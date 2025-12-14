Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Водитель может вас высадить: три вещи, которые вы зря считаете ручной кладью, и как они нарушают тайные правила автобуса

Провоз велосипедов зависит от класса автобуса — председатель профсоюза Емельяненко
Авто

Попытка зайти в автобус с велосипедом или крупной суммой нередко оборачивается конфликтом с водителем, хотя формально такие перевозки разрешены. Ключ к пониманию ситуации — в технических возможностях транспорта и внутренних регламентах компаний, как пояснила председатель Профсоюза водителей общественного транспорта Людмила Емельяненко в беседе с MosTimes.

Фото общественного транспорта
Фото: https://unsplash.com by Jun Ren is licensed under Free
Фото общественного транспорта

Класс автобуса и правила перевозчика

Возможность разместить объёмный предмет в салоне или багажном отделении изначально определяется конструкцией транспортного средства. Современные модели городских автобусов часто проектируются с учётом потребностей пассажиров, включая наличие специальных мест или отсеков для багажа. Однако единого для всех стандарта не существует, и окончательное решение остается за перевозчиком, который разрабатывает собственные правила на основе общих требований законодательства о перевозках.

"Все зависит от самого автобуса. Должен быть специальный грузовой отсек для перевозки именно больших грузов", — пояснила эксперт.

Таким образом, пассажиру, планирующему поездку с габаритным предметом, стоит заранее уточнить информацию у конкретной транспортной компании. Эти внутренние регламенты являются для водителя основным руководством к действию.

Жёсткие рамки для велосипедов и багажа

Даже если автобус конструктивно позволяет перевозить крупные предметы, к их параметрам предъявляются строгие требования. Правила перевозки пассажиров чётко регламентируют допустимые габариты по длине, ширине и высоте. Для такого популярного предмета, как велосипед, процедура особенно конкретна: его необходимо разобрать до установленных размеров.

Людмила Емельяненко детализировала этот момент.

"Определенные должны быть размеры. Например, если велосипед перевозить, то только в собранном виде. Есть определенные требования по габаритам для перевозки велосипедов, вообще крупногабаритного багажа, высота, длина, толщина. Эти габариты установлены правилами перевозки пассажиров. Вы должны велосипед разобрать, в собранном виде занести его и поставить", — отметила Емельяненко.

При этом скутеры или мопеды, по словам эксперта, не рассматриваются для перевозки вовсе, так как их габариты заведомо превышают любые допустимые нормы для салона общественного транспорта.

Особые условия для животных и право водителя на отказ

Отдельный набор правил касается перевозки животных. Для мелких питомцев, таких как кошки или небольшие собаки, обязательным требованием является наличие переноски-клетки. Крупных собак можно провозить только в наморднике и на коротком поводке, при этом у водителя или контролёра могут запросить документы, подтверждающие безопасность животного.

Если пассажир игнорирует установленные правила, пытаясь провезти неразрешённый или неподготовленный надлежащим образом предмет, водитель имеет полное право отказать в посадке.

"Водитель просто не поедет. У него есть право не предоставить вам эту услугу. Водитель является лицом перевозчика", — предупредила эксперт.

Это право закреплено за ним как за ответственным исполнителем правил перевозки, и он обязан обеспечивать безопасность и комфорт всех пассажиров в салоне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
