Слухи о запрете напугали рынок: официальных решений нет, а сложности уже появились

Росаккредитация заявила, что запрета на праворульные автомобили в России нет

Праворульные автомобили в России внезапно оказались в центре внимания регуляторов и автовладельцев. Информация о проблемах с регистрацией таких машин вызвала волну слухов о возможном запрете. Разобравшись в деталях, Autonews выяснил, что именно происходит с сертификацией и постановкой на учет праворульных авто, на фоне общего роста интереса к импорту автомобилей в Россию. Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Праворульный автомобиль на трассе

Что происходит с регистрацией праворульных автомобилей

Поводом для обсуждений стала информация о готовящейся корректировке ГОСТ 33670 — стандарта, который применяется при проверке единичных транспортных средств на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Этот документ используют испытательные лаборатории при выдаче свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

ГОСТ распространяется на все автомобили вне зависимости от расположения руля. Однако на практике именно праворульные машины вызвали сложности. Ключевая проблема — светораспределение фар. Оптика таких автомобилей рассчитана на левостороннее движение и при эксплуатации в России может освещать встречную полосу, что формально не соответствует действующим требованиям.

Почему лаборатории лишились аккредитации

По данным, подтвержденным участниками рынка, в начале 2025 года несколько испытательных лабораторий на Дальнем Востоке лишились аккредитации после проверок Росаккредитации. Основанием стало то, что при сертификации праворульных автомобилей не проводились необходимые испытания фар, хотя документы — СБКТС и ЭПТС — были выданы.

Федеральная служба по аккредитации подчеркнула, что речь шла исключительно о нарушениях со стороны лабораторий, а не о запрете ввоза или эксплуатации праворульных машин.

"Предмет судебного разбирательства никак не затрагивал законность ввоза и обращения на территории России транспортных средств с правым рулем", — пояснили в Росаккредитации.

Есть ли запрет на правый руль в России

Юрист Лев Воропаев в беседе с Autonews. ru отметил, что законодательного запрета на ввоз или использование праворульных автомобилей нет. Однако на практике возникли серьезные сложности.

"Речь идет о прекращении действия разрешений у лабораторий на проведение проверки таких транспортных средств. Без свидетельства о безопасности конструкции автомобиль невозможно поставить на учет в Российской Федерации", — пояснил автоюрист Лев Воропаев.

Таким образом, проблема носит не запретительный, а процедурный характер. Машины физически ввозятся, но их регистрация временно осложнена из-за отсутствия аккредитованных лабораторий, готовых проводить проверку по действующим правилам.

Зачем НАМИ хочет изменить ГОСТ

В НАМИ подтвердили подготовку разъяснений и возможную корректировку методики испытаний. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов пояснил, что действующий стандарт содержит правовые неопределенности.

"Необходимость коррекции связана с отсутствием четких норм для проверки отдельных категорий автомобилей, включая праворульные машины. Это создает сложности при сертификации, в частности при проверке фар", — отметил Алексей Тузов.

Цель пересмотра ГОСТа — снизить риски для лабораторий и создать прозрачные правила проверки, которые позволят легально и безопасно оформлять такие автомобили.

Позиция импортеров и рынка

Руководитель компании "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер считает, что формального запрета нет, но существует риск появления так называемого "технического барьера".

"Если вопрос не захотят решать на уровне стандартов, это фактически станет скрытым запретом. Все участники рынка рассчитывают на технический компромисс", — отметил Глеб Шнайдер.

Он подчеркнул, что спрос на праворульные автомобили сохраняется, особенно на фоне роста ставок утилизационного сбора, и доля таких машин может увеличиваться.

Сравнение: запрет и техническое ограничение

Прямой запрет предполагает изменение законодательства и полный отказ от допуска праворульных машин. Текущая ситуация иная: речь идет о методике проверки и сертификации. При доработке ГОСТа автомобили смогут проходить испытания с учетом конструктивных особенностей, например после корректировки фар. Это принципиально разные сценарии для рынка и автовладельцев.

Плюсы и минусы возможных изменений

Корректировка стандарта может повлиять на рынок неоднозначно. Перед ужесточением требований важно оценить последствия.

Преимущества:

повышение уровня безопасности импортируемых автомобилей;

четкие и прозрачные правила сертификации;

снижение правовых рисков для лабораторий и владельцев;

сохранение возможности ввоза праворульных авто.

Недостатки:

возможное увеличение сроков оформления;

рост затрат на доработку и тестирование;

временное сокращение числа доступных лабораторий;

потенциальное повышение стоимости автомобилей.

Популярные вопросы о праворульных автомобилях в России

Запрещены ли праворульные автомобили в России?

Нет, прямого законодательного запрета на ввоз и эксплуатацию таких машин нет.

Почему сейчас сложно поставить праворульный автомобиль на учет?

Из-за лишения аккредитации ряда лабораторий и отсутствия возможности получить СБКТС.

Подорожают ли праворульные автомобили?

Вероятно, стоимость может вырасти из-за дополнительных проверок и доработок, но многое зависит от итоговой версии ГОСТа.