Огонь нашёл слабое звено: пожар на крытой парковке вывел один автомобиль в центр тревожной интриги

На парковке в Ижевске загорелся ВАЗ 2115 по данным udm-info.ru
Авто

Прохладный вечер в Ижевске завершился неожиданным ЧП: на крытой парковке вспыхнул автомобиль, оставленный владельцем на прогрев. Ситуация развивалась стремительно, хотя на стоянке в этот момент не было повышенной нагрузки и движения.

Тушение пожара солдатами авиационно-спасательного взвода
Фото: Flickr by Bundesheer Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тушение пожара солдатами авиационно-спасательного взвода

Хронология происшествия

Пожар начался около 21:00, когда 29-летний водитель припарковал "ВАЗ 2115" на крытой площадке и оставил его прогреваться. Через некоторое время из-под капота автомобиля пошел густой дым. Очевидцы первыми заметили неладное и попытались сбить возгорание с помощью огнетушителей. Они действовали быстро, но конструкция капота не поддавалась, что существенно осложнило ситуацию и позволило огню набрать силу.

Когда попытки потушить пламя оказались безрезультатными, люди, находившиеся рядом, вызвали пожарных. Подразделение прибыло оперативно, сработало слаженно и перекрыло огню путь к другим машинам. На парковке находились более дорогие автомобили — "Инфинити", "Тойота" и "Лада Ларгус", и любое промедление могло усилить ущерб.

Работа экстренных служб

По информации пресс-службы МЧС по Удмуртии, расчет быстро локализовал пожар, несмотря на интенсивное распространение огня в моторном отсеке. Пламя удалось удержать в пределах площади около 2 кв. м, что позволило минимизировать ущерб для парковки и других владельцев. Повреждения получил только моторный отсек "ВАЗ 2115", на котором и возникло возгорание, сообщает udm-info.ru.

Специалисты предварительно установили, что причиной пожара могла стать разгерметизация охладительной системы. Такой дефект нередко приводит к перегреву и утечке технических жидкостей, которые при контакте с горячими элементами способны воспламеняться. Экстренные службы продолжают проверку, фиксируя детали происшествия и оценивая техническое состояние автомобиля.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
