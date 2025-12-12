Цены на ОСАГО рванули вверх: причина кроется не в инфляции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Резкий рост цен на ОСАГО связан с повышенной аварийностью и ростом числа страховых мошенничеств в отдельных регионах. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Ранее "Известия" сообщили, что в период с 8 по 10 декабря цены на ОСАГО выросли на 30–60% в нескольких регионах России. При этом средняя стоимость полиса по стране увеличилась на 6%.

По словам Ладушкина, увеличение стоимости полисов ОСАГО обусловлено сразу несколькими факторами. Один из ключевых — разница в уровне аварийности и количестве страховых мошенничеств между регионами. Страховые компании, отметил эксперт, корректируют тарифные коридоры в зависимости от региональных рисков и динамики выплат.

"Такой быстрый рост цен связан с тем, что в некоторых регионах статистика по аварийности и количеству страховых мошенничеств выше, чем в других. Страховые компании меняют тарифный коридор — разницу между минимальной и максимальной ставкой, которая закрепляется за конкретным регионом", — пояснил Ладушкин.

Он уточнил, что под страховым мошенничеством понимаются, в частности, автоподставы и фиктивные ДТП. По его словам, нередко такие схемы строятся на обращениях за компенсацией по полису, когда аварии фактически не происходило, либо ремонт выполняется формально.

Автоэксперт добавил, что значительное влияние на стоимость полиса оказывает рост расходов на ремонт автомобилей. Стоимость запчастей и нормо-часа СТО варьируется в зависимости от региона, что напрямую отражается на размере страховых выплат.

"Например, в Санкт-Петербурге стоимость кузовного ремонта составляет от двух до трех с половиной тысяч рублей за нормо-час. За Уралом эта сумма ниже, поэтому и тарифы по ОСАГО там обычно более доступные. В целом уровень цен напрямую зависит от структуры затрат на восстановительные работы", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
