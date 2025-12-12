Дом, которому не нужен асфальт: в Европе продают экспедиционный грузовик с неожиданной начинкой

Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания

Обычные автодома теряются на фоне машин, которые изначально создавались для выживания, а не для комфорта. На европейском рынке появился именно такой экземпляр — экспедиционный автодом на базе советского грузовика Урал-4320, способный заменить и транспорт, и полноценное жильё в самых удалённых точках маршрута.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Логотип грузовика Урал

Продажа в Германии и цена вопроса

Необычный автомобиль выставлен на продажу в Германии и зарегистрирован в Вендлингене, недалеко от Штутгарта. Частный продавец оценивает его в 26 999 евро, что эквивалентно примерно 2,54 млн рублей по текущему курсу. Для европейского рынка автодомов такая сумма выглядит нетипично скромно, учитывая класс техники и уровень подготовки.

В основе проекта лежит Урал-4320 1984 года выпуска. Несмотря на солидный возраст, пробег автомобиля составляет всего 20 тысяч километров. Машина прошла глубокую модернизацию и позиционируется как полностью автономное решение для экстремальных путешествий и длительных экспедиций.

Техническая база и внедорожный потенциал

Грузовик оснащён дизельным двигателем мощностью 209 л. с. (154 кВт), механической коробкой передач и полным приводом. Трёхосная схема остаётся визитной карточкой модели и обеспечивает высокую проходимость вне асфальта. Именно за эту конфигурацию Урал-4320 десятилетиями ценился в тяжёлых условиях эксплуатации, сообщает 110km.ru.

По словам продавца, автомобиль ранее использовался в соревнованиях по трек-триалу. Это объясняет акцент на техническую выносливость и готовность к серьёзному бездорожью. При этом действующего техосмотра TÜV у машины нет, хотя она заявлена как полностью работоспособная.

Жилой модуль и автономность

Жилое пространство выполнено на базе съёмного изолированного контейнера LAK2 с теплоизоляцией Armaflex толщиной 24 мм. Внутри размещены двуспальная кровать, кондиционер и автономное отопление мощностью 5 кВт. За энергоснабжение отвечают солнечные панели суммарной мощностью 400 Вт и аккумуляторы на 440 А·ч при напряжении 24 В.

Система водоснабжения рассчитана на длительное пребывание вдали от инфраструктуры. Объём бака превышает 200 литров, а нагрев воды возможен как от стояночного отопителя, так и от электрического проточного нагревателя. Такой набор делает автодом полностью самодостаточным.

Состояние и комплект запчастей

Перед продажей автомобиль прошёл масштабное техническое обновление. Были установлены шесть новых шин, заменены все 12 ступичных подшипников, тормозные шланги, радиатор, элементы топливной системы и фильтры. Также модернизировали гидроусилитель руля и установили увеличенный топливный бак с водоотделяющим предфильтром.

Отдельного внимания заслуживает комплект запасных частей. Вместе с машиной покупатель получает дополнительную кабину, крылья, решётку радиатора и другие элементы кузова. Такой запас подчёркивает экспедиционный характер проекта и его ориентацию на автономные маршруты.