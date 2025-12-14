Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Первые морозы расставляют ловушки: автомобиль может подвести в самый неподходящий момент

Изношенный аккумулятор повышает риск отказа запуска двигателя зимой
Авто

Зима традиционно становится самым сложным сезоном для автомобилистов, особенно в регионах с резкими перепадами температур и обильными осадками. Ошибки в подготовке машины к холодам могут обернуться не только дискомфортом, но и реальными проблемами с безопасностью. Эксперты советуют подходить к этому вопросу системно и не откладывать важные проверки до первых морозов. Об этом сообщает Rambler.

Замёрзшая дверь автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замёрзшая дверь автомобиля

Почему подготовка к зиме критически важна

Зимняя эксплуатация автомобиля отличается от летней не только температурой воздуха. Холод влияет на резину, аккумулятор, рабочие жидкости и электронику, а дорожные реагенты ускоряют износ кузова. Поэтому подготовка к зиме — это не формальность, а набор обязательных действий, которые позволяют избежать поломок, лишних расходов и аварийных ситуаций. Особенно это актуально в условиях, когда возрастает риск скрытых неисправностей и повышенных нагрузок, характерных для эксплуатации автомобиля зимой.

Эксперты рекомендуют начинать подготовку заранее, ориентируясь не на календарь, а на погодные условия и среднесуточную температуру.

Зимние шины — основа безопасности

Первый и самый важный шаг — смена летних шин на зимние. Летняя резина при температуре ниже +5 градусов теряет эластичность и резко ухудшает сцепление с дорогой. Это особенно опасно на мокром асфальте, снегу и льду.

"При среднесуточной температуре ниже +5 градусов летние шины теряют эластичность и сцепление с дорогой. В средней полосе оптимальный период замены — вторая половина октября", — отмечает директор проектов каско СберСтрахования Павел Бородин.

Выбор между шипованными и нешипованными шинами зависит от региона, стиля вождения и бюджета. Главное — использовать именно зимние покрышки, изготовленные из мягкой резиновой смеси.

Аккумулятор и электросистема

С понижением температуры емкость аккумулятора снижается, а нагрузка на него возрастает. Если батарее больше пяти лет или уже возникали проблемы с запуском двигателя, эксперты советуют заменить АКБ заранее.

"Если аккумулятор изношен, зимой машина может просто не завестись", — предупреждает Павел Бородин.

Исправная батарея должна показывать напряжение 12,4-12,6 В. Повышенное напряжение при работающем моторе (выше 14,4 В) может указывать на неисправности генератора и требует диагностики на СТО.

Незамерзающая жидкость и обзор

До первых морозов необходимо заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на незамерзающую. Даже кратковременное похолодание может превратить остатки воды в системе в лед, повредив насос и патрубки.

"Залейте незамерзающую жидкость заранее и держите запасную бутылку в машине", — советует эксперт.

Хороший обзор зимой — это залог безопасности, особенно при снегопадах и слякоти.

Проверка рабочих жидкостей

Перед холодами важно проконтролировать уровень и состояние всех основных жидкостей. Антифриз должен быть чистым и находиться между отметками на расширительном бачке. Масло — в пределах нормы по щупу, а тормозная жидкость — прозрачной и без следов влаги.

Многие водители совмещают подготовку к зиме с плановой заменой моторного масла, что упрощает обслуживание и снижает риск проблем в морозы.

Защита кузова от реагентов

Зимой дороги активно обрабатывают химическими реагентами, которые агрессивны к лакокрасочному покрытию. Даже небольшой скол может быстро превратиться в очаг коррозии.

Чтобы снизить риск, рекомендуется обработать кузов защитными полиролями до наступления холодов. Для автомобилей с пробегом полезной будет и дополнительная антикоррозийная обработка днища.

Свет, подогревы и электроника

Короткий световой день и плохая видимость делают исправность фар особенно важной. Перед зимой стоит проверить все световые приборы и заменить перегоревшие лампы.

"Убедитесь, что весь свет работает исправно", — отмечает Павел Бородин.

Также необходимо проверить подогревы сидений, зеркал и стекол. Обнаружить их неисправность уже после первого снегопада будет крайне неприятно.

Климатическая система и фильтры

Печка и кондиционер зимой отвечают не только за комфорт, но и за безопасность. Они предотвращают запотевание и обмерзание стекол. Даже при исправной работе системы перед зимой рекомендуется заменить салонный фильтр, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Замки, уплотнители и силикон

Резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и могут примерзать к кузову. Это приводит к разрывам и проникновению влаги в салон.

"Уплотнители стоит обработать силиконовой смазкой, иначе они могут примерзнуть и порваться", — говорит Павел Бородин.

Также полезно обработать замки, ручки дверей и лючок бензобака — особенно если они подвержены попаданию влаги.

Стекла и стеклоочистители

Для защиты стекол и зеркал от грязи и слякоти можно использовать средства категории "антидождь". Они уменьшают оседание грязи и улучшают видимость.

Отдельного внимания заслуживают щетки стеклоочистителя. Изношенные "дворники" плохо справляются с зимней грязью и льдом, поэтому важно заранее позаботиться о зимнем уходе за дворниками.

"Лучше въезжать в зиму с новыми щетками", — подчеркивает эксперт.

Сравнение: самостоятельная подготовка и сервис

Часть работ водитель может выполнить сам — заменить омывающую жидкость, обработать уплотнители, проверить лампы. Более сложные процедуры, такие как шиномонтаж, диагностика электросистемы и антикоррозийная обработка, лучше доверить специалистам на СТО. Это снижает риск ошибок и продлевает срок службы автомобиля.

Плюсы и минусы комплексной подготовки

Грамотная подготовка автомобиля к зиме дает сразу несколько преимуществ. Она повышает безопасность, снижает вероятность поломок и помогает избежать незапланированных расходов. Единственный минус — дополнительные траты и необходимость потратить время заранее, но они несоизмеримы с последствиями зимних неисправностей.

Советы по подготовке автомобиля к зиме

Не откладывайте замену шин до первого снега.
Проверьте аккумулятор и электросистему заранее.
Используйте только зимнюю стеклоомывающую жидкость.
Защитите кузов и уплотнители от реагентов и влаги.
Убедитесь в исправности света, подогревов и климатической системы.

Популярные вопросы о подготовке автомобиля к зиме

Когда лучше менять шины на зимние?
Ориентируйтесь на среднесуточную температуру ниже +5 градусов, а не на дату в календаре.

Нужно ли менять аккумулятор перед зимой?
Если ему больше пяти лет или есть проблемы с запуском двигателя, замена рекомендуется.

Можно ли подготовить машину самостоятельно?
Часть работ — да, но диагностику и сложные операции лучше выполнять на СТО.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
