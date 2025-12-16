Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Круг стал помехой: Ferrari нашла способ уместить мощный ДВС в меньшем объёме

Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Авто

Ferrari пересматривает саму основу бензиновых двигателей, предлагая отказаться от привычных круглых поршней. В центре внимания — овальная форма, способная изменить компоновку, эффективность и перспективы ДВС. Речь идёт не о концепции для выставок, а о запатентованном инженерном решении. Об этом сообщает Autoblog.

Ferrari
Фото: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ferrari

Отход от многолетнего стандарта 

На протяжении всей истории двигателей внутреннего сгорания поршни оставались круглыми. Причина была не в превосходстве такой формы, а в простоте производства и ограничениях ранних технологий. Со временем станки, материалы и методы обработки ушли далеко вперёд, однако геометрия поршней практически не менялась. Сегодня, когда автопроизводители всё чаще спорят о том, почему современные двигатели служат меньше прежних, пересмотр базовых решений выглядит логичным шагом.

Что описано в патенте Ferrari

Европейская патентная заявка Ferrari, опубликованная весной, описывает поршни овальной, так называемой "стадионной" формы. Вместо цилиндров — вытянутые элементы с прямыми боковинами и полукруглыми торцами. Такой подход затрагивает не отдельный узел, а всю архитектуру двигателя, подчёркивая стремление бренда выйти за рамки привычных инженерных компромиссов.

Как овальные поршни меняют компоновку

Ключевая особенность — ориентация поршней. Их длинная сторона расположена перпендикулярно коленвалу, а короткая — параллельно ему. За счёт этого двигатель становится заметно короче по длине. Для многoцилиндровых схем, включая V12, это критично: сохраняется рабочий объём и количество цилиндров, но силовой агрегат занимает меньше места и даёт больше свободы для гибридных компонентов.

Исторический контекст и прошлые эксперименты

Ferrari не первая компания, экспериментирующая с нестандартной геометрией. В 1970-80-х годах Honda применяла овальные поршни в гоночном мотоциклетном моторе NR500, но столкнулась с проблемами уплотнения и ресурса. Тогдашние технологии не позволяли стабильно работать на высоких оборотах, особенно с учётом сложной формы поршневых колец.

Потенциальные преимущества и ограничения

Овальные поршни — это не только экономия пространства. Такая форма может снизить механические потери на трение, улучшить теплоотвод и повысить эффективность сгорания. Вопрос выбора материалов здесь выходит на первый план, ведь даже при классической геометрии различия между алюминиевыми и чугунными поршнями существенно влияют на ресурс и характер двигателя. Обратная сторона инноваций — рост сложности производства и стоимости.

Сравнение овальных и круглых поршней

Круглые поршни остаются эталоном простоты и надёжности, особенно для массовых автомобилей. Овальные выигрывают в компоновке и потенциальной эффективности, но требуют иной логики проектирования, высокой точности обработки и серьёзных инвестиций. Это решение скорее для спорткаров и флагманских моделей, чем для широкого рынка.

Плюсы и минусы новой концепции

Переход на овальные поршни открывает новые возможности, но несёт и риски. Среди преимуществ — компактность двигателя, снижение потерь и потенциал роста мощности без увеличения объёма. К минусам относятся высокая себестоимость, усложнённое обслуживание и отсутствие накопленной статистики по надёжности в серийной эксплуатации.

Советы шаг за шагом: как оценивать новые моторные технологии

  1. Оценивайте не форму, а влияние технологии на ресурс и тепловые нагрузки.

  2. Смотрите, как решение вписывается в гибридные и модульные платформы.

  3. Учитывайте, для какого сегмента оно предназначено — трек, дорога или массовый рынок.

Популярные вопросы о технологии овальных поршней Ferrari

Что это даёт обычному водителю?
В перспективе — более компактные и эффективные моторы без потери динамики.

Насколько дороже такие двигатели?
На старте — значительно, из-за сложного производства и малых тиражей.

Что практичнее сегодня?
Для повседневной езды — классические решения, для спортивных моделей — новые архитектуры.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
