Купили авто — и стали его временным владельцем: внезапный поворот делает сделку рискованной

Неожиданные судебные решения с потерей уже купленного автомобиля стали тревожным сигналом для российского авторынка. В нескольких регионах клиенты лишились машин спустя месяцы после сделки, хотя формально соблюли все правила покупки.

Судебные возвраты автомобилей

В ноябре 2025 года злоумышленники адаптировали под рынок подержанных машин известную "схему Долиной", ранее характерную для недвижимости. В Екатеринбурге жертвой стала женщина, купившая кроссовер у перекупщика. Машина оказалась в розыске после заявления прежнего владельца, который сослался на влияние мошенников и сообщил об угоне. Новая хозяйка успела вложиться в ремонт двигателя и подвески, но осталась и без денег, и без транспорта.

Похожая история произошла в Самаре: продавшая автомобиль женщина позже потребовала его вернуть, утверждая, что была под "сильным влиянием" покупателя. Машина уже находилась у бойца СВО, который узнал о споре, будучи на передовой. В Тюменской области подобные иски пока касались только квартир, однако эксперты предупреждают, что тенденция может перекинуться и на авторынок.

Юридическая природа конфликтов

Специалисты отмечают, что попытки оспорить сделки с участием пожилых людей на авторынке встречались и раньше, но были редкими. По словам юриста Станислава Солнцева, подобные истории чаще связаны с семейными спорами, а не с продуманными аферами. В прямой речи он подчеркивает: "Схемы с оспариванием сделок пожилыми людьми или их родственниками на рынке авто существуют давно, но они носят единичный, а не массовый характер именно по причине отсутствия регистрации права. Чаще это связано с семейными конфликтами". Остальные его оценки сводятся к тому, что массового переноса механизма "схемы Долиной" на автомобильный рынок не произойдет, поскольку экономически такая модель здесь несостоятельна.

Юрист также указывает, что важнее всего остается классическое мошенничество: продажа кредитных машин, подделка документов или обман с предоплатой. В этом контексте угрозы мошеннических схем для покупателей подержанных автомобилей оказываются более разнообразными, чем простое копирование практики из сделок с жильем.

Как снизить риски при покупке

Покупателям советуют тщательно фиксировать все обстоятельства сделки. Подробный договор купли-продажи с паспортными данными сторон и приложением в виде акта приема-передачи становится основой для защиты в суде. Документ должен отражать передачу машины и денег, а также отсутствие взаимных претензий, что впоследствии уменьшает вероятность оспаривания.

Отдельно юристы рекомендуют видеофиксацию процесса покупки. На записи должен быть виден продавец, подтверждающий понимание сути сделки и отсутствие давления. Подписи на документах он должен ставить лично — это важнейшее доказательство осознанного волеизъявления. Если продавец пожилой, допустимо запросить справки из ПНД и наркодиспансера, чтобы исключить возможные основания для дальнейших исков.

Фиктивные собственники и налоговые споры

Солнцев обращает внимание и на распространенную практику оформления автомобилей на пожилых родственников для снижения налога. Юрист поясняет, что такая схема выглядит законной только формально, а в большинстве случаев представляет собой фиктивную передачу собственности. Это создает риски признания сделки притворной с последующим доначислением налога фактическому владельцу, сообщает tmn.aif.ru.

И все же он подчеркивает, что подобные конструкции не являются базой для массового мошенничества по "схеме Долиной". Правовая конструкция перехода права собственности на автомобиль слишком отличается от недвижимости, чтобы обеспечивать устойчивый механизм повторного отъема актива через суд.