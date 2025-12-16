Цифровой переворот на дорогах: к чему приведет главенство табло над дорожными знаками

Электронные табло способны оперативно предупреждать водителей об изменениях дорожной обстановки и повышать уровень безопасности движения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что правительство готовит изменения в правила дорожного движения, предусматривающие приоритет электронных знаков и новые требования для грузовиков. В документах указано, что электронные табло будут иметь "приоритет перед стационарными дорожными знаками".
По словам Васильева, вопрос о приоритете электронных указателей и табло переменной информации стоял уже давно. До настоящего времени порядок их использования не был четко определен, из-за чего возникали противоречия между электронными и стационарными знаками, а также сложности при оценке дорожной ситуации водителями.
"До сих пор работа электронных знаков и табло переменной информации не имела четкой регламентации. Это вызывало правовые коллизии и осложняло восприятие дорожной ситуации. Между тем именно такие знаки способны своевременно информировать водителей об изменениях, связанных, например, с погодными условиями или авариями на трассе", — отметил он.
Он подчеркнул, что электронные указатели должны стать основным инструментом информирования водителей, поскольку именно они отражают реальную ситуацию на дороге и позволяют мгновенно реагировать на возникающие риски.
"Когда рядом с электронными табло установлены обычные знаки, может возникнуть противоречие: данные на них различаются, и это создает путаницу. Так как электронные системы отображают актуальные сведения, логично, что приоритет должен быть именно за ними. Это современный и безопасный подход, который поможет сделать движение более предсказуемым и понятным", — заключил автоэксперт.
