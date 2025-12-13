Мелкие марки сдуваются, крупные сжимаются в кулак: то, что происходит сейчас, ещё не финал

В России дилерская сеть сократилась на 131 автосалон за девять месяцев - Автостат

Российский автомобильный рынок постепенно выходит из затяжного состояния неопределенности, в котором он находился последние годы. На смену хаотичному набору марок и дилеров приходит более понятная иерархия с четкими лидерами. Уже сейчас можно говорить о формировании устойчивого ядра рынка, вокруг которого выстраиваются продажи и дилерская инфраструктура. Об этом сообщает avtovzglyad.

Рынок в движении: цифры, которые меняют картину

За девять месяцев текущего года дилерская сеть в России сократилась на 131 автосалон. К началу октября общее количество дилерских центров составило 2975. На первый взгляд, снижение выглядит умеренным — всего около 4%, что не позволяет говорить о резком обвале. Однако на фоне турбулентности последних лет даже такие изменения становятся показателем структурных процессов.

Интересно, что сокращение дилерских площадок происходит параллельно с ростом числа дилерских контрактов по легковым автомобилям. За тот же период было заключено на 220 соглашений больше, и общее количество договоров достигло 4522. Этот дисбаланс говорит о перераспределении влияния между брендами и о концентрации рынка вокруг наиболее устойчивых игроков.

Ослабление второстепенных брендов

По данным, опубликованным в телеграм-канале директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, с начала года заметно сократили свое присутствие дилерские сети таких марок, как BAIC, FAW, Dongfeng, JAC, Jetta, Kaiyi, Livan, Xcite и Skywell. Эти бренды изначально не обладали серьезной поддержкой на российском рынке и не смогли выдержать конкуренцию в условиях ограниченного спроса и растущих затрат.

Потери затронули и более известных игроков. В частности, под сокращение попали отдельные суббренды Chery — Jaecoo, Omoda, Jetour и Exeed. Это показывает, что даже внутри крупных китайских концернов идет внутренняя конкуренция за дилерские ресурсы и покупательский интерес.

Судьба глобальных марок

Отдельного внимания заслуживает ситуация с бывшими глобальными брендами. Дилерские сети Toyota, Suzuki, Mitsubishi, KIA, Hyundai, BMW, Audi и Mazda продолжают постепенно сокращаться. Многие из них либо были полностью оставлены производителями, либо переведены на минимальный формат присутствия, ограниченный сервисным обслуживанием.

В таких условиях дилерские центры, ориентированные на продажу новых автомобилей этих марок, теряют экономический смысл. Их постепенное исчезновение стало логичным следствием изменений в логистике, поставках запчастей и гарантийной поддержке.

Самоорганизация вместо хаоса

Несмотря на общее ощущение нестабильности, рынок демонстрирует признаки самоорганизации. На смену беспорядочному набору малоизвестных и быстро появляющихся марок приходит более понятная структура. Формируется ограниченное число крупных объединений, которые становятся системообразующими для всей отрасли.

На данный момент можно выделить четыре ключевых автомобильных блока, на которые в октябре пришлось более 70% всех продаж новых автомобилей в стране. Именно они определяют ценовую политику, развитие дилерских сетей, условия кредитования, лизинга и страхования, формируя текущий рынок кроссоверов в России

.

Лидеры рынка: кто задает правила игры

Безусловным лидером остается АВТОВАЗ. Под брендом LADA, а также с ограниченным участием Xcite, компания удерживает 21,1% рынка. За отчетный период было реализовано 34 983 автомобиля. Поддержка государства, локальное производство и развитая сеть сервисных центров делают позиции отечественного производителя наиболее устойчивыми.

На втором месте расположилась Great Wall Motor с долей 17,5%. Компания продала 29 021 автомобиль под марками Haval, Tank, GWM Poer, Wey и Ora. Акцент на кроссоверы, внедорожники и пикапы позволил бренду уверенно закрепиться в сегментах, востребованных российскими покупателями.

Китайские пулы: борьба внутри Поднебесной

Третью позицию занимает обширная группа брендов, объединенных вокруг Chery. В России она представлена как основным брендом, так и Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi и Tenet. Совокупный объем продаж составил 27 089 автомобилей, что соответствует 16,3% рынка.

Практически идентичный результат показал еще один мощный китайский блок. В него вошли Geely, Belgee, Livan, Knewstar, Lynk&Co, Zeekr, Volvo и Lotus. Общий объем реализации — 27 081 автомобиль. Такой результат подтверждает, что конкуренция смещается внутрь китайского сегмента и отражает общий сдвиг китайского авторынка

.

Мнение аналитиков о смене баланса

Сергей Целиков так описал происходящие процессы на рынке:

"За предыдущие два года число расторжений и заключений дилерских контрактов было еще больше. Но тогда шел процесс замены глобальных брендов на китайские. А сейчас идет перемещение от одних китайцев к другим", — отмечает директор аналитического агентства "Автостат".

По его словам, текущее распределение сил нельзя считать окончательным. Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, а дилеры ищут наиболее устойчивые и прибыльные форматы сотрудничества.

Что будет дальше

Стабильность, достигнутая сегодня, носит временный характер. Вероятность возвращения мировых автопроизводителей на российский рынок сохраняется, пусть и на измененных условиях. Это может привести к очередному этапу передела, изменению цен, обновлению модельных линеек и пересмотру дилерских соглашений.

Для потребителей это означает дальнейшее развитие ассортимента, а для дилеров — необходимость быть гибкими и готовыми к новым вызовам, включая изменение условий страхования, кредитования и сервисного обслуживания.

Сравнение: российские и китайские автомобильные бренды

Если сравнивать позиции отечественного производителя и крупных китайских концернов, можно заметить несколько ключевых различий. LADA делает ставку на доступность, локализацию и простоту обслуживания, что важно для регионов и корпоративных клиентов. Китайские бренды, напротив, активно продвигают современные кроссоверы, электромобили и гибриды, насыщенные электроникой и опциями.

При этом стоимость владения, включая страховку, обслуживание и запчасти, постепенно сближается. Выбор между ними все чаще определяется дизайном, уровнем оснащения и условиями гарантии.

Плюсы и минусы концентрации рынка

Сокращение числа игроков имеет свои последствия. С одной стороны, рынок становится более понятным для покупателя. Упрощается выбор автосалона, повышается качество сервиса и доступность запчастей.

С другой стороны, снижение конкуренции может ограничивать ценовую гибкость и разнообразие моделей. Особенно это заметно в нишевых сегментах, где ранее присутствовали европейские и японские бренды.

Советы по выбору автомобиля в новых условиях

Оценивайте не только цену автомобиля, но и доступность сервисного обслуживания.

Уточняйте условия гарантии и наличие оригинальных запчастей.

Сравнивайте предложения по автокредиту, лизингу и страхованию.

Учитывайте ликвидность модели на вторичном рынке.

Популярные вопросы о российском авторынке

Какие бренды сейчас доминируют в России?

Основную долю рынка занимают АВТОВАЗ и крупные китайские концерны, включая Great Wall Motor, Chery и Geely.

Стоит ли покупать китайский автомобиль сейчас?

При наличии развитой дилерской сети и официальной гарантии покупка может быть оправданной, особенно в сегменте кроссоверов.

Вернутся ли мировые автопроизводители?

Вероятность сохраняется, но сроки и условия возвращения остаются неопределенными.