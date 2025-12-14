Цены растут, спрос остывает: рынок новых авто в 2026 году готовит неожиданный сценарий

Продажи новых авто в России в 2026 году могут составить 1,32–1,34 млн

Российский рынок новых автомобилей входит в 2026 год без резких ожиданий и сдержанного оптимизма. После бурного восстановления и последующего охлаждения продажи стабилизируются, а участники рынка все чаще говорят не о росте, а о сохранении достигнутых объёмов. Эксперты уже подготовили несколько сценариев развития ситуации, учитывающих экономические и регуляторные факторы. Об этом сообщают kolesa.

Фото: tenet.ru is licensed under Public domain TENET T4

Итоги предыдущих лет: от восстановления к замедлению

2024 год стал для российского авторынка одним из самых заметных за последнее время. Тогда в стране было реализовано около 1,57 млн новых легковых автомобилей, что почти на половину превысило результат 2023 года. Более того, рынок смог превзойти даже докризисный уровень 2021 года, когда продажи составляли примерно 1,52 млн машин.

Однако уже в 2025 году ситуация начала меняться. Темпы роста, которые поддерживались эффектом отложенного спроса, стали снижаться. Повышение утилизационного сбора, колебания валютных курсов, рост цен на автомобили и удорожание автокредитов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ постепенно охладили потребительскую активность.

По данным "Автостата", за январь-ноябрь 2025 года в России было продано около 1,19 млн новых легковых автомобилей. Это на 17,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Несмотря на спад, структура рынка осталась относительно стабильной: в число лидеров вошли Lada, Haval, Chery, Geely и Changan.

Базовый прогноз на 2026 год

Аналитики "Автостата" считают, что в 2026 году рынок, скорее всего, не покажет резких колебаний. По базовому сценарию продажи новых легковых автомобилей останутся на уровне 2025 года или будут близки к нему.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства Виктор Пушкарев отмечает, что в таком случае объём реализации составит порядка 1,32-1,34 млн машин за год. Это означает переход рынка в фазу относительной стабильности после периода резких изменений.

Подобный сценарий предполагает, что покупатели и автопроизводители уже адаптировались к новым условиям, а резких внешних шоков не произойдёт.

Альтернативные сценарии: оптимизм и риски

Помимо базового прогноза, аналитики традиционно рассматривают и другие варианты развития событий. Оптимистичный сценарий предполагает рост продаж до уровня около 1,45 млн новых автомобилей в 2026 году. Однако сами эксперты признают, что предпосылок для такого развития событий на данный момент немного.

Пессимистичный вариант выглядит более сдержанно и учитывает возможное усиление негативных факторов. В этом случае объём продаж может сократиться до 1,2 млн автомобилей. Такой исход возможен при дальнейшем росте цен, ухудшении условий автокредитования и снижении реальных доходов населения.

Факторы, влияющие на рынок в 2026 году

На динамику российского авторынка в следующем году продолжат влиять сразу несколько ключевых факторов. Среди них — уровень утилизационного сбора, ключевая ставка Центрального банка, инфляция, курсы валют и регуляторные решения правительства.

"На продажи будут продолжать влиять известные всем факторы: ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства РФ", — отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Виктор Пушкарев.

Эксперт подчёркивает, что плановое повышение ставок утилизационного сбора с начала года практически неизбежно приведёт к росту цен на автомобили. При этом влияние остальных факторов будет зависеть от их динамики — как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Расстановка сил среди брендов

В условиях сдержанного рынка особое значение приобретает конкуренция между брендами. Российская марка Lada по-прежнему сохраняет лидерство, опираясь на локальное производство и относительно доступный ценовой сегмент.

Среди иностранных производителей доминируют китайские компании, которые продолжают укреплять свои позиции. Haval, Chery, Geely и Changan формируют основную часть продаж в среднем ценовом сегменте, предлагая кроссоверы и седаны с богатым оснащением.

Отдельного внимания заслуживает бренд Tenet, который в ноябре 2025 года вошёл в тройку лидеров рынка. Под этой маркой на заводе в Калуге выпускаются модели китайского Chery с изменёнными эмблемами и шильдиками. В число самых популярных автомобилей вошли кроссоверы T4 и T7, ориентированные на массового покупателя.

Сравнение сценариев развития рынка

Базовый сценарий предполагает сохранение текущего уровня продаж и постепенную адаптацию рынка к новым экономическим условиям. Он выглядит наиболее реалистичным при отсутствии серьёзных внешних потрясений.

Оптимистичный сценарий возможен при смягчении денежно-кредитной политики, стабилизации валютных курсов и росте доступности автокредитов. Однако для этого требуется совпадение сразу нескольких благоприятных факторов.

Пессимистичный вариант связан с рисками дальнейшего удорожания автомобилей, снижения покупательной способности и усиления регуляторного давления. В таком случае рынок может вновь сократиться.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Сложившаяся ситуация имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, рынок стал более предсказуемым, а покупатели лучше ориентируются в предложении. С другой — рост цен и ограниченная доступность кредитов сдерживают спрос.

К плюсам можно отнести развитие локального производства, расширение модельных рядов и усиление конкуренции между брендами. Среди минусов — зависимость от регуляторных решений и высокая чувствительность к макроэкономическим изменениям.

Популярные вопросы о российском авторынке в 2026 году

Стоит ли ожидать снижения цен на автомобили?

Существенного снижения цен эксперты не прогнозируют. Повышение утилизационного сбора и инфляция, напротив, создают предпосылки для дальнейшего удорожания.

Какие бренды будут лидировать в 2026 году?

С высокой вероятностью лидерами останутся Lada и крупные китайские производители, представленные в массовом сегменте.

Возможен ли рост рынка выше прогноза?

Теоретически да, но только при улучшении экономических условий и снижении ключевой ставки. Пока такие изменения выглядят маловероятными.