Дом, которому не нужен асфальт: в Европе продают экспедиционный грузовик с неожиданной начинкой

Обычные автодома теряются на фоне машин, которые изначально создавались для выживания, а не для комфорта. На европейском рынке появился именно такой экземпляр — экспедиционный автодом на базе советского грузовика Урал-4320, способный заменить и транспорт, и полноценное жильё в самых удалённых точках маршрута.
Необычный автомобиль выставлен на продажу в Германии и зарегистрирован в Вендлингене, недалеко от Штутгарта. Частный продавец оценивает его в 26 999 евро, что эквивалентно примерно 2,54 млн рублей по текущему курсу. Для европейского рынка автодомов такая сумма выглядит нетипично скромно, учитывая класс техники и уровень подготовки.
В основе проекта лежит Урал-4320 1984 года выпуска. Несмотря на солидный возраст, пробег автомобиля составляет всего 20 тысяч километров. Машина прошла глубокую модернизацию и позиционируется как полностью автономное решение для экстремальных путешествий и длительных экспедиций.
Грузовик оснащён дизельным двигателем мощностью 209 л. с. (154 кВт), механической коробкой передач и полным приводом. Трёхосная схема остаётся визитной карточкой модели и обеспечивает высокую проходимость вне асфальта. Именно за эту конфигурацию Урал-4320 десятилетиями ценился в тяжёлых условиях эксплуатации, сообщает 110km.ru.
По словам продавца, автомобиль ранее использовался в соревнованиях по трек-триалу. Это объясняет акцент на техническую выносливость и готовность к серьёзному бездорожью. При этом действующего техосмотра TÜV у машины нет, хотя она заявлена как полностью работоспособная.
Жилое пространство выполнено на базе съёмного изолированного контейнера LAK2 с теплоизоляцией Armaflex толщиной 24 мм. Внутри размещены двуспальная кровать, кондиционер и автономное отопление мощностью 5 кВт. За энергоснабжение отвечают солнечные панели суммарной мощностью 400 Вт и аккумуляторы на 440 А·ч при напряжении 24 В.
Система водоснабжения рассчитана на длительное пребывание вдали от инфраструктуры. Объём бака превышает 200 литров, а нагрев воды возможен как от стояночного отопителя, так и от электрического проточного нагревателя. Такой набор делает автодом полностью самодостаточным.
Перед продажей автомобиль прошёл масштабное техническое обновление. Были установлены шесть новых шин, заменены все 12 ступичных подшипников, тормозные шланги, радиатор, элементы топливной системы и фильтры. Также модернизировали гидроусилитель руля и установили увеличенный топливный бак с водоотделяющим предфильтром.
Отдельного внимания заслуживает комплект запасных частей. Вместе с машиной покупатель получает дополнительную кабину, крылья, решётку радиатора и другие элементы кузова. Такой запас подчёркивает экспедиционный характер проекта и его ориентацию на автономные маршруты.
