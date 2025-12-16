Машины без бензина стали привычными: рынок Китая показал сдвиг, который раньше считали невозможным

Китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии снова обновил максимум и продолжает набирать обороты. Продажи электромобилей и гибридов в стране уже третий месяц подряд превышают миллион единиц, подтверждая устойчивый спрос. Параллельно ускоряется экспорт, который становится всё более значимым фактором роста для отрасли, сообщает Кolesa.
Сегмент NEV (New Energy Vehicles), объединяющий электромобили и гибридные модели, в ноябре показал рекордные результаты. Совокупные продажи таких машин достигли 1,823 млн единиц, что более чем на 20 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это не разовый всплеск, а продолжение тренда, который формируется на фоне господдержки, развития зарядной инфраструктуры и расширения модельного ряда.
Отдельно стоит отметить рост доли электрифицированного транспорта. Сейчас на электромобили и гибриды приходится 53,2 % рынка, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 45,6 %. Фактически каждый второй проданный в стране автомобиль относится к этой категории, включая легковые машины, коммерческий транспорт и городские модели.
Чистые электромобили остаются ключевым драйвером сегмента. За месяц китайские производители реализовали 1,17 млн электрокаров, что на 29 % больше в годовом выражении и на 5,5 % превышает октябрьский результат. Гибридные автомобили растут более умеренными темпами — их продажи прибавили около 7-8 %, но они по-прежнему востребованы в регионах с менее развитой зарядной сетью.
Такое распределение спроса отражает стратегию рынка. Электромобили активно выбирают жители мегаполисов, где доступны быстрые зарядные станции, сервисы каршеринга и льготы на владение. При этом на первый план выходит вопрос ресурса и поведения батареи в реальных условиях эксплуатации, включая холодный климат и частые циклы зарядки, что напрямую влияет на срок службы аккумулятора.
В статистику включаются и автомобили, отправленные за пределы Китая, и именно экспорт показал наиболее впечатляющую динамику. В ноябре зарубежные поставки NEV выросли более чем в три раза. Всего на внешние рынки ушло около 300 тыс. электрифицированных машин, из которых 177 тыс. пришлись на чистые электромобили.
Если учитывать экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, общий объём поставок за рубеж составил 728 тыс. единиц, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Это подчёркивает усиление позиций китайских брендов на глобальном рынке, включая Европу, Ближний Восток и страны СНГ.
В целом за ноябрь китайские автопроизводители реализовали 3,429 млн транспортных средств всех категорий. Существенная часть этого объёма приходится именно на электромобили и гибриды, что подтверждает системный сдвиг отрасли в сторону электротяги. Вместе с продажами растут смежные сегменты — сервис, зарядная инфраструктура, страхование и рынок запчастей.
Одновременно усиливается интерес к практическим аспектам владения, особенно в странах с холодным климатом, где на поведение техники влияет температура и режимы эксплуатации, и всё чаще обсуждается, как электромобили справляются с морозами.
Электромобили выигрывают за счёт нулевых локальных выбросов, более низких затрат на обслуживание и высокой динамики. Они оптимальны для городской эксплуатации, особенно при наличии собственной зарядки. Гибриды, в свою очередь, обеспечивают большую автономность и снижают зависимость от инфраструктуры, что делает их удобными для смешанных сценариев.
Выбор между этими категориями всё чаще определяется не ценой, а условиями использования, доступностью зарядных станций и требованиями к запасу хода.
Рост сегмента сопровождается очевидными преимуществами и ограничениями. К ключевым плюсам относятся:
Среди минусов чаще всего отмечают:
Оцените условия эксплуатации: город, трасса или смешанный режим.
Проверьте доступность зарядных станций и сервисных центров.
Рассчитайте стоимость владения с учётом страховки и обслуживания.
Учитывайте климат региона и сезонные потери запаса хода.
Для города подойдёт электромобиль, для дальних поездок — гибрид.
Цена зависит от класса и батареи, но китайские модели сохраняют конкурентное преимущество.
Гибриды пока стабильнее, однако ликвидность электромобилей растёт по мере зрелости рынка.
