Двигатель замирает в ловушке: система подогрева становится звеном, вокруг которого растут сомнения

Зимний холод снижает ресурс двигателя при запуске отметил Jalopnik

Зимой мотор любого автомобиля сталкивается с экстремальной нагрузкой, особенно когда температура стабильно уходит в глубокий минус. Вязкость масел растёт, запуск даётся тяжелее, а ресурс узлов сокращается быстрее обычного. Многие водители даже не догадываются, насколько сильно холод влияет на силовую установку. Об этом сообщает издание Jalopnik.

Фото: Desiggned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины в снежный день

Что представляет собой подогреватель блока цилиндров

Работа двигателя в условиях отрицательных температур напрямую зависит от состояния технических жидкостей — масла, охлаждающей смеси и трансмиссионных составов. При сильном охлаждении они густеют, что затрудняет их циркуляцию и снижает эффективность смазки на этапе запуска. В результате сопротивление вращению увеличивается, стартеру требуется больше энергии, а аккумулятор разряжается быстрее. Именно поэтому устройство для предварительного подогрева блока цилиндров стало важным элементом подготовки авто к эксплуатации в суровом климате.

Исторически первый подогреватель придумал в 1947 году житель Северной Дакоты Эндрю Фримен, который установил под капот электрический нагреватель, подогревающий жидкости до рабочей температуры. Идея быстро прижилась в северных регионах, а позже производители вывели на рынок несколько разновидностей таких систем. На современном рынке доступны устройства, устанавливаемые как внутрь силового агрегата, так и снаружи, а также решения, влияющие только на масло или охлаждающую жидкость.

Большинство серийных моделей работает от бытовой сети переменного тока через стандартную вилку. Такой подход до сих пор остаётся одним из самых надёжных, поскольку исключает вмешательство в электронные системы автомобиля и обеспечивает стабильный нагрев. Некоторые автолюбители используют подогреватели как элемент комплексной подготовки машины к зиме, совмещая их с утеплением моторного отсека и использованием специальных зимних жидкостей.

Разновидности подогревателей и особенности их установки

Производители выпускают несколько категорий устройств, различающихся способом монтажа и зоной нагрева. Самые простые конструкции размещаются на поверхности двигателя и отдают тепло через металлические стенки. Стоят они относительно недорого, а установка не требует специальных навыков. Более доступным вариантом считаются подогреватели щупа масла: нагревательный элемент опускается внутрь блока цилиндров, ускоряя разжижение масла.

Магнитные и клейкие нагревательные пластины крепятся к масляному поддону или блоку мотора. Их популярность объясняется универсальностью и простотой использования. Цена на такие решения начинается от нескольких десятков долларов, что делает их удобным выбором для владельцев старых автомобилей или техники, постоянно находящейся на улице в морозный сезон.

Более технологичные системы требуют демонтажа штатных деталей. Например, подогреватели заглушек охлаждающей системы заменяют традиционные элементы на версии с интегрированным нагревателем. Такие устройства напрямую прогревают антифриз, тем самым обеспечивая лучшие условия для старта двигателя. Отдельную категорию составляют проточные подогреватели: они встраиваются в шланг системы охлаждения и постепенно разогревают жидкость, обеспечивая её циркуляцию даже до запуска мотора.

Цены на продвинутые системы зависят от модели автомобиля, уровня сложности установки и мощности нагревателя. Более высокие характеристики предполагают более интенсивный разогрев и меньшее время подготовки автомобиля к движению.

Почему холостой прогрев больше не считается эффективным

Многие водители до сих пор уверены, что правильный прогрев двигателя — это несколько минут работы на холостом ходу перед поездкой. Но реальность современного автопрома изменилась: карбюраторы уступили место инжекторным системам, которые автоматически регулируют состав смеси и способны обеспечить уверенный холодный старт. Таким образом традиция "дать мотору поработать" превращается лишь в привычку, лишённую практического смысла.

Работа двигателя на переобогащенной смеси приводит к попаданию несгоревшего топлива на стенки цилиндров, что смывает масляную плёнку. В таких условиях детали начинают испытывать повышенное трение, сокращая ресурс пары "поршень-цилиндр" и увеличивая риск дальнейшего износа. Кроме того, современные моторы получают полную смазку уже в течение первой минуты после запуска, поэтому длительное ожидание не улучшает условия, а только повышает расход топлива.

Впрочем, не стоит сразу же нажимать на газ: механизмы должны мягко выйти на рабочий режим. Для регионов с затяжной зимой подогреватель оказывается куда эффективнее, поскольку он предварительно разогревает жидкости, сокращая период холодной работы двигателя.

Одним из факторов риска в морозы остаётся загустевание масел, о котором напоминает материал о том, как ведёт себя масло при холодном запуске.

Дополнительные преимущества использования подогревателей

Предварительный подогрев снижает нагрузку на аккумулятор и стартер, повышает ресурс двигателя и сокращает время подготовки автомобиля к поездке. Такие устройства активно применяются в северных регионах, где морозы держатся месяцами, а холодные запуски происходят ежедневно. Для дизельных автомобилей, особенно чувствительных к температуре топлива и смазки, подогреватель даёт особенно заметный эффект.

В некоторых странах его использование рекомендуется автопроизводителями как часть стандартной зимней эксплуатации. Это актуально и для гибридов, поскольку подготовленный ДВС быстрее входит в оптимальный режим.

Сравнение различных типов подогревателей

Разные категории подогревателей обладают уникальными особенностями.

Пластины на магните или клею просты в установке, универсальны и подходят для большинства моделей. Они прогревают поддон и частично блок цилиндров, но не воздействуют на охлаждающую систему.

Подогреватели щупа обеспечивают быстрый разогрев масла, что важно для регионов, где температура опускается значительно ниже нуля. Однако они не создают комплексного прогрева блока.

Встроенные системы, заменяющие штатные заглушки охлаждения, обеспечивают полноценный прогрев антифриза. Это лучший вариант для суровых условий, хотя и самый затратный. Проточные подогреватели также обеспечивают равномерный нагрев и циркуляцию жидкости.

Для владельцев современных авто полезно учитывать рекомендации о зимней эксплуатации, включая подбор соответствующих расходников. В частности, материал о том, какие жидкие автомобильные реагенты используются зимой помогает понять, как комплексный уход влияет на ресурс автомобиля.

Плюсы и минусы подогревателей двигателя

Преимущества: сокращение износа, устойчивый запуск в мороз, снижение нагрузки на АКБ, уменьшение расхода топлива в первые минуты движения. Прогретый двигатель быстрее выходит на рабочие режимы, а водитель экономит время.

Недостатки: необходимость подключения к электросети, стоимость установки сложных систем, зависимость эффективности от мощности и правильности подбора устройства.

Советы по выбору подогревателя двигателя

При выборе важно учитывать тип двигателя, климат, материал блока, доступность плоскостей для крепления и особенности системы охлаждения. Мощность подбирается исходя из условий эксплуатации: при температурах ниже -20 °C лучше выбирать устройства, рассчитанные на глубокий прогрев.

Обращайте внимание на сертификацию, качество кабелей, защиту от влаги и перегрева. Лучше выбирать известные бренды, а установку сложных моделей доверять специалистам.

Популярные вопросы о подогревателях двигателя