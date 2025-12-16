Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза

Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno

Зимний запуск автомобиля часто сопровождается привычными действиями, которые давно стали автоматическими для водителей. Однако современные двигатели устроены иначе, и некоторые старые привычки могут принести больше вреда, чем пользы. Эксперты предупреждают: ошибки в первые минуты после запуска мотора способны ускорить его износ. Об этом сообщает Actualno.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Поломка на зимней дороге

Ошибки при зимнем запуске двигателя

Одна из самых распространённых зимних ошибок — включение отопления салона сразу после запуска двигателя. На первый взгляд это кажется логичным шагом, особенно в сильный мороз, но технически он небезопасен и противоречит базовым принципам, о которых часто забывают при зимнем запуске двигателя.

"Когда водитель включает отопление сразу после запуска, он фактически отводит тепло от двигателя. Это замедляет его прогрев и создаёт дополнительную нагрузку", — объясняет механик Алексей Гончар.

По словам специалиста, в этот момент мотор ещё не вышел на стабильные обороты, а масло не успело равномерно распределиться по системе. В результате страдает не только сам двигатель, но и элементы системы смазки, работающие в условиях повышенного сопротивления.

Нужно ли долго греть современный автомобиль

Современные инжекторные двигатели не требуют длительного прогрева на холостом ходу. Алексей Гончар подчёркивает, что ожидание по 10-15 минут, актуальное для старых машин, сегодня не имеет технического смысла.

"Достаточно дать двигателю поработать 20-30 секунд после запуска. После этого можно начинать движение", — отмечает эксперт.

При этом первые километры важно ехать спокойно. Резкие ускорения, высокие обороты и агрессивное торможение в этот период увеличивают нагрузку на холодный мотор и трансмиссию, что негативно сказывается на ресурсе узлов.

Исключение: карбюраторные двигатели

Автомобили с карбюраторными двигателями остаются исключением из общего правила. Для них более длительный прогрев действительно необходим, поскольку стабильность работы напрямую зависит от температуры и состава смеси.

Для большинства современных машин оптимальным считается короткий запуск с последующим плавным началом движения. Такой подход снижает износ деталей и помогает сократить расход топлива даже при активном использовании систем обогрева.

Сравнение: длительный прогрев и плавный старт

Длительный прогрев на месте увеличивает расход топлива и замедляет выход двигателя на рабочий режим. Более того, при включённом отоплении часть тепла уходит из моторного отсека, что удлиняет процесс прогрева и повышает нагрузку на систему смазки, особенно если учитывать расход топлива на прогрев.

Плавный старт после короткой паузы позволяет двигателю быстрее достичь оптимальной температуры под умеренной нагрузкой. Этот вариант считается более щадящим для мотора и масляной системы.

Плюсы и минусы разных подходов

Зимний запуск автомобиля требует взвешенного подхода.

Преимущества короткого прогрева:

снижение износа двигателя;

экономия топлива;

более быстрый выход на рабочую температуру.

Недостатки неправильных действий:

перегрузка холодного двигателя;

замедленный прогрев при раннем включении отопления;

повышенный износ масляного насоса и каналов.

Советы по правильному прогреву автомобиля зимой

Чтобы сохранить ресурс двигателя, стоит придерживаться простого алгоритма:

Запустить двигатель. Дать ему поработать 20-30 секунд на холостом ходу. За это время очистить стекла, фары и кузов от снега. Начать движение без резких ускорений. Включать отопление салона после стабилизации работы двигателя.

При сильных морозах допустимо включать отопление через 7-10 минут после запуска, когда мотор и масло уже начали прогреваться равномерно.

Популярные вопросы о зимнем прогреве двигателя

Можно ли сразу включать печку зимой?

Нет, лучше подождать, пока двигатель начнёт прогреваться и выйдет на стабильные обороты.

Нужно ли греть машину 10 минут на месте?

Для современных автомобилей в этом нет необходимости.

Что опаснее всего для холодного двигателя?

Резкие ускорения и высокая нагрузка в первые минуты движения.