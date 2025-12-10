Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Резко вырос расход бензина? Проверьте эти мелочи — именно они чаще всего воруют топливо

Подклинивающие тормоза повышают расход топлива автомобиля – автоэксперт Петров
Авто

Повышенный расход топлива не всегда связан с поломкой двигателя — нередко причина кроется в манере вождения или некачественном топливе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Вид из салона с лампочкой топлива
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид из салона с лампочкой топлива

Он отметил, что повышенный расход топлива может быть связан не только с техническими неисправностями, но и с внешними факторами. Одной из распространенных причин становится некачественное топливо — если сразу после заправки загорается индикатор Check Engine, это может указывать на проблемы с его составом.

"Качество бензина напрямую влияет на расход. Если топливо не соответствует нормам, двигатель работает нестабильно, что может вызвать перерасход. В некоторых случаях это сопровождается загоранием сигнала Check Engine на приборной панели", — пояснил Петров.

По его словам, манера вождения также оказывает существенное влияние на эффективность работы двигателя. Агрессивные ускорения, резкие торможения и движение на повышенных оборотах приводят к излишнему расходу топлива даже при полностью исправном автомобиле.

"Даже технически исправная машина будет расходовать больше топлива, если водитель управляет ею нерационально. Резкие ускорения, частые разгоны и торможения, движение на повышенных оборотах создают лишнюю нагрузку на двигатель. В результате мотор работает менее эффективно, и расход топлива закономерно увеличивается", — отметил автоэксперт.

Он добавил, что к техническим причинам перерасхода топлива относятся загрязнение топливной системы, форсунок и впускного коллектора, а также установка некачественного воздушного фильтра с низкой пропускной способностью. По словам эксперта, при использовании таких фильтров создается сопротивление воздушному потоку, из-за чего двигатель работает с повышенной нагрузкой. Также увеличение расхода топлива может быть связано с неправильно подобранным маслом, которое не обеспечивает достаточных смазывающих свойств.

"На расход топлива влияют и неисправности, не связанные напрямую с двигателем. Например, подклинивающие тормозные механизмы или загрязненные радиаторы системы охлаждения заставляют мотор работать менее эффективно. В результате даже при отсутствии других поломок расход топлива увеличивается, поэтому при первых признаках проблемы следует обращаться в автосервис для диагностики", — заключил Петров.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
