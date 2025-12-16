Цифровой переворот на дорогах: к чему приведет главенство табло над дорожными знаками

Приоритет электронных знаков сделает движение безопаснее – автоэксперт Васильев

Электронные табло способны оперативно предупреждать водителей об изменениях дорожной обстановки и повышать уровень безопасности движения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синие знаки скорости в Москве

Ранее "Коммерсант" сообщил, что правительство готовит изменения в правила дорожного движения, предусматривающие приоритет электронных знаков и новые требования для грузовиков. В документах указано, что электронные табло будут иметь "приоритет перед стационарными дорожными знаками".

По словам Васильева, вопрос о приоритете электронных указателей и табло переменной информации стоял уже давно. До настоящего времени порядок их использования не был четко определен, из-за чего возникали противоречия между электронными и стационарными знаками, а также сложности при оценке дорожной ситуации водителями.

"До сих пор работа электронных знаков и табло переменной информации не имела четкой регламентации. Это вызывало правовые коллизии и осложняло восприятие дорожной ситуации. Между тем именно такие знаки способны своевременно информировать водителей об изменениях, связанных, например, с погодными условиями или авариями на трассе", — отметил он.

Он подчеркнул, что электронные указатели должны стать основным инструментом информирования водителей, поскольку именно они отражают реальную ситуацию на дороге и позволяют мгновенно реагировать на возникающие риски.