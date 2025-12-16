Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Электрический курс дал трещину: правила для автомобилей в ЕС могут измениться неожиданно

Еврокомиссия готовит отмену запрета ДВС с 2035 года — Reuters
Авто

В Европе может произойти резкий разворот в автомобильной политике, который ещё недавно казался невозможным. Запрет на продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями после 2035 года рискует не дожить до своего официального старта. Решение способно повлиять как на автопроизводителей, так и на рынок электромобилей, спрос на которые заметно замедлился. Об этом сообщает Reuters.

выхлопы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
выхлопы

Возможная отмена запрета на ДВС в ЕС —

Европейская комиссия, по данным источников, готовит предложение об отмене запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Инициатива формируется на фоне давления со стороны автоконцернов, а также усложнения условий для продаж электромобилей из-за конкуренции с Китаем и внешнеторговых факторов, включая тарифы США. Для отрасли это сигнал о том, что ставка исключительно на электромобиль больше не выглядит безальтернативной.

Ключевую роль в этом процессе играет Германия — крупнейший автопроизводственный центр Европы. Именно здесь сосредоточены бренды, для которых бензиновые и дизельные модели, включая спортивные версии, по-прежнему остаются важной частью бизнеса и маржинальности, несмотря на общий кризис, который уже затронул европейский автопром.

Позиция Европарламента и сроки решения

Ожидается, что официальное заявление будет сделано в середине декабря. Президент Европейской народной партии Манфред Вебер прямо обозначил намерения Еврокомиссии.

Если предложение получит поддержку, это станет политической победой для стран с сильной автомобильной промышленностью и серьёзным изменением правил игры для всего рынка.

Кто выиграет и кто рискует проиграть

Для немецких марок, таких как BMW и Mercedes-Benz, потенциальная отмена запрета означает сохранение линейки высокопроизводительных моделей, которые сложно полностью заменить электромобилями без потери спроса. Для автолюбителей это также шанс увидеть возвращение культовых спортивных машин, ушедших с рынка из-за экологических ограничений.

В то же время компании, которые заранее выстроили стратегию под полный отказ от ДВС, могут столкнуться с издержками. Volvo, например, сделала ставку на почти полную электрификацию модельного ряда к 2030 году. Изменение ключевых регуляторных ориентиров в Европе вынуждает такие бренды пересматривать инвестиционные и продуктовые планы.

Электромобили, Китай и альтернативные технологии

Отдельным фактором давления стала экспансия китайских производителей электромобилей. BYD активно наращивает присутствие в Европе, предлагая технологичные модели по более доступным ценам и конкурируя не только с традиционными брендами, но и с Tesla. Подобная динамика уже стала предметом обсуждения на фоне заявлений топ-менеджеров западных компаний о растущем технологическом разрыве с КНР, включая признания о конкуренции с Китаем.

При этом климатические цели не снимаются с повестки. Вебер подчеркнул, что речь идёт не об отказе от экологии, а о смягчении подхода.

Такой подход открывает дорогу гибридам, синтетическому топливу и водородным технологиям. Toyota давно продвигает стратегию "много путей", инвестируя в гибриды и водород, а Porsche уже экспериментирует с e-fuel.

Сравнение: электромобили и альтернативные силовые установки

Электромобиль остаётся ключевым элементом энергоперехода, особенно в городах с развитой зарядной инфраструктурой. Он обеспечивает нулевые локальные выбросы и снижает зависимость от ископаемого топлива. Однако высокая цена, вопросы утилизации батарей и ограниченный запас хода по-прежнему сдерживают массовый спрос.

Альтернативные решения, включая гибриды, синтетическое топливо и водород, позволяют использовать существующую инфраструктуру и сохранять ДВС, одновременно снижая углеродный след. Такой компромисс выглядит более гибким для рынка, особенно в переходный период.

Плюсы и минусы возможной отмены запрета

Отмена жёсткого дедлайна по ДВС имеет как очевидные преимущества, так и риски. Она даёт автопроизводителям больше времени и свободы в выборе технологий, а рынку — более широкий ассортимент.

К плюсам можно отнести:

  • сохранение спортивных и премиальных моделей с ДВС;
  • снижение финансовых рисков для брендов, не готовых к полной электрификации;
  • развитие альтернативных видов топлива и гибридных решений.

Среди минусов остаются:

  • замедление темпов перехода на электромобили;
  • неопределённость для инвесторов и потребителей;
  • необходимость пересмотра климатических стратегий ЕС.

Советы шаг за шагом: как автолюбителю ориентироваться в изменениях

  1. Следите за официальными решениями Еврокомиссии и национальных регуляторов.

  2. При покупке автомобиля учитывайте не только текущие правила, но и возможные изменения после 2030 года.

  3. Оценивайте гибридные модели как компромисс между экологией и универсальностью.

  4. Обращайте внимание на развитие инфраструктуры — зарядки, водородные станции, доступность топлива.

Популярные вопросы о запрете ДВС в Европе

Отменят ли запрет полностью?
Речь идёт не о полном отказе от экологических целей, а о смягчении формата без тотального запрета.

Что лучше выбрать — электромобиль или гибрид?
Выбор зависит от условий эксплуатации, доступности зарядок и бюджета. Гибриды остаются универсальным вариантом.

Сколько стоит переход на альтернативные технологии?
Стоимость сильно варьируется: электромобили и водородные авто дороже на старте, но могут быть выгоднее в долгосрочной перспективе.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
