Рынок не встал на стоп: новые правила запустили сценарий, к которому рынок не готовился

С декабря в России действуют новые правила утильсбора для авто мощнее 160 л. с.

Список автомобилей, которые остаются доступными для ввоза в Россию после изменения правил утилизационного сбора, по-прежнему впечатляет — от компактных Honda Freed до кроссоверов Volkswagen T-Cross. Несмотря на корректировки ставок и общее влияние утильсбора на цены, рынок не остановился и продолжает перестраиваться. Интерес покупателей смещается, но выбор сохраняется. Об этом сообщает Autonews. ru.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина купила автомобиль

Как изменился рынок после обновления утильсбора

С декабря в России начали действовать обновлённые правила утилизационного сбора. Ключевое изменение связано с мощностью двигателя: для автомобилей свыше 160 л. с. теперь применяются коммерческие ставки. Это заметно повлияло на структуру спроса и перечень "проходных" моделей.

По словам участников рынка, сегмент автомобилей, подпадающих под льготный утиль, всё ещё охватывает седаны, хэтчбэки, кроссоверы и компакт-вэны. Покупатели стали внимательнее считать бюджет, учитывать мощность силовой установки, тип привода и страну происхождения машины.

Спрос формируется, но тренды уже видны

Руководитель компании "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер отмечает, что рынок пока находится в стадии адаптации, однако первые тенденции уже заметны. Особенно выделяется рост интереса к автомобилям группы VAG, которые для многих стали альтернативой моделям, вышедшим за рамки новых требований.

"Немецкую машину можно найти начиная примерно от 1,3 млн руб., и это одно из преимуществ марки", — отмечает руководитель компании "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер.

Отдельного внимания заслуживает сегмент праворульных автомобилей. Японские производители традиционно предлагают массовые модели с умеренной мощностью, что позволяет им укладываться в лимит до 160 л. с. и сохранять привлекательную итоговую цену.

Какие модели выбирают при левом и правом руле

Среди автомобилей с левым рулём чаще всего рассматривают кроссоверы и городские седаны. В этом списке стабильно присутствуют Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Subaru Forester, Mazda CX-5 и CX-30, а также Kia Sportage и ряд моделей Audi.

Правый руль выбирают те, кто ориентируется на минимальные платежи и широкий ассортимент японского рынка. Здесь востребованы BMW 1 Series, BMW X1, Audi A3 и Audi Q3, особенно в версиях для внутреннего рынка Японии.

Корея, Япония и Китай: разные сценарии спроса

Компании, работающие с корейским направлением, подтверждают устойчивый интерес к моделям, соответствующим новым условиям. Среди них — MINI Cooper, Volkswagen Jetta и Mercedes-Benz GLB. Эти автомобили хорошо подходят для городской эксплуатации и не требуют переплаты за утильсбор.

Японский рынок остаётся одним из самых гибких. Здесь покупатели активно выбирают Honda Freed, Honda Stepwgn, Toyota Yaris Cross, Suzuki Jimny и Mazda 3. Даже "непроходные" по году выпуска модели сохраняют популярность за счёт более низкой базовой цены.

Параллельно растёт поток машин из Китая — именно параллельный импорт автомобилей позволяет привозить в Россию как локальные версии европейских брендов, так и модели для внутреннего рынка КНР: Volkswagen Tharu, Lamando L, Golf, Passat, Mazda CX-30 и Hyundai Elantra.

Европейские бренды удерживают позиции

Руководитель Silenko AUTOcratia Герман Силенко также отмечает высокий интерес к моделям VAG-группы. По его словам, покупатели ценят знакомые бренды, понятную эргономику и сбалансированные характеристики.

В числе наиболее востребованных — Volkswagen Tayron, T-Roc и T-Cross, Skoda Karoq, Audi A3, Q2L и Q3. Стабильный спрос сохраняется и на седаны вроде Toyota Corolla, Skoda Octavia и Volkswagen Passat, а также на компакт-вэны Honda Stepwgn, Honda Freed и Toyota Sienta.

Сравнение популярных категорий автомобилей

После изменений утильсбора покупатели чаще сравнивают не отдельные модели, а категории. Кроссоверы выигрывают за счёт универсальности и клиренса, но седаны остаются привлекательными по цене и расходу топлива. Компакт-вэны выбирают семьи, которым важен простор и трансформация салона. Праворульные автомобили чаще рассматривают как способ сэкономить, тогда как левый руль выбирают за привычность и ликвидность.

Плюсы и минусы ввоза автомобилей по новым правилам

Новые условия изменили подход к покупке, но не сделали его невозможным. У каждой стратегии есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

широкий выбор моделей с двигателями до 160 л. с.;

доступ к рынкам Японии, Кореи и Китая;

возможность подобрать автомобиль под конкретный бюджет;

сохранение знакомых брендов и классов.

Недостатки:

необходимость тщательно проверять мощность и год выпуска;

рост итоговой стоимости для части моделей;

колебания цен на новые автомобили;

снижение предложения по некоторым сегментам.

Советы по выбору автомобиля шаг за шагом

Определите бюджет с учётом утильсбора, доставки и таможенных платежей.

Сразу уточните мощность двигателя и год выпуска.

Выберите рынок — Япония, Корея или Китай — исходя из ассортимента.

Сравните несколько моделей в одном классе.

Уточните комплектацию и состояние автомобиля до покупки.

Популярные вопросы о ввозе автомобилей в Россию

Как выбрать автомобиль, подходящий под льготный утильсбор?

Ориентируйтесь на модели с мощностью до 160 л. с. и проверяйте характеристики по VIN или каталогу производителя.

Сколько стоит привезти автомобиль "под ключ"?

Итоговая цена зависит от страны, модели и года выпуска, но в массовом сегменте начинается примерно от 1-1,3 млн рублей.

Что лучше — правый или левый руль?

Правый руль обычно дешевле и предлагает больше вариантов, левый — привычнее в эксплуатации и проще при перепродаже.