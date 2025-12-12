Полный привод стал нормой: какие кроссоверы до 3 млн переживут зиму без компромиссов

Haval Jolion предложил самый доступный полный привод

Полноприводные кроссоверы и внедорожники в России окончательно перестали быть нишевым продуктом и перешли в категорию базовой необходимости для зимней эксплуатации. При этом рынок сместился в сторону китайских и локализованных моделей, что заметно изменило ценовой порог входа. Сегодня даже при бюджете до 3 млн рублей можно рассматривать несколько полноценных вариантов с приводом 4x4. Об этом сообщает Autonews.ru.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Почему полный привод снова стал критичным фактором

Российские зимы традиционно проверяют автомобили на выносливость. Скользкие дороги, нечищеные дворы, загородные трассы и перепады температур формируют устойчивый спрос на полноприводные модели. Для многих водителей речь идет не о внедорожном экстриме, а о базовой безопасности и предсказуемости поведения автомобиля.

Дополнительным фактором стала трансформация ассортимента. После ухода ряда европейских и японских брендов рынок заполнили китайские производители и их локализованные версии. Это вписывается в общую картину, где российский рынок кроссоверов заметно изменился и стал более зависим от локального производства и импорта из КНР.

Haval Jolion: точка входа в сегмент 4x4

Haval Jolion остается одним из самых доступных полноприводных кроссоверов на российском рынке. Автомобиль оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 литра мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод подключаемый, с акцентом на городскую эксплуатацию и умеренное бездорожье.

В стандартное оснащение входят светодиодная оптика, однозонный климат-контроль, круиз-контроль и камера заднего вида. Существенным плюсом для корпоративных и частных покупателей является локальная сборка на заводе под Тулой, что снижает логистические риски и упрощает сервисное обслуживание. Стартовая цена — от 2 549 000 рублей.

Belgee X70: ставка на гибридные технологии

Belgee X70 — это фактически адаптированная версия Geely Atlas Pro, выпускаемая на заводе "Белджи" под Минском. Кроссовер оснащен тем же 1,5-литровым мотором на 150 л. с., но дополнен системой "мягкого" гибрида, которая снижает расход топлива и повышает плавность хода в городских режимах.

С точки зрения позиционирования, X70 ориентирован на покупателей, которым важен баланс между ценой, оснащением и технологичностью. Полноприводная трансмиссия работает в связке с роботизированной коробкой передач, а набор электронных ассистентов соответствует актуальным требованиям сегмента. Цена начинается от 2 625 990 рублей.

Solaris HC: знакомая платформа под новым брендом

Под обозначением Solaris HC скрывается хорошо известный российским водителям Hyundai Creta, производство которого налажено на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Это один из немногих вариантов в сегменте, где полный привод сочетается с механической коробкой передач.

Автомобиль комплектуется 1,6-литровым мотором мощностью 121 л. с. и ориентирован на консервативную аудиторию, ценящую простоту конструкции и ремонтопригодность. Подобные модели часто выигрывают за счёт ресурса и неприхотливости, особенно на фоне дискуссий о том, какие кроссоверы сохраняют надёжность с возрастом. Базовая цена полноприводного варианта — от 2 868 000 рублей.

Tenet T7: российская сборка с китайскими корнями

Tenet T7 — еще один пример ребрендинга китайской модели под российский рынок. Фактически это Chery Tiggo 7L без технических отличий. Автомобиль производится в Калужской области и оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с. в паре с семиступенчатым "роботом".

Модель ориентирована на покупателей, которым важен современный дизайн, цифровая приборная панель и расширенный набор опций. При этом полноприводная версия укладывается в бюджет до 3 млн рублей — от 2 880 000 рублей.

BAW 212: классический внедорожник за минимальный бюджет

BAW 212 выделяется на фоне остальных участников подборки. Это рамный внедорожник с постоянным полным приводом, ориентированный на тяжелые условия эксплуатации. Под капотом установлен 2-литровый двигатель мощностью 238 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Модель поставляется напрямую из Китая и позиционируется как самый доступный классический внедорожник на российском рынке. Цена стартует от 2 945 000 рублей, что делает BAW 212 интересным вариантом для регионов с плохими дорогами и сложными климатическими условиями.

Сравнение доступных полноприводных SUV до 3 млн рублей

В сегменте до 3 млн рублей рынок условно делится на два направления. Первое — городские кроссоверы с подключаемым полным приводом, ориентированные на комфорт и безопасность в зимних условиях. Сюда относятся Haval Jolion, Belgee X70, Solaris HC и Tenet T7.

Второе направление — классические внедорожники, где приоритет отдается проходимости и прочности конструкции. В этой категории BAW 212 фактически не имеет прямых конкурентов по цене, но уступает кроссоверам по уровню комфорта и расходу топлива.

Плюсы и минусы полноприводных автомобилей в бюджетном сегменте

Полноприводные модели до 3 млн рублей предлагают ряд очевидных преимуществ. Они обеспечивают лучшую устойчивость на скользкой дороге, повышенную проходимость и универсальность в эксплуатации. Кроме того, многие из них уже в базе оснащаются современными системами безопасности.

Однако есть и ограничения. Подключаемый полный привод требует регулярного обслуживания, а роботизированные коробки передач не всегда подходят для агрессивной езды по бездорожью. Классические внедорожники, в свою очередь, проигрывают по уровню комфорта и экономичности.

Советы по выбору полноприводного автомобиля

Определите сценарии эксплуатации: город, трасса или регулярные поездки по бездорожью. Оцените тип трансмиссии и доступность сервисного обслуживания в вашем регионе. Сравните не только цену покупки, но и стоимость владения, включая расход топлива и страхование.

Популярные вопросы о доступных полноприводных SUV

Какой полноприводный кроссовер самый дешевый в России

На данный момент одним из самых доступных вариантов остается Haval Jolion с ценой от 2,55 млн рублей.

Стоит ли переплачивать за классический внедорожник

Если автомобиль планируется для тяжелых условий и регулярного бездорожья, рамная конструкция и постоянный полный привод оправдывают себя.

Что лучше для города — кроссовер или внедорожник

Для городской эксплуатации оптимальным выбором остается кроссовер с подключаемым полным приводом, так как он экономичнее и комфортнее.