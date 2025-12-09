Граница в несколько лошадей оборачивается миллионами: машины среднего сегмента уходят в недосягаемость

Рост цен на автомобили из-за утильсбора подтвердил автоэксперт Попов

Рост утильсбора продолжает формировать ценовую политику на автомобильном рынке и исключает вероятность снижения стоимости машин. Об этом сообщает NewsInfo.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов поясняет, что повышение сбора уже привело к заметному подорожанию как новых, так и подержанных моделей.

Как изменилась стоимость автомобилей

Эксперт отмечает, что рост утильсбора сильнее всего отразился на машинах, находящихся на границе по мощности двигателя. Они стали востребованнее, поскольку более мощные автомобили прибавили в цене от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

"Дальше утильсбор будет регулярно ещё повышаться, снижения цены не будет", — заявил Попов.

Он добавил, что модели со "спорной" мощностью подорожали из-за разницы в стоимости аналогов более высокого класса.

По словам эксперта, эффект, который предполагался при пересмотре утильсбора, проявится нескоро. Он привёл пример различий между ставками для автомобилей мощностью 159 и 165 лошадиных сил.

"Я не верю, что утилизация автомобиля мощностью 159 "лошадей" стоит пять тысяч рублей, а автомобиля мощностью 165 "лошадей" стоит больше миллиона", — полагает автоэксперт.

Он подчеркнул несоразмерность нагрузки, которая в перспективе пяти-семи лет может так и не принести ожидаемого результата.

Что происходит на вторичном рынке

Попов сообщил, что удорожание затронуло и рынок подержанных авто: внутри страны они выросли в цене почти на четверть. Он отметил, что ожидать обратной динамики бессмысленно, поскольку повышение затрат производителей и импортеров стало устойчивым.

Эксперт считает, что решение о покупке автомобиля нужно принимать, исходя из реальной потребности.

"Зависит от того, насколько автомобиль вам нужен и ездили ли вы до этого на автомобиле", — ответил на вопрос Попов.

Он добавил, что покупка оправдана лишь тогда, когда без машины невозможно обойтись.

Почему ждать снижения цен бессмысленно

Специалист подчёркивает, что дальнейшее повышение утильсбора закрепит подорожание. Рынок, по его словам, уже адаптировался к новым условиям и вряд ли вернётся к прежним ценам. Он уверен, что выбор автомобиля должен определяться только задачами владельца, а не надеждой на будущие скидки.