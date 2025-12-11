Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для январского посева земляники рекомендуют стратификацию семян
Ближайшие эволюционные родственники человека выглядят куда менее "верными" партнёрами
Переехавший в Израиль Антон Привольнов радуется тёплым зимам
Хели-ски перестаёт быть забавой элиты — New York Post
Спутник CubeSat подключили к ICARUS для отслеживания миграций животных — NatGeo
Арендаторам следует бронировать дома заранее перед Новым годом — депутат Чаплин
Косатки и дельфины объединились для охоты в океане — Nature Scientific Reports
Онлайн-тренировки усилили влияние на спортивные привычки женщин — LEVITA
Орхидеи перестают формировать бутоны из-за дефицита света и перепадов температуры

Купили авто — и стали его временным владельцем: внезапный поворот делает сделку рискованной

В Екатеринбурге и Самаре покупатели лишились авто после оспаривания сделок — Солнцев
Авто

Неожиданные судебные решения с потерей уже купленного автомобиля стали тревожным сигналом для российского авторынка. В нескольких регионах клиенты лишились машин спустя месяцы после сделки, хотя формально соблюли все правила покупки.

Автокредит
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автокредит

Судебные возвраты автомобилей

В ноябре 2025 года злоумышленники адаптировали под рынок подержанных машин известную "схему Долиной", ранее характерную для недвижимости. В Екатеринбурге жертвой стала женщина, купившая кроссовер у перекупщика. Машина оказалась в розыске после заявления прежнего владельца, который сослался на влияние мошенников и сообщил об угоне. Новая хозяйка успела вложиться в ремонт двигателя и подвески, но осталась и без денег, и без транспорта.

Похожая история произошла в Самаре: продавшая автомобиль женщина позже потребовала его вернуть, утверждая, что была под "сильным влиянием" покупателя. Машина уже находилась у бойца СВО, который узнал о споре, будучи на передовой. В Тюменской области подобные иски пока касались только квартир, однако эксперты предупреждают, что тенденция может перекинуться и на авторынок.

Юридическая природа конфликтов

Специалисты отмечают, что попытки оспорить сделки с участием пожилых людей на авторынке встречались и раньше, но были редкими. По словам юриста Станислава Солнцева, подобные истории чаще связаны с семейными спорами, а не с продуманными аферами. В прямой речи он подчеркивает: "Схемы с оспариванием сделок пожилыми людьми или их родственниками на рынке авто существуют давно, но они носят единичный, а не массовый характер именно по причине отсутствия регистрации права. Чаще это связано с семейными конфликтами". Остальные его оценки сводятся к тому, что массового переноса механизма "схемы Долиной" на автомобильный рынок не произойдет, поскольку экономически такая модель здесь несостоятельна.

Юрист также указывает, что важнее всего остается классическое мошенничество: продажа кредитных машин, подделка документов или обман с предоплатой. В этом контексте угрозы мошеннических схем для покупателей подержанных автомобилей оказываются более разнообразными, чем простое копирование практики из сделок с жильем.

Как снизить риски при покупке

Покупателям советуют тщательно фиксировать все обстоятельства сделки. Подробный договор купли-продажи с паспортными данными сторон и приложением в виде акта приема-передачи становится основой для защиты в суде. Документ должен отражать передачу машины и денег, а также отсутствие взаимных претензий, что впоследствии уменьшает вероятность оспаривания.

Отдельно юристы рекомендуют видеофиксацию процесса покупки. На записи должен быть виден продавец, подтверждающий понимание сути сделки и отсутствие давления. Подписи на документах он должен ставить лично — это важнейшее доказательство осознанного волеизъявления. Если продавец пожилой, допустимо запросить справки из ПНД и наркодиспансера, чтобы исключить возможные основания для дальнейших исков.

Фиктивные собственники и налоговые споры

Солнцев обращает внимание и на распространенную практику оформления автомобилей на пожилых родственников для снижения налога. Юрист поясняет, что такая схема выглядит законной только формально, а в большинстве случаев представляет собой фиктивную передачу собственности. Это создает риски признания сделки притворной с последующим доначислением налога фактическому владельцу, сообщает tmn.aif.ru.

И все же он подчеркивает, что подобные конструкции не являются базой для массового мошенничества по "схеме Долиной". Правовая конструкция перехода права собственности на автомобиль слишком отличается от недвижимости, чтобы обеспечивать устойчивый механизм повторного отъема актива через суд.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Авто
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Горячие точки
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Популярное
Формальный запрет остаётся, но свет меняется: дискуссия о LED в галогене становится всё острее

Светодиоды против галогена: новое поколение ламп ломает старые правила и доказывает, что запрет не всегда равен опасности.

Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Европейская политика усиливает риск военной эскалации — экономист Аннамария Артнер
Карты перетасованы заново: многополярность разбирает западную монополию на кирпичики нового порядка
США предлагают Европе восстановить импорт энергоресурсов из России
Глава Банка Италии считает, что наступает эпоха дедолларизации
Россия запускает серийное производство плавучих АЭС Сергей Ивaнов Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин
Небо подавало знаки, но их никто не увидел: крылатые хищники могли раскрыть тайну пропавшей семьи
Цветок, влюбляющий с первого вдоха: дачники массово бросают розы ради этого одного ароматного сорта
Бутерброды уходят в прошлое: эта горячая закуска из красной рыбы исчезает со стола первым делом
Бутерброды уходят в прошлое: эта горячая закуска из красной рыбы исчезает со стола первым делом
Последние материалы
Хели-ски перестаёт быть забавой элиты — New York Post
Гороскоп 12 декабря показывает совместимость знаков с Овном
Спутник CubeSat подключили к ICARUS для отслеживания миграций животных — NatGeo
Калистеника позволяет прогрессировать без утяжелений — Mayo Clinic
Скумбрия становится плотной только при холодном рассоле
Арендаторам следует бронировать дома заранее перед Новым годом — депутат Чаплин
Косатки и дельфины объединились для охоты в океане — Nature Scientific Reports
Рекомендуется обрезать кусты после первых морозов — владелец Виктор Климанов
Онлайн-тренировки усилили влияние на спортивные привычки женщин — LEVITA
Орхидеи перестают формировать бутоны из-за дефицита света и перепадов температуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.