Один пассажир — и слишком высокая цена ошибки: этот шаг аукнется и водителям, и пассажирам

Комитет Госдумы поддержал рост штрафов за перевозку детей без кресел

В России готовятся ужесточить ответственность за перевозку детей без детского кресла, и изменения могут оказаться чувствительными прежде всего для рынка такси. Комитет Госдумы поддержал поправки, которые заметно повышают штрафы и по-новому трактуют статус самозанятых водителей. В случае принятия инициативы финансовые риски для части перевозчиков вырастут в разы. Об этом сообщают Autonews.

Фото: flickr.com by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Детское кресло

Почему вопрос снова оказался в повестке

Законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил перевозки детей был внесен в Госдуму еще в марте 2025 года. Его авторами стали сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Летом документ прошел первое чтение, однако ко второму этапу рассмотрения парламентарии подготовили ряд существенных поправок.

Речь идет о статье 12.23 КоАП, которая регулирует ответственность за нарушение правил перевозки людей. В частности, обсуждается ситуация, когда ребенок перевозится в автомобиле без специального детского удерживающего устройства — автокресла или бустера, соответствующего возрасту и росту пассажира. Эти изменения укладываются в общий тренд, при котором новые штрафы для водителей становятся заметно строже.

Какие штрафы действуют сейчас

На сегодняшний день ответственность за перевозку детей без кресла распределяется следующим образом. Для обычных физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей. Должностные лица, например сотрудники компаний-перевозчиков, рискуют заплатить 25 тысяч рублей. Для юридических лиц санкция достигает 100 тысяч рублей.

Такое разделение долгое время вызывало споры, особенно в сфере такси, где значительная часть водителей работает в статусе самозанятых и формально не относится ни к классическим физлицам, ни к юридическим структурам.

Что именно предлагают изменить

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил поправку, которая радикально меняет подход к наказанию самозанятых таксистов. Изначально предполагалось, что для них штраф увеличат с 3 до 5 тысяч рублей, приравняв к обычным водителям.

Однако в последней версии поправок предлагается иной вариант. Штраф для самозанятых таксистов за перевозку ребенка без автокресла хотят установить на уровне 50 тысяч рублей — столько же, сколько предусмотрено для должностных лиц. Таким образом, самозанятый водитель фактически приравнивается по ответственности к представителю компании.

Аргументы законодателей

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит четче разграничить профессиональных таксистов и частных перевозчиков. Законодатели подчеркивают, что такси — это сфера повышенной ответственности, где вопросы безопасности, особенно детской, должны иметь приоритет над экономическими соображениями.

Ранее один из авторов законопроекта отмечал, что цель изменений — «отделить профессиональных таксистов от частных перевозчиков, для которых такси — это подработка». Повышенные штрафы, по замыслу парламентариев, должны стимулировать водителей заранее заботиться о наличии детских кресел и не выходить на линию без необходимого оборудования.

Как это повлияет на рынок такси

Для рынка такси возможные изменения означают рост издержек. Детское автокресло — это не только покупка, но и дополнительные требования к салону автомобиля, хранению и установке. Особенно чувствительным это может оказаться для самозанятых водителей, работающих на личных машинах и совмещающих такси с другими видами занятости.

Кроме того, повышение штрафов может изменить поведение агрегаторов. Сервисы такси уже сейчас предлагают тарифы с детским креслом, но в случае ужесточения наказаний контроль за наличием удерживающих устройств может стать строже, а требования к автомобилям — жестче, что способно повлиять на весь рынок такси в России.

Связанные инициативы и общий контекст

Поправки о штрафах рассматриваются не изолированно. Ранее в Госдуме обсуждались предложения подчинить самозанятых таксистов агрегаторам, а также инициативы об отмене для них обязательных предрейсовых медицинских осмотров. Все эти меры укладываются в общую линию на пересмотр статуса самозанятых перевозчиков и их обязанностей.

Параллельно обсуждаются и другие изменения в транспортном законодательстве, включая требования к автомобилям, допуск к работе и условия страхования. В совокупности они формируют новую модель регулирования рынка такси.

Сравнение: ответственность обычных водителей и таксистов

Если сравнивать ответственность разных категорий водителей, различия становятся особенно заметными. Обычный автомобилист, перевозящий ребенка без кресла, рискует штрафом в 5 тысяч рублей, если поправки будут приняты. Для самозанятого таксиста сумма вырастает до 50 тысяч рублей, что сопоставимо со средней месячной выручкой многих водителей.

Юридические лица, включая таксопарки, по-прежнему будут платить до 200 тысяч рублей. Таким образом, законодатель делает акцент на том, что коммерческая перевозка детей должна сопровождаться повышенными мерами ответственности.

Плюсы и минусы ужесточения штрафов

Повышение штрафов имеет как положительные, так и спорные стороны. С одной стороны, оно может повысить уровень безопасности детей в такси. Страх крупных санкций стимулирует водителей заранее оснащать автомобили креслами и соблюдать правила.

С другой стороны, резкий рост наказаний увеличивает финансовую нагрузку на самозанятых. Это может привести к сокращению числа водителей, работающих с детскими тарифами, и, как следствие, к росту цен для пассажиров.

Советы для таксистов и родителей

Таксистам стоит заранее уточнить требования к детским удерживающим устройствам и подобрать кресло, соответствующее возрасту и росту ребенка.

Родителям рекомендуется заказывать тарифы с детским креслом и уточнять наличие оборудования перед поездкой.

Самозанятым водителям важно учитывать возможные изменения законодательства при планировании расходов.

Владельцам автомобилей следует помнить, что безопасность ребенка важнее экономии на штрафах.

Популярные вопросы о штрафах за перевозку детей без кресла

Насколько вырастет штраф для самозанятых таксистов?

Если поправки примут, штраф может увеличиться с 3 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кого коснутся изменения?

В первую очередь самозанятых водителей такси, а также физических и юридических лиц, занимающихся перевозкой пассажиров.

Когда новые штрафы могут вступить в силу?

После принятия законопроекта во втором и третьем чтениях и его официального опубликования.