Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музей Солнца в Новосибирске собрал символы из десятков культур — искусствоведы
Ранняя динамика массы тела прогнозирует успех похудения — учёные
Ретинол до 45 лет и частые пилинги вредят коже — дерматолог Егорова
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Алкоголь мог подтолкнуть древних людей к земледелию — исследователь Цзяцзин Ван
Венгрия боится остаться без Украины как буферной зоны — спецкор Pravda.Ru Асламова
Сохраняется риск снижения биткоина до 70 000 долларов
В Москве прошёл пластический спектакль "Наваждение"
Авокадо, рыба и ягоды улучшают состояние кожи — врач Баранова

Машины без бензина стали привычными: рынок Китая показал сдвиг, который раньше считали невозможным

Продажи электромобилей и гибридов в Китае превысили 1,8 млн
Авто

Китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии снова обновил максимум и продолжает набирать обороты. Продажи электромобилей и гибридов в стране уже третий месяц подряд превышают миллион единиц, подтверждая устойчивый спрос. Параллельно ускоряется экспорт, который становится всё более значимым фактором роста для отрасли, сообщает Кolesa.

зарядная станция
Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зарядная станция

Рынок NEV в Китае вышел на новый уровень

Сегмент NEV (New Energy Vehicles), объединяющий электромобили и гибридные модели, в ноябре показал рекордные результаты. Совокупные продажи таких машин достигли 1,823 млн единиц, что более чем на 20 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это не разовый всплеск, а продолжение тренда, который формируется на фоне господдержки, развития зарядной инфраструктуры и расширения модельного ряда.

Отдельно стоит отметить рост доли электрифицированного транспорта. Сейчас на электромобили и гибриды приходится 53,2 % рынка, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 45,6 %. Фактически каждый второй проданный в стране автомобиль относится к этой категории, включая легковые машины, коммерческий транспорт и городские модели.

Продажи электромобилей и гибридов: структура спроса

Чистые электромобили остаются ключевым драйвером сегмента. За месяц китайские производители реализовали 1,17 млн электрокаров, что на 29 % больше в годовом выражении и на 5,5 % превышает октябрьский результат. Гибридные автомобили растут более умеренными темпами — их продажи прибавили около 7-8 %, но они по-прежнему востребованы в регионах с менее развитой зарядной сетью.

Такое распределение спроса отражает стратегию рынка. Электромобили активно выбирают жители мегаполисов, где доступны быстрые зарядные станции, сервисы каршеринга и льготы на владение. При этом на первый план выходит вопрос ресурса и поведения батареи в реальных условиях эксплуатации, включая холодный климат и частые циклы зарядки, что напрямую влияет на срок службы аккумулятора.

Экспорт как дополнительный драйвер роста

В статистику включаются и автомобили, отправленные за пределы Китая, и именно экспорт показал наиболее впечатляющую динамику. В ноябре зарубежные поставки NEV выросли более чем в три раза. Всего на внешние рынки ушло около 300 тыс. электрифицированных машин, из которых 177 тыс. пришлись на чистые электромобили.

Если учитывать экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, общий объём поставок за рубеж составил 728 тыс. единиц, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Это подчёркивает усиление позиций китайских брендов на глобальном рынке, включая Европу, Ближний Восток и страны СНГ.

Общие итоги автомобильного рынка

В целом за ноябрь китайские автопроизводители реализовали 3,429 млн транспортных средств всех категорий. Существенная часть этого объёма приходится именно на электромобили и гибриды, что подтверждает системный сдвиг отрасли в сторону электротяги. Вместе с продажами растут смежные сегменты — сервис, зарядная инфраструктура, страхование и рынок запчастей.

Одновременно усиливается интерес к практическим аспектам владения, особенно в странах с холодным климатом, где на поведение техники влияет температура и режимы эксплуатации, и всё чаще обсуждается, как электромобили справляются с морозами.

Сравнение электромобилей и гибридов

Электромобили выигрывают за счёт нулевых локальных выбросов, более низких затрат на обслуживание и высокой динамики. Они оптимальны для городской эксплуатации, особенно при наличии собственной зарядки. Гибриды, в свою очередь, обеспечивают большую автономность и снижают зависимость от инфраструктуры, что делает их удобными для смешанных сценариев.

Выбор между этими категориями всё чаще определяется не ценой, а условиями использования, доступностью зарядных станций и требованиями к запасу хода.

Плюсы и минусы электрифицированного транспорта

Рост сегмента сопровождается очевидными преимуществами и ограничениями. К ключевым плюсам относятся:

  • снижение расходов на топливо и техническое обслуживание;
  • доступ к налоговым и городским льготам;
  • широкий выбор моделей — от компактных городских авто до коммерческих фургонов.

Среди минусов чаще всего отмечают:

  • зависимость от зарядной инфраструктуры;
  • более высокую стартовую стоимость отдельных моделей;
  • чувствительность батарей к экстремальным температурам.

Советы по выбору электромобиля или гибрида

  1. Оцените условия эксплуатации: город, трасса или смешанный режим.

  2. Проверьте доступность зарядных станций и сервисных центров.

  3. Рассчитайте стоимость владения с учётом страховки и обслуживания.

  4. Учитывайте климат региона и сезонные потери запаса хода.

Популярные вопросы о рынке электромобилей в Китае

Как выбрать между электромобилем и гибридом?

Для города подойдёт электромобиль, для дальних поездок — гибрид.

Сколько стоит электромобиль китайского производства?

Цена зависит от класса и батареи, но китайские модели сохраняют конкурентное преимущество.

Что лучше с точки зрения перепродажи?

Гибриды пока стабильнее, однако ликвидность электромобилей растёт по мере зрелости рынка.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Красота и стиль
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Еда и рецепты
Малосольная скумбрия по-северному за 5 часов в холодном маринаде
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Уборка сосновых иголок пылесосом может вывести технику из строя — Daily Express
Алкоголь мог подтолкнуть древних людей к земледелию — исследователь Цзяцзин Ван
Шоколадный медовик делают на водяной бане с медом и яйцами
Венгрия боится остаться без Украины как буферной зоны — спецкор Pravda.Ru Асламова
Ароматы кофе и ладана входят в тренды парфюмерии 2026 года — New Style
Каланхоэ Блоссфельда ежегодно зацветает к праздникам
Продажи электромобилей и гибридов в Китае превысили 1,8 млн
Брачные турниры колибри сопровождаются клевками в полёте — биолог Рико-Гуэвара
Избыток соли ускоряет потерю кальция из костей после 50 лет — AkcniCeny
Сохраняется риск снижения биткоина до 70 000 долларов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.