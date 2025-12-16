Машины без бензина стали привычными: рынок Китая показал сдвиг, который раньше считали невозможным

Продажи электромобилей и гибридов в Китае превысили 1,8 млн

Китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии снова обновил максимум и продолжает набирать обороты. Продажи электромобилей и гибридов в стране уже третий месяц подряд превышают миллион единиц, подтверждая устойчивый спрос. Параллельно ускоряется экспорт, который становится всё более значимым фактором роста для отрасли, сообщает Кolesa.

Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ зарядная станция

Рынок NEV в Китае вышел на новый уровень

Сегмент NEV (New Energy Vehicles), объединяющий электромобили и гибридные модели, в ноябре показал рекордные результаты. Совокупные продажи таких машин достигли 1,823 млн единиц, что более чем на 20 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это не разовый всплеск, а продолжение тренда, который формируется на фоне господдержки, развития зарядной инфраструктуры и расширения модельного ряда.

Отдельно стоит отметить рост доли электрифицированного транспорта. Сейчас на электромобили и гибриды приходится 53,2 % рынка, тогда как год назад этот показатель находился на уровне 45,6 %. Фактически каждый второй проданный в стране автомобиль относится к этой категории, включая легковые машины, коммерческий транспорт и городские модели.

Продажи электромобилей и гибридов: структура спроса

Чистые электромобили остаются ключевым драйвером сегмента. За месяц китайские производители реализовали 1,17 млн электрокаров, что на 29 % больше в годовом выражении и на 5,5 % превышает октябрьский результат. Гибридные автомобили растут более умеренными темпами — их продажи прибавили около 7-8 %, но они по-прежнему востребованы в регионах с менее развитой зарядной сетью.

Такое распределение спроса отражает стратегию рынка. Электромобили активно выбирают жители мегаполисов, где доступны быстрые зарядные станции, сервисы каршеринга и льготы на владение. При этом на первый план выходит вопрос ресурса и поведения батареи в реальных условиях эксплуатации, включая холодный климат и частые циклы зарядки, что напрямую влияет на срок службы аккумулятора.

Экспорт как дополнительный драйвер роста

В статистику включаются и автомобили, отправленные за пределы Китая, и именно экспорт показал наиболее впечатляющую динамику. В ноябре зарубежные поставки NEV выросли более чем в три раза. Всего на внешние рынки ушло около 300 тыс. электрифицированных машин, из которых 177 тыс. пришлись на чистые электромобили.

Если учитывать экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, общий объём поставок за рубеж составил 728 тыс. единиц, что в полтора раза больше прошлогоднего уровня. Это подчёркивает усиление позиций китайских брендов на глобальном рынке, включая Европу, Ближний Восток и страны СНГ.

Общие итоги автомобильного рынка

В целом за ноябрь китайские автопроизводители реализовали 3,429 млн транспортных средств всех категорий. Существенная часть этого объёма приходится именно на электромобили и гибриды, что подтверждает системный сдвиг отрасли в сторону электротяги. Вместе с продажами растут смежные сегменты — сервис, зарядная инфраструктура, страхование и рынок запчастей.

Одновременно усиливается интерес к практическим аспектам владения, особенно в странах с холодным климатом, где на поведение техники влияет температура и режимы эксплуатации, и всё чаще обсуждается, как электромобили справляются с морозами.

Сравнение электромобилей и гибридов

Электромобили выигрывают за счёт нулевых локальных выбросов, более низких затрат на обслуживание и высокой динамики. Они оптимальны для городской эксплуатации, особенно при наличии собственной зарядки. Гибриды, в свою очередь, обеспечивают большую автономность и снижают зависимость от инфраструктуры, что делает их удобными для смешанных сценариев.

Выбор между этими категориями всё чаще определяется не ценой, а условиями использования, доступностью зарядных станций и требованиями к запасу хода.

Плюсы и минусы электрифицированного транспорта

Рост сегмента сопровождается очевидными преимуществами и ограничениями. К ключевым плюсам относятся:

снижение расходов на топливо и техническое обслуживание;

доступ к налоговым и городским льготам;

широкий выбор моделей — от компактных городских авто до коммерческих фургонов.

Среди минусов чаще всего отмечают:

зависимость от зарядной инфраструктуры;

более высокую стартовую стоимость отдельных моделей;

чувствительность батарей к экстремальным температурам.

Советы по выбору электромобиля или гибрида

Оцените условия эксплуатации: город, трасса или смешанный режим. Проверьте доступность зарядных станций и сервисных центров. Рассчитайте стоимость владения с учётом страховки и обслуживания. Учитывайте климат региона и сезонные потери запаса хода.

Популярные вопросы о рынке электромобилей в Китае

Как выбрать между электромобилем и гибридом?

Для города подойдёт электромобиль, для дальних поездок — гибрид.

Сколько стоит электромобиль китайского производства?

Цена зависит от класса и батареи, но китайские модели сохраняют конкурентное преимущество.

Что лучше с точки зрения перепродажи?

Гибриды пока стабильнее, однако ликвидность электромобилей растёт по мере зрелости рынка.