, Болгарии и Польше за последние десять лет число автомобилей на тысячу жителей почти удвоилось. В Германии показатель составляет 590 машин, в Литве — 598. Для России прямой статистики не приводится, но расчет на основе данных Росстата показывает около 316 автомобилей на тысячу жителей.

