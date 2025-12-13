Тысяча километров без паузы: подход к поездкам, который оказался удобнее, чем ожидали

Гибридные кроссоверы с последовательной схемой способны проезжать до 1250 км

Дальние поездки на автомобиле давно перестали быть испытанием на выносливость, но требования к машине для таких маршрутов только растут. Сегодня водители всё чаще смотрят не на разгон и мощность, а на запас хода, удобство зарядки и универсальность силовой установки. Особенно востребованными становятся гибридные кроссоверы, способные проходить более тысячи километров без остановки. Такой подход всё чаще рассматривается при выборе машин для дальних поездок. Об этом сообщают kolesa.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Li Auto L7 001

Почему запас хода стал ключевым параметром

Ещё 10-15 лет назад в рекламных буклетах автомобилей главными цифрами были лошадиные силы и секунды до 100 км/ч. Сейчас приоритеты заметно сместились. Для путешествий, командировок и семейных маршрутов куда важнее, сколько километров машина способна пройти без дозаправки или подзарядки.

Именно поэтому гибридные кроссоверы оказались в центре внимания. Сочетание бензинового двигателя и тяговой батареи позволяет не зависеть от плотности зарядной инфраструктуры и при этом экономить топливо. Последовательные гибриды особенно выгодны для дальних поездок: двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, а за движение отвечают электромоторы.

Логика выбора: разные классы — один критерий

Подбор автомобиля исключительно по запасу хода может показаться странным. В такой список попадают модели разного размера, цены и назначения. Однако именно в этом и заключается идея — запросы у покупателей отличаются, как и бюджеты. Кому-то важна локализация и цена, кому-то — комфорт бизнес-класса, а для кого-то решающим фактором станет дизайн или оснащение.

Рынок наглядно показывает, что сегмент гибридных кроссоверов с запасом хода более 1000 км уже стал реальностью, а не исключением.

Evolute i-Space: ставка на локализацию и цену

Для покупателей, которые в первую очередь смотрят на стоимость и происхождение автомобиля, одним из самых интересных вариантов остаётся Evolute i-Space. Модель недавно прошла рестайлинг и активно наращивает уровень локализации: на заводе в Липецкой области уже запущена сварка, а следующим этапом станет окраска кузовов.

С технической точки зрения i-Space — классический последовательный гибрид. Бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра развивает 90 л. с. и не связан напрямую с колёсами, выполняя роль генератора. За тягу отвечает электромотор мощностью 218 л. с. на передней оси, что обеспечивает плавный и уверенный разгон.

Батарея ёмкостью 25,1 кВт·ч позволяет проехать до 165 км на чистом электричестве по циклу WLTC. Для многих владельцев этого хватает на ежедневные поездки без запуска ДВС. При полностью заряженной батарее и полном баке на 60 литров суммарный запас хода достигает 1250 км, а средний расход топлива заявлен на уровне 5,6 л на 100 км.

Сильной стороной модели остаётся и цена. Пятиместная версия стоит 3 415 000 рублей, семиместная — 3 515 000. Благодаря государственной субсидии для автомобилей отечественного производства стоимость снижается до 2 490 000 и 2 590 000 рублей соответственно, что делает i-Space одним из самых доступных гибридных кроссоверов в классе.

Rox 01: максимум размеров и возможностей

Если нужен автомобиль для путешествий без компромиссов по габаритам и проходимости, стоит обратить внимание на Rox 01. Это крупный кроссовер длиной более 5,3 метра с внушительной массой и заявленной глубиной преодолеваемого брода до 70 см.

Несмотря на внушительные размеры, техническая схема здесь та же — последовательный гибрид. Турбированный бензиновый мотор объёмом 1,5 литра развивает 152 л. с. и работает в паре с батареей ёмкостью 56 кВт·ч. В движение автомобиль приводят два электромотора суммарной мощностью 475 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Запас хода на электротяге достигает 235 км, а при полном баке на 70 литров суммарная дальность поездки составляет 1115 км по циклу WLTC. Стоимость соответствует классу: базовая версия Family Edition с семью местами стартует от 8 216 000 рублей, а исполнение Business Lounge Edition — от 8 376 000. С учётом специальных предложений цены могут быть снижены более чем на 800 тысяч рублей.

Aito M5: баланс размеров и технологий

Тем, кто ищет более компактный, но всё ещё просторный вариант, подойдёт Aito M5. При длине около 4,8 метра он относится к среднеразмерным кроссоверам, а сдержанный дизайн делает его визуально менее массивным.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 125 л. с. и батарею на 40 кВт·ч. Электрический пробег достигает 180 км, а с баком на 56 литров суммарный запас хода составляет до 1200 км.

Выбор комплектаций ограничен, но разница в цене между версиями Premium и Ultimate невелика. С учётом скидок стоимость автомобилей снижается до 4 990 000 и 5 740 000 рублей соответственно, что делает модель конкурентоспособной в своём сегменте.

Li L7: популярность без официального статуса

Марка Lixiang долгое время оставалась неофициальной на российском рынке, но при этом сумела стать одной из самых популярных в сегменте гибридных кроссоверов. Ситуация постепенно меняется: компания Sinomach стала официальным представителем бренда и готовится открыть дилерские центры.

Модель Li L7 — флагманский пятиместный кроссовер с последовательной гибридной схемой. Турбомотор 1,5 литра развивает 154 л. с., а два электромотора обеспечивают суммарную мощность около 450 л. с. Батарея ёмкостью до 52,3 кВт·ч позволяет проехать до 190 км по циклу WLTC, а общий запас хода достигает 1200 км.

Цены пока варьируются в зависимости от продавца и составляют примерно от 7 до 8,5 млн рублей, что делает модель одной из самых дорогих в подборке.

Exlantix ET: сочетание оснащения и дилерской поддержки

Exeed Exlantix ET предлагает редкое сочетание эффектного дизайна, богатого оснащения и официальной дилерской поддержки. Автомобиль оснащён пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами, мощными тормозами и полным набором электронных ассистентов.

Последовательный гибрид включает турбомотор 1,5 литра и два электродвигателя суммарной мощностью 469 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Батарея на 40 кВт·ч обеспечивает до 200 км на электротяге, а общий запас хода достигает 1180 км.

При цене 6 730 000 рублей автомобиль предлагается в единственной, максимально насыщенной комплектации, включая вентиляцию и массаж сидений, премиальную аудиосистему, режим кемпинга и расширенный пакет систем безопасности.

Сравнение гибридных кроссоверов для дальних поездок

Все представленные модели объединяет последовательная гибридная схема, но подходы к её реализации различаются. Evolute делает ставку на доступность и локализацию, Rox — на размеры и мощность, Aito — на баланс, Li — на технологии и популярность, а Exlantix — на максимальное оснащение при официальной поддержке.

Выбор зависит от того, что важнее: цена, комфорт, динамика или статус бренда.

Плюсы и минусы гибридных кроссоверов с запасом хода от 1000 км

Такие автомобили имеют ряд очевидных преимуществ. Они позволяют:

сократить расходы на топливо;

реже останавливаться в дальних поездках;

не зависеть полностью от зарядной инфраструктуры.

Однако есть и ограничения:

более высокая стоимость по сравнению с обычными ДВС;

сложная конструкция силовой установки;

зависимость реального запаса хода от стиля езды и климата.

Советы шаг за шагом: как выбрать кроссовер для дальних поездок

Оцените реальный запас хода по циклу WLTC, а не по оптимистичным методикам.

Проверьте объём топливного бака и ёмкость батареи.

Уточните мощность зарядки и время восстановления батареи.

Обратите внимание на комфорт салона и объём багажника.

Учитывайте наличие официального сервиса и гарантийной поддержки.

Популярные вопросы о кроссоверах для дальних поездок

Что лучше для путешествий: гибрид или электромобиль?

Гибрид остаётся более универсальным вариантом благодаря отсутствию зависимости от зарядных станций.

Сколько стоит обслуживание гибридного кроссовера?

Затраты обычно сопоставимы с современными автомобилями с ДВС, но зависят от бренда и сервиса.

Реален ли запас хода более 1000 км?

Да, при спокойной езде и смешанном режиме такие показатели достижимы.