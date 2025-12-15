Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Спрос на бортпроводников значительно вырос — Corse Matin
Слава не может продать свою квартиру после случая Долиной
С декабря в России действуют новые правила утильсбора для авто мощнее 160 л. с.
Стакан воды после пробуждения запускает обмен веществ — тренеры
Импорт авто из Южной Кореи в Россию вырос более чем вдвое перед ростом утильсбора

Мы слушаем мяуканье, а зря: кошки давно используют более точный и незаметный способ общения

Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Авто

Кошки живут рядом с человеком каждый день, но их настоящие сигналы общения часто остаются незамеченными. Мы привыкли реагировать на мяуканье — громкое, выразительное и направленное прямо на людей. Однако за этим звуком скрывается более тихий и устойчивый способ коммуникации. Об этом сообщает Earth.

Домашняя кошка
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Домашняя кошка

Почему мурлыканье важнее, чем кажется

Мурлыканье традиционно воспринимают как признак удовольствия или расслабления, но современные исследования показывают: этот звук несет куда больше информации. В отличие от мяуканья, мурлыканье почти не меняется со временем и слабо зависит от ситуации. Оно формируется анатомией кошки — строением горла, особенностями дыхания и вибрацией голосового аппарата.

Ученые пришли к выводу, что мурлыканье можно считать своеобразным "голосовым отпечатком". Оно сохраняет индивидуальные биологические особенности животного на протяжении всей жизни, тогда как другие звуки подвержены постоянным изменениям.

Индивидуальный "голос" каждой кошки

Животные в целом способны различаться по звуку, и кошки — не исключение. Домашние питомцы демонстрируют заметные различия в вокализациях, но не все сигналы одинаково хорошо передают личность. Именно мурлыканье оказалось наиболее стабильным и информативным.

Форма гортани, ритм дыхания и характер вибраций создают уникальный акустический профиль. Эти параметры почти не зависят от эмоций или внешних условий. Мяуканье же, напротив, легко подстраивается под настроение, ситуацию и реакцию человека, поэтому его "подпись" со временем размывается.

Что показал акустический анализ

Исследователи проанализировали сотни мурлыканий и мяуканий, применяя методы, используемые в науке о человеческой речи. Спектральный анализ показал, что мурлыканье содержит больше устойчивых признаков и позволяет точнее различать отдельных кошек.

"Но при детальном анализе именно ровное и ритмичное мурлыканье оказалось лучшим сигналом для идентификации отдельных кошек", — отмечают исследователи.

Почему мурлыканье почти не меняется

Мурлыканье основано на низкочастотных вибрациях, возникающих как на вдохе, так и на выдохе. Эти звуки слабо зависят от эмоционального возбуждения и контекста. К тому же мурлыканье появляется очень рано — уже в первые дни жизни, во время контакта котят с матерью, что дополнительно закрепляет его стабильность.

"Каждая кошка в нашем исследовании имела свое характерное мурлыканье", — отмечает соавтор работы Аня Шильд.

Как мяуканье адаптируется к людям

Мяуканье — самый гибкий кошачий звук. Оно меняется в зависимости от голода, игры, стресса или желания привлечь внимание. Кошки быстро понимают, какие интонации вызывают реакцию человека, и подстраивают высоту, длительность и мелодику звука под ожидаемый результат.

Постоянная обратная связь со стороны людей усиливает эту адаптивность. В итоге мяуканье становится удобным инструментом запроса, но теряет устойчивые индивидуальные признаки. Личность в нем сохраняется, но оказывается замаскированной частыми изменениями.

Как жизнь с человеком изменила кошачьи звуки

Сравнение с дикими кошачьими показывает, что домашние кошки используют куда более разнообразные мяуканья. В природе такие звуки звучат схоже в разных ситуациях, тогда как в доме ценится гибкость и выразительность.

Мурлыканье при этом остается практически неизменным. Оно лучше всего работает в условиях близкого контакта, помогая поддерживать спокойствие и доверие, что подтверждают исследования о кошачьем мяуканье и других формах вокализации. В итоге кошки балансируют между стабильными сигналами идентичности и адаптивными звуками общения.

Сравнение: мурлыканье и мяуканье в общении кошек

Мурлыканье выполняет роль устойчивого идентификатора и сигнала безопасности. Оно редко меняется и помогает узнавать знакомых животных. Мяуканье, напротив, служит инструментом взаимодействия с человеком, легко подстраивается под ситуацию и эффективно передает просьбы или эмоции. Оба типа звуков важны, но выполняют разные функции.

Плюсы и минусы разных способов вокализации

Каждый тип кошачьих звуков имеет свои особенности, которые стоит учитывать владельцам.

Преимущества мурлыканья:

  • передает состояние комфорта и доверия;

  • сохраняет индивидуальные особенности кошки;

  • помогает формировать спокойный контакт;

  • стабильно во времени.

Недостатки мурлыканья:

  • сложно различимо на фоне шума;

  • менее заметно для человека;

  • не подходит для активных запросов.

Популярные вопросы о кошачьем общении

Почему кошка чаще мяукает, чем мурлычет?
Мяуканье эффективнее привлекает внимание человека и быстрее вызывает реакцию.

Можно ли узнать кошку по мурлыканью?
Да, исследования показывают, что мурлыканье сохраняет индивидуальные акустические особенности.

Что лучше отражает настроение питомца?
Мяуканье точнее передает текущие эмоции, а мурлыканье — общее состояние комфорта и доверия.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Авто
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии
Автопром
Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Кольраби и фарш соединили в сливочной запеканке
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Синтетические свечи провоцируют аллергические реакции — врач Прокофьев
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Германия собирается бросить вызов Китаю
Ванильно-эспрессо крем из творога готовится за 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.