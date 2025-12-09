Цены лезут вверх, а выбор тает: рынок всё же оставил несколько машин, способных удивить оснащением

На российском рынке назвали бюджетные модели 2025 года до 2 млн рублей — Autonews

Осенью 2025 года российский рынок пережил очередной виток повышения цен, и многие модели постепенно вышли за пределы доступного сегмента. На фоне сокращения скидок и роста базовых цен выбор бюджетных машин заметно сократился. Однако в диапазоне до 2 млн рублей всё ещё остались модели, которые могут заинтересовать покупателей, ищущих оптимальное сочетание стоимости, оснащения и практичности. Об этом сообщает Autonews.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE S50 front

Как изменился рынок бюджетных автомобилей

Во второй половине 2025 года стоимость автомобилей росла почти во всех сегментах. Компании снимали промоакции, урезали привилегии и пересматривали минимальные комплектации, что привело к постепенному удорожанию даже наиболее бюджетных моделей. Наиболее стабильно в ценовом сегменте до 2 млн рублей удержались автомобили Lada, однако ряд иностранных брендов также сохранил доступные варианты. Это особенно актуально для тех, кто ищет кроссовер или седан по разумной цене.

Сегмент машин до 2 млн рублей стал значительно компактнее, но на рынке всё ещё присутствует несколько моделей, которые могут предложить как базовое оснащение, так и конкурентные технические характеристики. Покупатели обращают внимание на клиренс, трансмиссию, экономичность и наличие современных опций, включая мультимедиа, климат-контроль и электронные ассистенты.

Livan X6 Pro: один из самых доступных кроссоверов

Livan X6 Pro остаётся одним из наиболее бюджетных китайских кроссоверов в России. При цене от 1 869 900 рублей модель предлагает компоновку, напоминающую Lada XRAY, и оснащение, включающее аналоговую приборную панель, восьмидюймовый экран мультимедиа и систему бесключевого доступа. Дорожный просвет почти в 19 см делает автомобиль удобным для российских дорог и умеренного бездорожья. Кроссовер привлекает тем, что в минимальной комплектации предлагает те опции, которые ещё недавно были доступны только в более дорогих сегментах.

JAC JS3: вместительный бюджетный кроссовер

JAC JS3 стоит 1 989 000 рублей — это один из немногих кроссоверов, которые не перешагнули психологическую границу. Он относится к тому же классу, что Hyundai Creta, но при этом выигрывает по цене. Вместительный багажник объёмом 600 литров делает модель практичной для поездок и городской эксплуатации. Покупатели отмечают сбалансированность комплектаций и отсутствие значимых компромиссов при выборе самой доступной версии.

Belgee S50: самый дешёвый седан года

Belgee S50 — один из наиболее интересных вариантов среди бюджетных седанов. Его стоимость начинается от 1 999 990 рублей, и благодаря этому автомобиль стал самым доступным четырёхдверным седаном года. Фактически это локализованная версия Geely Emgrand, выпускаемая на заводе под Минском. Главное преимущество — наличие шестиступенчатого "автомата" даже в пределах бюджета до 2 млн рублей, что делает модель особенно привлекательной для тех, кто не хочет выбирать механику.

Solaris HS: конкурент доступных седанов

Solaris HS также позиционируется как бюджетная альтернатива более дорогим моделям. При цене от 1 970 000 рублей в базе автомобиль оснащён шестиступенчатой механикой. В комплектации Comfort доступен набор востребованных опций: кондиционер, круиз-контроль, система бесключевого доступа и подогрев передних сидений. Это предложение ориентировано на тех, кто готов отказаться от двухпедальной версии в пользу более низкой стоимости.

BAIC X55: доступная альтернатива крупным кроссоверам

BAIC X55 с начальной ценой от 1 975 000 рублей стал доступной заменой популярным моделям вроде Toyota RAV4 и Kia Sportage. Кроссовер оснащён мощным двигателем на 177 л. с., семиступенчатым "роботом" и современными опциями: цифровой панелью приборов, датчиком дождя и круиз-контролем. Калининградская сборка делает модель доступной и по цене, и по срокам поставок.

Livan S6 Pro: седан на общей платформе с Coolray

Седан Livan S6 Pro стоит от 1 984 000 рублей и построен на той же платформе, что и Geely Coolray. Все комплектации оснащены семиступенчатым "роботом", что делает модель технически более современной. Единственным существенным недостатком покупатели называют багажник объёмом всего 418 литров, что меньше, чем у многих конкурентов.

Haval Jolion: по-прежнему один из самых популярных

Цена на базовый Haval Jolion остаётся в пределах 1 999 000 рублей. За эти деньги покупатель получает кроссовер с механической коробкой передач, что позволяет модели оставаться в доступной категории. Jolion уже долгое время удерживает высокие позиции в рейтинге продаж и остаётся одним из наиболее востребованных кроссоверов китайского происхождения.

Haval M6: доступная альтернатива в линейке бренда

Haval M6 также входит в условно бюджетный сегмент. Его цена начинается с отметки 1 999 000 рублей, но только в комплектации с механической коробкой передач. После локализации производства в Калуге модель стала более доступной по цене и поставкам. M6 интересен тем, кто выбирает недорогой, но вместительный кроссовер на каждый день.

Tenet T4: новый популярный кроссовер

Tenet T4 — новинка 2025 года, собранная на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобиль имеет цену от 1 999 000 рублей и оснащён пятиступенчатой механикой и двигателем на 113 л. с. Уже через три месяца после начала продаж модель вошла в число самых продаваемых кроссоверов в стране, что говорит о высоком спросе в бюджетном сегменте.

Москвич 3: отечественный вариант в пределах 2 млн

"Москвич 3" завершает список наиболее доступных моделей. Его двухпедальная версия стоит ровно 2 млн рублей. В комплект оборудования входят климат-контроль, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Модель ориентирована на покупателей, которые ищут недорогой отечественный кроссовер с современными опциями и приемлемой динамикой.

Сравнение: китайские модели vs отечественные автомобили

Китайские автомобили предлагают более богатое оснащение даже в базовых комплектациях.

Российские модели выигрывают по стоимости обслуживания и доступности запчастей.

Китайские кроссоверы быстрее обновляются и предлагают современные технологии — например, это заметно по современным функциям Lada Azimut.

Отечественные автомобили обеспечивают более низкую цену владения и привычную эргономику.

Это сравнение помогает понять, какие факторы важнее конкретному покупателю: оснащение или доступность обслуживания.

Плюсы и минусы автомобилей до 2 млн рублей

Преимущества:

широкий выбор китайских моделей с современными опциями;

наличие механики и вариаторов для разных предпочтений;

доступные цены на обслуживание Lada и "Москвич";

возможность выбрать кроссовер с хорошим клиренсом.

Недостатки:

механические коробки часто доступны только в самых дешёвых версиях;

мощность двигателей обычно ограничена;

урезанные базовые комплектации у ряда моделей;

локальные версии могут отличаться по качеству сборки — что особенно заметно при неправильном выборе аксессуаров, связанных с уходом за светом фар.

Советы: как выбрать автомобиль до 2 млн рублей

Определите, какой тип трансмиссии вам подходит — автомат, вариатор или механика.

Сравните клиренс и габариты — это важно для городских и загородных поездок.

Изучите стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Обращайте внимание на расход топлива и тип двигателя.

Проверьте наличие систем безопасности, включая ЭРА-ГЛОНАСС.

Тестируйте автомобиль лично перед покупкой.

Сравнивайте комплектации разных брендов, а не только цену.

Популярные вопросы об автомобилях до 2 млн рублей

Хватает ли 2 млн рублей на покупку кроссовера?

Да, на рынке есть несколько моделей китайских и отечественных брендов, соответствующих этому бюджету.

Какой автомобиль в этом сегменте считается самым надёжным?

Выбор зависит от бренда, но многие покупатели выделяют модели Haval и JAC за стабильность в эксплуатации.

Есть ли седаны дешевле 2 млн рублей с автоматом?

Да, например Belgee S50 доступен с классическим "автоматом" в этом бюджете.