Граница в несколько лошадей оборачивается миллионами: машины среднего сегмента уходят в недосягаемость

Рост утильсбора продолжает формировать ценовую политику на автомобильном рынке и исключает вероятность снижения стоимости машин. Об этом сообщает NewsInfo.
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов поясняет, что повышение сбора уже привело к заметному подорожанию как новых, так и подержанных моделей.
Эксперт отмечает, что рост утильсбора сильнее всего отразился на машинах, находящихся на границе по мощности двигателя. Они стали востребованнее, поскольку более мощные автомобили прибавили в цене от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
"Дальше утильсбор будет регулярно ещё повышаться, снижения цены не будет", — заявил Попов.
Он добавил, что модели со "спорной" мощностью подорожали из-за разницы в стоимости аналогов более высокого класса.
По словам эксперта, эффект, который предполагался при пересмотре утильсбора, проявится нескоро. Он привёл пример различий между ставками для автомобилей мощностью 159 и 165 лошадиных сил.
"Я не верю, что утилизация автомобиля мощностью 159 "лошадей" стоит пять тысяч рублей, а автомобиля мощностью 165 "лошадей" стоит больше миллиона", — полагает автоэксперт.
Он подчеркнул несоразмерность нагрузки, которая в перспективе пяти-семи лет может так и не принести ожидаемого результата.
Попов сообщил, что удорожание затронуло и рынок подержанных авто: внутри страны они выросли в цене почти на четверть. Он отметил, что ожидать обратной динамики бессмысленно, поскольку повышение затрат производителей и импортеров стало устойчивым.
Эксперт считает, что решение о покупке автомобиля нужно принимать, исходя из реальной потребности.
"Зависит от того, насколько автомобиль вам нужен и ездили ли вы до этого на автомобиле", — ответил на вопрос Попов.
Он добавил, что покупка оправдана лишь тогда, когда без машины невозможно обойтись.
Специалист подчёркивает, что дальнейшее повышение утильсбора закрепит подорожание. Рынок, по его словам, уже адаптировался к новым условиям и вряд ли вернётся к прежним ценам. Он уверен, что выбор автомобиля должен определяться только задачами владельца, а не надеждой на будущие скидки.
