Последний шанс сэкономить сработал: рынок получил вспышку, которая многое изменила

В ноябре из Белоруссии в Россию ввезли 4079 подержанных авто

Поток подержанных автомобилей из Белоруссии в Россию в конце года резко ускорился и привлек внимание рынка. Ноябрь стал рекордным месяцем, когда россияне активно использовали последние возможности ввоза машин на льготных условиях. При этом общая картина за год выглядит куда менее оптимистично. Об этом сообщает autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi Q8

Резкий всплеск импорта в ноябре

По итогам ноября 2025 года из Белоруссии в Россию было ввезено 4079 легковых автомобилей с пробегом старше трех лет. Это сразу в 6,5 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда показатель составлял всего 633 машины. Такой скачок аналитики напрямую связывают с изменениями в правилах уплаты утилизационного сбора и общей динамикой импорта подержанных иномарок.

Ноябрь фактически стал последним месяцем, когда физические лица могли воспользоваться льготным утильсбором при ввозе автомобилей. Это подтолкнуло покупателей ускорить сделки, особенно в сегменте среднеразмерных кроссоверов и бизнес-седанов, где экономия оказывалась наиболее заметной.

Итоги года: падение несмотря на локальный рост

Если рассматривать ситуацию в более широком временном горизонте, картина меняется. За первые 11 месяцев 2025 года из Белоруссии в Россию было ввезено чуть более 18 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем достигал 46,4 тысячи машин.

"Всего с начала года из Белоруссии в Россию ввезено чуть более 18 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 60% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Таким образом, ноябрьский всплеск выглядит скорее исключением, чем устойчивым трендом. Большую часть года импорт оставался сдержанным из-за роста расходов, логистических сложностей и влияния утилизационного сбора на цены.

Какие бренды выбирали россияне

Основу импорта из Белоруссии традиционно составляют автомобили европейских и американских марок, которые ранее широко продавались на российском рынке. В числе самых популярных брендов уверенно лидирует BMW — на долю марки пришлось 1099 ввезенных машин.

Следом идут:

Audi — 330 автомобилей.

Mercedes-Benz — 285 автомобилей.

Chevrolet — 262 автомобиля.

Volkswagen — 237 автомобилей.

Такой выбор объясняется сочетанием имиджа, надежности и сравнительно предсказуемых расходов на обслуживание, включая страхование и ремонт.

Модельный рейтинг: доминирование BMW

В модельном топ-5 также отчетливо прослеживается лидерство немецкого бренда. Сразу четыре позиции в рейтинге заняли автомобили BMW, что говорит о стабильном спросе на эти модели даже в условиях меняющегося рынка.

В пятерку самых популярных моделей вошли:

Chevrolet Equinox — 192 автомобиля.

BMW X5 — 165 автомобилей.

BMW 3 Series — 163 автомобиля.

BMW 5 Series — 138 автомобилей.

BMW X3 — 132 автомобиля.

Наибольший интерес вызывают кроссоверы и седаны бизнес-класса, которые активно используются как в частных целях, так и в корпоративных парках.

Роль утильсбора в росте импорта

Ключевым фактором ноябрьского роста стал утильсбор. До конца месяца физические лица могли ввозить автомобили по льготной ставке, что делало покупку заметно выгоднее. С 1 декабря условия изменились: льгота теперь распространяется только на автомобили мощностью до 160 л. с.

Для всех остальных машин действует коммерческий утилизационный сбор, размер которого в разы выше. Это особенно болезненно ударило по сегменту мощных кроссоверов, внедорожников и премиальных седанов, где утильсбор становится значительной частью итоговой цены.

Сравнение: Белоруссия и другие направления импорта

Если сравнивать Белоруссию с другими странами, откуда в Россию ввозят автомобили, она уступает по объемам Японии. В ноябре из Японии было ввезено 20 448 легковых автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее.

При этом структура спроса различается. Белоруссия остается источником преимущественно европейских и американских моделей с пробегом, тогда как Япония поставляет компактвэны, хэтчбеки и экономичные городские автомобили.

Плюсы и минусы ввоза машин из Белоруссии

Импорт автомобилей через Белоруссию имеет свои сильные и слабые стороны. Он остается привлекательным для определенной категории покупателей, но требует взвешенного подхода.

К основным преимуществам относятся:

широкий выбор моделей европейских брендов;

относительно прозрачная история автомобилей;

удобная логистика и понятные таможенные процедуры.

Среди недостатков можно выделить:

рост утильсбора для большинства автомобилей;

ограниченное предложение свежих моделей;увеличение сопутствующих расходов, включая страхование и сервис.

Советы по ввозу автомобиля из Белоруссии

Заранее проверяйте мощность двигателя и актуальные ставки утильсбора.

Оценивайте не только цену покупки, но и будущие расходы на обслуживание.

Проверяйте юридическую чистоту автомобиля и историю эксплуатации.

Сравнивайте предложения с альтернативными направлениями импорта, включая Японию и Корею.

Популярные вопросы об импорте автомобилей из Белоруссии

Какие машины чаще всего ввозят из Белоруссии?

Наибольшим спросом пользуются автомобили BMW, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen с пробегом более трех лет.

Выгоден ли импорт после изменения утильсбора?

Для автомобилей мощностью до 160 л. с. льготы сохраняются, но для более мощных моделей экономическая выгода существенно снизилась.

Что лучше: Белоруссия или Япония?

Белоруссия подходит для тех, кто ищет европейские модели, а Япония — для покупателей компактных и экономичных автомобилей.