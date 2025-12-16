Прибыль тает, как в 2009-м: немецкий автопром вошёл в фазу, которую не ждали так скоро

Прибыль автоконцернов Германии упала до уровня 2009 года — Ernst & Young

Немецкая автомобильная промышленность столкнулась с самым серьёзным падением прибыли почти за два десятилетия. Финансовые показатели крупнейших концернов стремительно ухудшаются, а давление на бизнес усиливается сразу с нескольких сторон. Ситуация всё чаще сравнивается с периодом мирового финансового кризиса конца 2000-х. Об этом сообщает auto motor und sport со ссылкой на анализ консалтинговой компании Ernst&Young.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Прибыль на уровне кризисного минимума

В третьем квартале текущего года Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, а также бренды Audi и Porsche зафиксировали операционные показатели, сопоставимые с уровнем 2009 года. Тогда рынок обрушился из-за банковского и кредитного кризиса, а спрос на новые автомобили — от малолитражных моделей до премиальных седанов и SUV — практически исчез. Для оживления продаж потребовались масштабные государственные программы поддержки и временные стимулы для покупателей.

Сегодняшняя ситуация выглядит иначе по форме, но не по глубине. Спрос не рухнул одномоментно, однако маржинальность бизнеса оказалась под постоянным давлением. Высокие производственные затраты, рост цен на энергию и логистику, а также необходимость инвестировать в новые технологии постепенно "съедают" прибыль автоконцернов.

Резкое падение операционной рентабельности

Несмотря на то что в период с июля по сентябрь продажи и выручка у крупнейших немецких производителей в целом оставались стабильными, итоговый финансовый результат оказался тревожным. Совокупная операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz сократилась примерно на 76 процентов и составила около 1,7 млрд евро. Это минимальный уровень со времён мирового финансового кризиса.

Аналитики EY отмечают, что ни одна другая крупная автомобильная держава не продемонстрировала столь слабую динамику прибыли и выручки. Это подчёркивает, что текущий кризис носит не только глобальный характер, но и особенно болезненно отражается именно на немецких производителях, традиционно сильных в премиум-сегменте.

Глобальный фон и "идеальный шторм"

На международном уровне ситуация также далека от благополучной. Совокупная выручка 19 крупнейших автоконцернов мира в третьем квартале выросла до примерно 531 млрд евро, однако операционная прибыль снизилась на 37 процентов — до 18,9 млрд евро. Это один из самых слабых результатов за последние годы.

При этом немецкие компании теряют больше остальных. По словам автомобильного эксперта EY Константина Галля, отрасль столкнулась с уникальным сочетанием негативных факторов.

Дополнительную нагрузку создаёт масштабная трансформация компаний. Переход на новые платформы, развитие программного обеспечения, перестройка производственных цепочек и заводов требуют значительных вложений здесь и сейчас, тогда как эффект от них ожидается лишь в среднесрочной перспективе.

Рынок, который больше не спасает

Особенно заметны изменения на китайском рынке, который долгие годы был ключевым источником роста для немецких брендов. В третьем квартале продажи автомобилей немецких марок в Китае сократились примерно на девять процентов. Доля страны в глобальном объёме продаж снизилась до 29 процентов, тогда как ранее она была существенно выше.

Конкуренция в Китае резко обострилась. В условиях замедления экономики покупатели всё реже выбирают дорогие премиальные автомобили, а сегмент электромобилей стремительно растёт. Здесь преимущество всё чаще оказывается на стороне местных производителей, что подтверждают и глобальные сигналы о том, как китайские автопроизводители усиливают давление на мировой рынок. Попытки европейских компаний изменить ситуацию пока не приносят быстрого результата.

Кто зарабатывает больше всех

На фоне общего спада особенно контрастно выглядит расстановка сил по маржинальности. Самым прибыльным автопроизводителем в третьем квартале стала Suzuki с операционной маржой 9,2 процента. Далее следуют BMW и Toyota. Для большинства остальных компаний показатели оказались значительно ниже уровней прошлых лет.

Средняя операционная маржа анализируемых концернов составила лишь 3,9 процента — минимальное значение как минимум за десять лет. С 2023 года этот показатель сократился более чем вдвое, что ясно демонстрирует масштаб текущих проблем отрасли.

Экономия, реструктуризация и сокращения

В Германии ответом на кризис становятся жёсткие программы экономии. О сокращении рабочих мест уже объявили не только автопроизводители, но и крупные поставщики компонентов — Bosch, ZF Friedrichshafen, Mercedes-Benz и концерн Volkswagen. Особенно уязвимыми оказались компании, работающие на стыке снижения спроса и технологического перехода.

Краткосрочно такие меры увеличивают издержки, связанные с компенсациями и реструктуризацией. Однако в долгосрочной перспективе они должны повысить устойчивость бизнеса и вернуть контроль над затратами.

Двигатели внутреннего сгорания как временная опора

Неожиданным стабилизирующим фактором остаётся рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Быстрого и повсеместного перехода на электромобили в западных странах пока не произошло. Несмотря на технологический прогресс, вопросы надёжности и стоимости аккумуляторов по-прежнему влияют на решения покупателей, хотя данные о том, что батареи электромобилей служат дольше ожидаемого, постепенно меняют восприятие рынка.

Большинство покупателей по-прежнему выбирают бензиновые и дизельные модели, всё чаще — в гибридном исполнении. В краткосрочной перспективе именно такие автомобили становятся для производителей важным источником стабильного денежного потока.

Сравнение: немецкие автопроизводители и мировые конкуренты

Немецкие бренды традиционно сильны в премиум-классе, спортивных автомобилях и крупных SUV. Однако именно эти сегменты сейчас испытывают наибольшее давление. Японские и корейские компании демонстрируют большую гибкость за счёт широкой линейки компактных и среднеразмерных моделей, а также более осторожной инвестиционной политики. Китайские производители выигрывают за счёт скорости и масштаба, особенно в сегменте электромобилей.

Плюсы и минусы текущей стратегии

Сложившаяся стратегия автоконцернов имеет как сильные, так и слабые стороны. С одной стороны, инвестиции в электромобили, программное обеспечение и новые платформы формируют задел на будущее. С другой — высокая стоимость этих проектов давит на текущую прибыль и увеличивает финансовые риски.

К преимуществам относятся узнаваемые бренды, развитая производственная база и сильные позиции в инженерии. Среди минусов — высокая себестоимость, зависимость от внешних рынков и замедленная адаптация к меняющемуся спросу.

Советы шаг за шагом для автоконцернов

Пересмотреть модельный ряд с акцентом на более массовые сегменты. Активнее развивать гибридные решения как переходную технологию. Жёстко контролировать издержки без утраты ключевых компетенций. Усиливать локализацию производства на стратегически важных рынках.

Популярные вопросы о кризисе в автопроме

Почему ситуацию сравнивают с 2009 годом?

Потому что уровень операционной прибыли сопоставим с показателями времён мирового финансового кризиса, несмотря на иные причины спада.

Что сильнее всего бьёт по прибыли автоконцернов?

Комбинация высоких затрат, крупных инвестиций в новые технологии, ослабления премиального сегмента и геополитической неопределённости.

Возможен ли выход из кризиса в ближайшие годы?

Да, при условии успешной реструктуризации, оптимизации расходов и более гибкой продуктовой стратегии.