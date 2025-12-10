Зима сметает слабых: только несколько машин проходят там, где дороги превращаются в ловушку

Haval Jolion остаётся самым доступным полноприводным SUV от 2,55 млн рублей

Найти доступный полный привод на рынке становится всё сложнее: цены растут, модели исчезают, а настоящая зима быстро показывает, какие автомобили действительно готовы к плохим дорогам. Несмотря на это, в продаже остаются несколько SUV, способных сочетать проходимость и приемлемую стоимость. Они различаются по оснащению, происхождению и классу, но объединяет их одно — возможность уверенно двигаться по снегу и льду. Об этом сообщает autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Почему недорогие полноприводные SUV снова востребованы

Зимняя эксплуатация требует от автомобиля уверенного сцепления, предсказуемости и достаточного запаса мощности. Полный привод помогает сохранять контроль при старте, на скользкой дороге и при движении по рыхлому снегу — это особенно заметно в условиях, когда зима проверяет высоких и тяжёлых, и многие кроссоверы раскрывают свои слабые места.

За последние годы на российском рынке появилось множество моделей из Китая и Белоруссии, а также новые российские проекты, что расширило выбор автолюбителей. Однако стоимость большинства иномарок заметно превышает психологический порог в 3 млн рублей, который многие считают пределом разумности. Поэтому внимание привлекают те модели, которые ещё вписываются в этот диапазон.

Haval Jolion: функциональный и доступный вариант

Одним из наиболее доступных полноприводных кроссоверов остаётся Haval Jolion. Модель с турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л. с., оснащённая семиступенчатым "роботом", предлагается по цене от 2 549 000 рублей.

Автомобиль комплектуется светодиодной оптикой, системой климат-контроля, камерой заднего вида и круиз-контролем. Сборка локализована под Тулой, что помогает удерживать цену и ускоряет поставки. Для своего класса Jolion остаётся одной из самых популярных моделей благодаря сочетанию оснащения и доступности.

Belgee X70: белорусская версия популярного кроссовера

Белорусский Belgee X70 — это лицензионная копия хорошо известного Geely Atlas Pro. Он оснащён силовым агрегатом мощностью 150 л. с., "роботом" и системой мягкого гибрида. Стоимость начинается от 2 625 990 рублей.

Опционально доступны современные мультимедийные функции, расширенные режимы помощи водителю и комфортабельный салон. Автомобиль производится на заводе "Белджи" под Минском и представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет баланс между ценой, электроникой и удобством.

Solaris HC: знакомая модель под новым именем

Под брендом Solaris на рынок вышла модель HC, в основе которой лежит хорошо известный в России Hyundai Creta. Версия с механической коробкой передач стоит от 2 868 000 рублей, а более удобная двухпедальная модификация — примерно на 200 тысяч дороже.

Автомобиль собирается на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Покупатели получают знакомую конструкцию, проверенную эксплуатацией, надёжность агрегатов и необходимый набор опций.

Tenet T7: российский SUV с китайскими корнями

Tenet T7 — ещё один полноприводный кроссовер стоимостью до 3 млн рублей. Он собирается в Калуге и является фактически двойником китайского Chery Tiggo 7L, повторяя его технические параметры, мотор мощностью 150 л. с. и трансмиссию.

Такое сходство делает модель предсказуемой в обслуживании и эксплуатации, а наличие локальной сборки обеспечивает стабильность поставок.

BAW 212: самый доступный классический внедорожник

BAW 212 — единственный среди представленного списка полноценный рамный внедорожник. При цене от 2 945 000 рублей он остаётся самым дешёвым автомобилем такого типа на российском рынке.

Модель оборудована двухлитровым мотором мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатым автоматом. Поставляется напрямую из Китая и ориентирована на тех, кому нужен простой, но выносливый внедорожник с хорошей проходимостью — особенно в ситуациях, когда эти машины остаются символами надёжности.

Сравнение доступных полноприводных моделей

Haval Jolion предлагает оптимальное соотношение цены и оснащения.

Belgee X70 привлекает технологичностью и мягким гибридом.

Solaris HC — вариант с проверенной конструкцией и широкой узнаваемостью.

Tenet T7 сочетает локальную сборку и популярную китайскую платформу.

BAW 212 — выбор для тех, кому нужен настоящий внедорожник.

Такое сравнение помогает определить, какой автомобиль лучше подходит для определённых условий эксплуатации и бюджета.

Плюсы и минусы недорогих полноприводных SUV

При выборе среди доступных моделей важно учитывать их особенности.

Плюсы:

полный привод обеспечивает уверенность зимой;

большинство моделей оснащены современными системами помощи водителю;

локальная сборка снижает стоимость обслуживания;

ценовой диапазон остаётся доступным по меркам текущего рынка.

Минусы:

некоторые модели представляют собой перелицованные версии старых платформ;

доступность опций зависит от выбранной комплектации; у бюджетных внедорожников может быть

жёсткая подвеска;

мощность двигателей чаще всего ограничена экономичным форматом.

Советы по выбору полноприводного SUV

Определите, нужен ли вам кроссовер или полноценный внедорожник.

Учитывайте климат вашего региона и частоту поездок зимой.

Сравнивайте оснащение в базовых комплектациях, чтобы избежать лишних затрат.

Проверяйте стоимость обслуживания и наличие запчастей.

Популярные вопросы о доступных полноприводных SUV

Какой вариант лучше для города?

Для городской эксплуатации подойдут Haval Jolion, Belgee X70 или Solaris HC.

Что выбрать для загородных дорог?

Tenet T7 или BAW 212 подойдут лучше благодаря большей выносливости.

Можно ли уложиться в бюджет до 3 млн руб.?

Да, все перечисленные модели соответствуют этому условию.