Импортёры ринулись в последний вагон: ажиотаж возник по причине, о которой предпочли молчать

Импорт авто из Южной Кореи в Россию вырос более чем вдвое перед ростом утильсбора

Резкий рост поставок южнокорейских автомобилей в Россию оказался реакцией рынка на регуляторный сигнал, а не признаком долгосрочного разворота спроса. Участники импорта поспешили воспользоваться прежними условиями, понимая, что окно возможностей скоро закроется.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Hyundai Solaris HC

Всплеск на фоне анонса

Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию увеличились более чем в два раза после появления подтверждённой информации о предстоящем повышении утилизационного сбора. Анонс стал триггером для импортеров и покупателей, которые стремились завершить сделки до изменения тарифов. Рынок отреагировал быстро, но неравномерно.

Сооснователь и главный автоэксперт компании "Автоподбор Москва №1" Евгений Шмелев связывает динамику именно с моментом официального подтверждения новых условий. Подтвержденная информация появилась как раз в сентябре, поэтому произошел резкий всплеск. В ноябре уже такой активности не наблюдалось, поскольку желающие купить автомобиль, опасаясь не успеть провести списание утильсбора, решили не рисковать.

Эффект короткой дистанции

По оценке эксперта, произошедшее увеличение объёмов нельзя рассматривать как устойчивый тренд. Речь идёт о разовой реакции на изменение правил, а не о структурном росте интереса к корейским автомобилям. Ажиотаж, сформированный ожиданиями, быстро исчерпал себя.

Шмелев отмечает, что интерес к таким поставкам будет ослабевать. По его словам, уже в декабре объёмы ввоза начнут снижаться, поскольку новые тарифы делают импорт менее привлекательным. Экономическая логика в этих условиях работает против расширения предложения, а не в его пользу.

Новые правила утильсбора

Увеличенный утилизационный сбор начал действовать в России с 1 декабря 2025 года. Изменения затронули большинство категорий ввозимых автомобилей, что напрямую отразилось на расчётах импортеров и конечной стоимости машин. Это стало ключевым фактором, сдерживающим дальнейший спрос, сообщает издание "Постьньюс".

Льготные коэффициенты сохранились только для физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Для остальных категорий участников рынка условия стали жёстче, что, по мнению экспертов, приведёт к постепенному охлаждению интереса к зарубежным поставкам.